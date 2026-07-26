Manchester United'ın Wrexham ve Rosenborg'a karşı oynadığı ilk iki hazırlık maçında Joshua Zirkzee, Michael Carrick'in çalıştırdığı takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Bologna'nın eski forveti İngiltere'de geçirdiği çok zorlu iki yılın ardından kişisel olarak yeniden çıkışa geçmenin peşinde; bu süreçte performans istikrarı ve Kırmızı Şeytanlar için ortaya koyduğu rakamlar beklentilerin altında kaldı (Premier League'de 56 maçta sadece 5 gol).
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Joshua Zirkzee için bir transfer yazı daha: Manchester United’daki sezon öncesinden gelen sinyaller ve Juventus’un ilgisi
Hep pamuk ipliğine bağlı
Hollandalı forvetin Rosenborg’a karşı alınan 5-0’lık galibiyette adını golcüler arasına yazdırdığı o müthiş bireysel aksiyon; ceza sahası çizgisinde yaptığı çalımla iki savunmacıyı oyundan düşürmesi ve ardından kaleciyi de geçmesi, Carrick’i ve geçen yaz Sesko, Matheus Cunha ve Mbeumo için toplamda yaklaşık 230 milyon euro yatırım yapan Manchester United yönetimini etkilemeye çalışmak adına mümkün olan en iyi vitrin. 2001 doğumlu oyuncu için alan kaçınılmaz olarak daraldı ve kalitesini gösterme fırsatları ciddi biçimde azaldı. Öyle ki, Zirkzee için transfer piyasasının kapılarının yeniden açılabileceği düşünülmeye başlandı. Geçen ocak ayında Roma, Gasperini’ye vatandaşı Malen’e önemli bir alternatif kazandırmak için somut bir girişimde bulundu. Ancak sonunda bu gerçekleşmedi; bunda Manchester United’ın satın alma zorunluluğunda ısrarcı olması belirleyici oldu.
Juventus burada!
Aradan yalnızca birkaç ay geçmişken, Bayern Münih altyapısından yetişen santrforun adının Frederic Massara'nın yolu üzerinde yeniden belirmesi kaderin ilginç bir cilvesi. Geçen mayısa kadar Roma'nın sportif direktörü olan Massara, bugün Şampiyonlar Ligi potası için yarışabilecek bir takım kurmaya çalışmak üzere Juventus'a geçti.Luciano Spalletti'ye gelecek hafta içinde hücum hattı için ilk tercihi olan Randal Kolo Muani'yi hediye etmeyi uman Juventus, Manchester United uygun şartlarda ayrılığa kapı açarsa, yazın geri kalan bölümünde mutlaka yakından takip edilmesi gereken kulüplerden biri.
WATKINS GELİRSE...
İngiliz basınına göre Manchester United, hücum hattı için yeni bir yatırım yapma ihtimalini dışlamıyor; bu hamle Sesko, Mbeumo ve Cunha'ya eklenecek bir oyuncu için olabilir. Aston Villa'dan Ollie Watkins, Michael Carrick'in çok beğendiği bir profil ve Carrick, 1995 doğumlu oyuncu için 40 milyon sterline, yani yaklaşık 45 milyon euroya kadar çıkmaya hazır. Birmingham ekibinden, Rogers gibi önemli bir ismin Chelsea'ye 137 milyon euro karşılığında gitmesinin ardından onay çıkarsa, Manchester'da Joshua Zirkzee için senaryolar bir kez daha değişebilir.
Ağustos sonu sürprizi
Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan (ancak sözleşmesinde bir sezon daha uzatma opsiyonu yer alıyor) Hollandalı oyuncu, 2024 yazında 42,5 milyon euroya transfer edilmişti ve bugün 30-35 milyon euro civarında bir değere sahip. Juventus, Jeff Ekhator'u Genoa'dan 16 milyon euro artı bonuslar karşılığında kadrosuna kattıktan sonra, önümüzdeki transfer hamlelerini tamamlayabilmek için ekonomik açıdan çok dikkatli hareket etmek zorunda. Manchester United'ın satın alma opsiyonlu kiralama gibi uygun ve avantajlı formüllere kapı aralaması halinde, ağustos sonuna kadar bir girişimde bulunabilecek kulüplerden biri de Juventus. Zirkzee, İngiltere'de sezon başına net 3,5 milyon euro maaş alıyor ve bu rakam Juventus'un finansal parametreleriyle uyumlu.
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