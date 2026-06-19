Çarşamba günü Yan Diomande, The Players' Tribune portalında ölen kız kardeşine duygusal bir mektup yazdı. O zamanlar 15 yaşında olan Roxane, bir yıl önce bir partiden sonra açıklanamayan koşullar altında hayatını kaybetmişti. "Senin yaşamaya devam etmeni sağlayacağım," diye yazdı Diomande. "Herkesin, tüm dünyanın senin adını bilmesini sağlayacağım."
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Joshua Kimmich ile arasındaki fark çok bariz! DFB milli takımı, Fildişi Sahili karşısında büyük bir tehlikeyle karşı karşıya
Aynı zamanda Diomande, kendi küresel ününü özenle geliştiriyor. RB Leipzig’de geçirdiği olağanüstü ilk sezonun ardından (36 resmi maçta 23 skor puanı), 19 yaşındaki oyuncu şimdi Dünya Kupası’nda da hayranlık uyandırıyor. Fildişi Sahili, turnuvanın açılış maçında favori gösterilen Ekvador'u 1-0 mağlup ettiğinde, Diomande, Şampiyonlar Ligi finalisti FC Arsenal'den Piero Hincapie'yi baş döndürücü bir oyunla alt etti ve takımındaki tüm oyuncular arasında en fazla top temasını (80) kaydetti. Bir kanat forveti için son derece dikkat çekici bir istatistik. Diomande, haklı olarak maçın en iyi oyuncusu seçildi.
Ekvador maçında sağ kanattan oyuna girmesi biraz sürpriz oldu. Leipzig’de çoğunlukla bu pozisyonda oynasa da, milli takımda bugüne kadar neredeyse her zaman sol kanatta görev almıştı. Diomande’nin Almanya karşısında hangi kanatta başlayacağı, ikinci kanat forvetine bağlı. Ekvador maçında oyuna girip galibiyet golünü atan Amad Diallo (Manchester United) beklendiği gibi Bazoumana Toure (TSG Hoffenheim) yerine ilk 11’de yer alırsa, Diomande sol kanada geçecek ve orada Almanya’nın sağ bek oyuncusu Joshua Kimmich ile karşı karşıya gelecek.
Kimmich, daha önce Bundesliga’daki karşılaşmalardan tanıdığı Diomande’yi son zamanlarda övgü dolu sözlerle anlattı. “Leipzig bazı sorunlar yaşadı, ancak o yine de her zaman istikrarlı bir şekilde iyi oynadı ve çok muhteşem performanslar sergiledi,” diyen Kimmich, Diomande’yi FC Bayern’deki eski bir takım arkadaşıyla karşılaştırdı: 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin kahramanı Kingsley Coman. "Onun start-stop driplingi olağanüstü, biraz da eskiden Bayern’de bizimle oynayan Kingsley’e benziyor. Aşırı hızlanıyor, rakibi yavaşlatıyor ve ardından tekrar hızlanıyor."
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"Bunlar D-trenleri": Antonio Rüdiger, Fildişi Sahili'nin kanat forvetlerini övdü
Diomande’nin hızı ve teknik becerileri, sık sık yüksek pres uygulayan DFB takımı için büyük bir tehlike kaynağı oluşturuyor. Bununla birlikte, Fildişi Sahili’nin diğer hücum oyuncuları da son derece hızlı. “Onlar adeta ekspres trenler,” dedi Antonio Rüdiger. “Bire bir mücadeleleri ve kontra atakları çok seviyorlar.”
Almanya, Curacao’ya karşı 7-1’lik açılış galibiyetinde bile – çok daha sınırlı yeteneklere sahip rakiplere karşı – zaman zaman hızlı kontrataklarda sorunlar yaşamıştı. Özellikle kanatlardan gelen ataklarda, Kimmich ve sol bek Nathaniel Brown, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın talimatı doğrultusunda, çok ileriye çıkıp ya da içe doğru çekildiklerinde bu sorun daha belirgin hale geliyordu. Bu durum bir yandan her ikisinin de ikier gol katkısı kaydetmesine yol açtı. Öte yandan ise, arkalarında sık sık geniş boş alanlar açılmasına neden oldu.
