Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Harry Sherlock

Joshua Zirkzee, Barbados tatilinde keyifli anlar yaşarken görüntülendi; gömleksiz Manchester United yıldızı, kimliği bilinmeyen bir kadınla dans ediyor

Manchester United'ın forveti Joshua Zirkzee, Barbados'ta tatilinin tadını çıkarırken görüntülendi; bu sırada festival katılımcılarından biri ona twerk yaptı.

  • Zirkzee, Matthijs De Ligt ile tatilde
  • Barbados'taki karnaval kutlamalarına katıldı
  • Forvet, bir kadının ilgi odağı oldu
  • NE OLDU?

    Manchester United'ın forveti Zirkzee, Old Trafford'da geçirdiği son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından tatil için Barbados'a uçtu. Takımın ligi 15. sırada bitirmesinin ve Avrupa Ligi finalinde yenilgisinin ardından Hollandalı oyuncu, karnaval kutlamaları öncesinde Karayipler'de vatandaşı Matthijs De Ligt'in yanına gitti.

  • GENEL BAKIŞ

    Şenlikler sırasında Zirkzee, Hollanda milli takım oyuncusuna karşı twerking yapmaktan büyük keyif alan bir katılımcının ilgi odağı oldu. Bu olayın ardından Hollandalı oyuncu, görünüşe göre yorgun düşmüş bir halde birkaç yudum su içti.

  • BİLİYOR MUYDUNUZ?

    Zirkzee bu sezon Premier Lig'de 32 maça çıktı ancak sadece üç gol atabildi. Hatta bu yaz takımdan ayrılacağı söylentileri dolaşıyor; bu transfer, Napoli'nin forveti Victor Osimhen'i kadroya katmak için yapılan bir anlaşmada takas parçası olarak değerlendirilebilir.

  • Joshua Zirkzee Manchester United 2025Getty Images

    ŞİMDİ NE OLACAK?

    Manchester United'ın sezon öncesi ilk hazırlık maçı 19 Temmuz'da Leeds ile oynanacak. Zirkzee ise muhtemelen o zamana kadar tatilini uzatmaya devam edecek.

