Joshua Zirkzee, Juventus’a transferine yeşil ışık yaktı; Manchester United’ın forveti ise hâlâ Serie A’ya dönüş için çaba gösteriyor

Juventus’un Zirkzee’yi kadrosuna katma kararı, yeni futbol direktörü Ricky Massara’nın uzun süredir devam eden ilgisinden kaynaklanıyor; Massara, daha önce kış transfer döneminde bu oyuncuyu Roma’ya transfer etmeye çalışmıştı.

Zirkzee, 2023-24 sezonunda Serie A'da Bologna formasıyla 12 gol atıp 7 asist kaydetmiş olsa da, Premier Lig'e geçişinden bu yana uyum sağlamakta zorlandı ve ilk 11'deki yerini kaybetti; son iki sezonda toplam 68 lig maçında sadece 19 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Modern ve teknik yetenekleri yüksek bir forvet olarak tanınan Zirkzee'nin profili, Spalletti'nin taktik sistemine doğal bir uyum sağlayacağı düşünülüyor.