Hollandalı forvetin Rosenborg’a karşı alınan 5-0’lık galibiyette adını golcüler arasına yazdırdığı o müthiş bireysel aksiyon; ceza sahası çizgisinde yaptığı çalımla iki savunmacıyı oyundan düşürmesi ve ardından kaleciyi de geçmesi, Carrick’i ve geçen yaz Sesko, Matheus Cunha ve Mbeumo için toplamda yaklaşık 230 milyon euro yatırım yapan Manchester United yönetimini etkilemeye çalışmak adına mümkün olan en iyi vitrin. 2001 doğumlu oyuncu için alan kaçınılmaz olarak daraldı ve kalitesini gösterme fırsatları ciddi biçimde azaldı. Öyle ki, Zirkzee için transfer piyasasının kapılarının yeniden açılabileceği düşünülmeye başlandı. Geçen ocak ayında Roma, Gasperini’ye vatandaşı Malen’e önemli bir alternatif kazandırmak için somut bir girişimde bulundu. Ancak sonunda bu gerçekleşmedi; bunda Manchester United’ın satın alma zorunluluğunda ısrarcı olması belirleyici oldu.