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Joshua Zirkzee, Juventus'a evet dedi! İtalyan devi, mali kısıtlamalar nedeniyle iki Chelsea alternatifini de hazırlarken Manchester United forvetini hedefliyor
Juventus, Zirkzee için kiralama anlaşması istiyor
La Gazzetta dello Sport'a göre Zirkzee, Juventus'a katılmak için prensipte anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki forvet, Carrick yönetiminde forma şansını sınırlı buldu ve daha önce Bologna'da parladığı bir lige dönme ihtimalinin ilgisini çektiği belirtiliyor.
Mali kısıtlamalar, Juventus'un golcüyü Torino'ya getirmek için belirli bir geçici anlaşma modeline öncelik verdiği anlamına geliyor. Habere göre Juventus için ideal senaryo, Marcus Rashford'un geçici olarak Barcelona'ya gitmesini sağlayan yapıyı yansıtan, satın alma zorunluluğu olmayan opsiyonlu bir kiralama anlaşması olurdu.
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Conceicao takası gündemde mi?
Zirkzee'nin ayrılığı, Carrick'in A takım kadrosunda gerçekleştirdiği dönüşümde bir başka önemli adımı temsil edecek. United, piyasada aktif davranarak orta saha takviyeleri Andrey Santos ve Youri Tielemans'ı toplamda 70 milyon £'yu aşan bir bedelle kadrosuna kattı.
Manchester United, elden çıkarmak istediği oyuncularla yollarını ayırırken hücum seçeneklerini güçlendirmek için de yaratıcı yollar araştırıyor. Basit bir kiralama yerine United, Juventus'un Zirkzee'ye olan ilgisini kendi lehine kullanmayı düşünebilir; haberlerde, iddialı bir oyuncu artı nakit anlaşmasıyla Bianconeri kanat oyuncusu Francisco Conceicao'yu kadrosuna katmak için Hollandalı oyuncunun yanına 30 milyon € eklemeye hazır oldukları öne sürülüyor.
Stamford Bridge'de acil durum planları
Zirkzee, Luciano Spalletti'nin birincil hedefi olmaya devam etse de Juventus tüm yumurtalarını aynı sepete koymuyor. Kulüp yönetimi, transfer formülü konusundaki farklı görüşler nedeniyle United ile yapılacak görüşmelerin karmaşık geçebileceğinin farkında. Bu nedenle Bianconeri, Chelsea'deki durumu yakından takip ediyor; burada şişkin kadro, pencerenin son haftalarında geç fırsatlar doğurabilir.
United forveti için bir hamle gerçekleşmezse Juve, Premier League'den iki genç alternatifi belirledi. Habere göre hem Liam Delap hem de yaz transfer döneminde kadroya katılan Emmanuel Emegha, Londra kulübünden kiralık olarak ayrılmaya uygun hâle gelebilir. Spalletti, Dusan Vlahovic'in ayrılığının ardından hücum hattına liderlik edecek uzun ve fizik gücü yüksek bir isim arıyor; Chelsea'ye ait olan iki forvet de Scudetto yarışında mücadele etmek için gereken profile uyuyor.
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Kolo Muani'nin gelişi, David'in ayrılığını zorluyor
Zirkzee hamlesi, Torino'daki daha geniş kapsamlı hücum revizyonunun bir parçası. Kulübün, Fransız milli oyuncu Randal Kolo Muani için anlaşmayı sağladığı ve oyuncunun Paris Saint-Germain'den transferini tamamlamak üzere J-Medical tesisine geldiği bildirildi. Anlaşma, 38 milyon euro garanti ücret artı 12 milyon euroya kadar bonus şeklinde yapılandırıldı ve bu da kulüp için büyük bir yatırımı temsil ediyor.
Kolo Muani'nin ve muhtemelen Zirkzee'nin gelişini kolaylaştırmak için Juventus'un Jonathan David'i elden çıkarması gerekiyor. Kanadalı milli oyuncu, Serie A'daki yaşama uyum sağlamakta zorlandı ve artık Spalletti'nin planlarında dışarıda kalan isim olarak görülüyor. David, kamuoyu önünde kalıp yeri için savaşma isteğini dile getirmiş olsa da kulüp, mali dengeyi sağlamak adına 30 milyon euro karşılığında satışa onay vermeye hazır.
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