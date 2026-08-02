La Gazzetta dello Sport'a göre Zirkzee, Juventus'a katılmak için prensipte anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki forvet, Carrick yönetiminde forma şansını sınırlı buldu ve daha önce Bologna'da parladığı bir lige dönme ihtimalinin ilgisini çektiği belirtiliyor.

Mali kısıtlamalar, Juventus'un golcüyü Torino'ya getirmek için belirli bir geçici anlaşma modeline öncelik verdiği anlamına geliyor. Habere göre Juventus için ideal senaryo, Marcus Rashford'un geçici olarak Barcelona'ya gitmesini sağlayan yapıyı yansıtan, satın alma zorunluluğu olmayan opsiyonlu bir kiralama anlaşması olurdu.



