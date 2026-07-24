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Joshua Zirkzee, Juventus’a transferine yeşil ışık yaktı; Manchester United’ın forveti ise hâlâ Serie A’ya dönüş için çaba gösteriyor
Juve, iki transferi birden hedefliyor
La Gazzetta dello Sport’a göre, Manchester United’ın forveti Zirkzee, yaz transfer döneminde Juventus’a katılmak için ilk onayı verdi. İtalyan devi, şu anda menajeri Kia Joorabchian ile yoğun görüşmeler yürüterek Hollandalı milli oyuncuyu kiralamak için yoğun çaba sarf ediyor. Aynı zamanda, Juventus yönetimi, hücum seçeneklerini güçlendirmek amacıyla Paris Saint-Germain’den Kolo Muani’yi kadroya katmayı da öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda.
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Massara, Zirkzee’ye olan ilgiyi yeniden alevlendirdi
Juventus’un Zirkzee’yi kadrosuna katma kararı, yeni futbol direktörü Ricky Massara’nın uzun süredir devam eden ilgisinden kaynaklanıyor; Massara, daha önce kış transfer döneminde bu oyuncuyu Roma’ya transfer etmeye çalışmıştı.
Zirkzee, 2023-24 sezonunda Serie A'da Bologna formasıyla 12 gol atıp 7 asist kaydetmiş olsa da, Premier Lig'e geçişinden bu yana uyum sağlamakta zorlandı ve ilk 11'deki yerini kaybetti; son iki sezonda toplam 68 lig maçında sadece 19 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Modern ve teknik yetenekleri yüksek bir forvet olarak tanınan Zirkzee'nin profili, Spalletti'nin taktik sistemine doğal bir uyum sağlayacağı düşünülüyor.
Torino yönetimi, kapsamlı bir yeniden yapılanma planlıyor
Bianconeri’nin transfer piyasasındaki agresif hamleleri, genç İtalyan forvet Jeff Ekhator’un sakatlığı sonrasında forvet hattını güçlendirme konusundaki acil ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Gazzetta’nın haberine göre, CEO Giovanni Carnevali, Red Devils ile Zirkzee’nin kiralanması için görüşmelerin yanı sıra, PSG’den Kolo Muani’yi 40 milyon avroya transfer etmek üzere aktif olarak çalışıyor. Juventus yönetimi, Zirkzee’nin teknik inceliği ile Kolo Muani’nin hızının bir araya gelmesinin, çok daha dinamik ve rekabetçi bir hücum hattı oluşturacağına dair güvenini koruyor.
Spalletti, hücum hattına takviye bekliyor
Juve teknik direktörü Spalletti, şu anda bu iki önemli forvet transferinin tamamlanmasına ilişkin takvim konusunda kulüp yönetiminden onay bekliyor. Torino devi, yeni transferlerin sezon öncesi hazırlık döneminde uyum sağlamaları için yeterli zaman tanıyabilmek amacıyla kadrosunun çekirdek kadrosunu bir an önce tamamlama baskısı altında.
Bianconeri, 23 Ağustos’ta yeni yükselen Frosinone ile oynayacakları deplasman maçıyla başlayacak Serie A’nın ilk haftalarında hemen istikrarlı bir performans sergilemek için zorlu bir sınava girecek.
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