Aynı zamanda Diomande, kendi küresel ününü özenle geliştiriyor. RB Leipzig’de geçirdiği olağanüstü ilk sezonun ardından (36 resmi maçta 23 skor puanı), 19 yaşındaki oyuncu şimdi Dünya Kupası’nda da hayranlık uyandırıyor. Fildişi Sahili, turnuvanın açılış maçında favori gösterilen Ekvador'u 1-0 mağlup ettiğinde, Diomande, Şampiyonlar Ligi finalisti FC Arsenal'den Piero Hincapie'yi baş döndürücü bir oyunla alt etti ve takımındaki tüm oyuncular arasında en fazla top temasını (80) kaydetti. Bir kanat forveti için son derece dikkat çekici bir istatistik. Diomande, haklı olarak maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Ekvador maçında sağ kanattan oyuna girmesi biraz sürpriz oldu. Leipzig’de çoğunlukla bu pozisyonda oynasa da, milli takımda bugüne kadar neredeyse her zaman sol kanatta görev almıştı. Diomande’nin Almanya karşısında hangi kanatta başlayacağı, ikinci kanat forvetine bağlı. Ekvador maçında oyuna girip galibiyet golünü atan Amad Diallo (Manchester United) beklendiği gibi Bazoumana Toure (TSG Hoffenheim) yerine ilk 11’de yer alırsa, Diomande sol kanada geçecek ve orada Almanya’nın sağ bek oyuncusu Joshua Kimmich ile karşı karşıya gelecek.

Kimmich, daha önce Bundesliga’daki karşılaşmalardan tanıdığı Diomande’yi son zamanlarda övgü dolu sözlerle anlattı. “Leipzig bazı sorunlar yaşadı, ancak o yine de her zaman istikrarlı bir şekilde iyi oynadı ve çok muhteşem performanslar sergiledi,” diyen Kimmich, Diomande’yi FC Bayern’deki eski bir takım arkadaşıyla karşılaştırdı: 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin kahramanı Kingsley Coman. "Onun start-stop driplingi olağanüstü, biraz da eskiden Bayern’de bizimle oynayan Kingsley’e benziyor. Aşırı hızlanıyor, rakibi yavaşlatıyor ve ardından tekrar hızlanıyor."