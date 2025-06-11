Joshua Zirkzee, Barbados tatilinde keyifli anlar yaşarken görüntülendi; gömleksiz Manchester United yıldızı, kimliği bilinmeyen bir kadınla dans ediyor

Manchester United'ın forveti Zirkzee, Old Trafford'da geçirdiği son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından tatil için Barbados'a uçtu. Takımın ligi 15. sırada bitirmesinin ve Avrupa Ligi finalinde yenilgisinin ardından Hollandalı oyuncu, karnaval kutlamaları öncesinde Karayipler'de vatandaşı Matthijs De Ligt'in yanına gitti.
Şenlikler sırasında Zirkzee, Hollanda milli takım oyuncusuna karşı twerking yapmaktan büyük keyif alan bir katılımcının ilgi odağı oldu. Bu olayın ardından Hollandalı oyuncu, görünüşe göre yorgun düşmüş bir halde birkaç yudum su içti.
Zirkzee bu sezon Premier Lig'de 32 maça çıktı ancak sadece üç gol atabildi. Hatta bu yaz takımdan ayrılacağı söylentileri dolaşıyor; bu transfer, Napoli'nin forveti Victor Osimhen'i kadroya katmak için yapılan bir anlaşmada takas parçası olarak değerlendirilebilir.
Manchester United'ın sezon öncesi ilk hazırlık maçı 19 Temmuz'da Leeds ile oynanacak. Zirkzee ise muhtemelen o zamana kadar tatilini uzatmaya devam edecek.