"Fildişi Sahili karşısında savunmamıza dikkat etmemiz çok önemli olacak," diye uyardı Kimmich. "Arkanızda 50, 60 metre geride savunma yapmak zorunda kalırsanız ve konsantrasyonunuzu kaybederseniz, bu yarışta işler tatsız bir hal alabilir." Diomande’nin geçen Bundesliga sezonundaki en yüksek hızı 36,30 km/saat, Kimmich’inki ise 33,08 km/saat idi. Kaptan, “iyi bir denge” kurulması için ısrarla çağrıda bulundu. Şüpheye düşüldüğünde, takımının yeterli savunma güvencesi sağlamak için “sekiz savunmacıya karşı sadece beş veya altı oyuncuyla hücum etmesini” önerdi.
Nagelsmann, Kimmich’in sözlerine kulak vermiş görünüyor. Görünüşe göre milli takım teknik direktörü, Fildişi Sahili karşısında hafif taktiksel ayarlamalar yapmayı düşünüyor. Bild gazetesi, sağ kanat oyuncusu Leroy Sané’nin gizli bir antrenman maçında çok geriye çekildiğini ve ek güvenlik sağlamak için topun karşısında beşli savunma zincirinin sağ kanadı olarak görev yaptığını bildirdi.
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Fildişi Sahili, Dünya Kupası elemelerinde hiç gol yemedi
Bu arada Alman hücum oyuncuları, aşılması zor bir savunma hattıyla karşı karşıya kalacak. Nitekim Fildişi Sahili, Dünya Kupası elemelerinin tamamında tek bir gol bile yemedi ve Ekvador’la oynadığı açılış maçında da kalesini gole kapattı (ancak yine de iki kez topun direğe çarpmasına engel olamadı).
Bu maçta milli takım teknik direktörü Emerse Fae, sakatlığı bulunan iki as stoperi Odilon Kossounou (Atalanta Bergamo) ve Evan Ndicka’yı (AS Roma) ilk 11’de oynatamadı. Ancak Almanya maçında her ikisi de tekrar forma giyebilecek durumda olacak. Sağ bek pozisyonunda Guela Doue (Racing Strasbourg) görev alacak. Kendisi, Fransa milli takımında forma giyen ve PSG ile iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Desire Doue’nin kardeşi.
Merkez forvet Elye Wahi ise kadroda yer aldı. İlk başta, Eintracht Frankfurt’ta başarısız bir performans sergileyen oyuncunun, Fransa’da bahis dolandırıcılığı ve maç manipülasyonu şüphesiyle hakkında soruşturma açıldığı için Kanada’ya girişine izin verilmeyeceği söylenmişti. Ancak Perşembe günü nihayet giriş izni aldı.
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Yan Diomande, Dünya Kupası’nın ardından Liverpool’a mı yoksa PSG’ye mi transfer olacak?
Fildişi Sahili’nin en büyük umutları zaten Diomande’ye bağlı; üstelik Diomande, milli takım teknik direktörü Fae’ye, çok iyi tanıdığı Alman Bundesliga oyuncuları hakkında da tavsiyelerde bulunabilir. Diomande’nin Leipzig’de ne kadar süre daha oynayacağı ise şimdilik tamamen belirsiz görünüyor. Uzun zamandır PSG ve Liverpool gibi uluslararası üst düzey kulüplerin onun peşinde olduğu söyleniyor; olası transfer ücreti olarak 120 milyon avro konuşuluyor.
Diomande bir gün Almanya’dan ayrılırsa, en azından bir takma ad anısı olarak kalacak. "Leipzig’e transfer olduğumda hep geç kalıyordum," diye yazdı The Players' Tribune’da. "Yani aslında geç değil, tam zamanında geliyordum. Ancak Almanya’da bu, çok geç kalmak anlamına geliyor. Bu yüzden bir süre sonra her buluşma noktasında 90 dakika erken gelmeye başladım. O zaman diğerleri bana ‘Alman’ demeye başladı."