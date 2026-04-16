Isınma sırasında coşkulu bir karşılama, maçın başlangıcında ise Güney Tribünü'nde muhteşem bir koreografi: FC Bayern taraftarları maça yakışır bir atmosfer yarattı, oyuncular ise bu atmosferin içine bir savaş tablosu çizdi. Münih ekibi üç kez geriye düştü, üç kez de skoru eşitledi. 89. dakikada Luis Diaz'ın attığı 3-3'lük gol, tur atlamayı garantiledi; Michael Olise ise uzatmalarda galibiyet golünü bile attı. Bu arada Real'den Eduardo Camavinga ve Arda Güler kırmızı kart gördü. Madridliler hakem ekibini kuşatırken, Münihli oyuncular Güney Tribünü önünde yarı finale yükselmelerini kutladı.
Joshua Kimmich, FC Bayern'de eski patronun rolünü üstleniyor – ve yine Juve'den bahsediyor!
Joshua Kimmich'e, bunun 2015'te FC Bayern'e katıldığından bu yana yaşadığı en duygusal Şampiyonlar Ligi gecesi olup olmadığı soruldu. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu kısa bir süre düşündü. Aklına sadece tek bir benzer maç geldi: 2016'da Juventus Torino ile oynanan son 16 turu rövanş maçı, Münih ekibi erken 0-2 geriye düşmesine rağmen uzatmalarda 4-2 galip gelmişti. "Onun dışında, tam tersi yönde geçen birçok duygusal akşam yaşadım," dedi Kimmich. "Bu yüzden bu işi başardığımız için çok mutluyum."
Kimmich, Real Madrid karşısında alınan sonuç ve sergilenen zihniyetten haklı olarak son derece memnun kaldı. Ancak aynı zamanda, Münih ekibinden tek kişi olarak, takımının sportif performansını şaşırtıcı derecede açık bir şekilde eleştirdi. "Genel olarak yüksek seviyede bir maç değildi," dedi Kimmich. "Performansa bakıldığında, bu bizim en iyi maçlarımızdan biri değildi. İyileştirilmesi gereken çok şey var."
FC Bayern, ilk maça kıyasla performansında düşüş yaşıyor
Aslında Münih ekibi, ilk maçtaki performansına kıyasla genel olarak daha dengesiz, daha az hakimiyet kuran ve daha az tehlikeli bir görüntü sergiledi. Dört hücum oyuncusu uzun süre zorlandı, bu durum Real teknik direktörü Alvaro Arbeloa'nın yaptığı değişikliklerle de ilgiliydi. Biraz sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer alan sol bek Ferland Mendy, Michael Olise'yi ilk maçtaki Alvaro Carreras'tan daha iyi kontrol altında tuttu. Bu bakımdan UEFA'nın Olise'yi maçın en iyi oyuncusu seçmesi biraz şaşırtıcıydı.
Madrid'de sadece sonuç değil, xG değeri de Münih ekibinin lehineydi (2,9'a 2,2). Rövanş maçında ise bu oran 2,3'e 2,1 Real lehineydi. Yani FC Bayern, istatistiksel olarak beklenenden iki gol daha fazla attı ve bir gol daha yedi; bu durum kaptan Manuel Neuer ile de ilgiliydi. Geçen hafta olağanüstü bir performans sergileyen Neuer, kötü bir hatayla 0-1'in sorumlusu oldu ve 1-2'de de payı vardı. 2-3 ise, normalde çok güçlü olan Dayot Upamecano'nun da dahil olduğu bir hata zincirinin sonucuydu.
"Real'e karşı iki galibiyetle tur atlamak ve yine de daha da gelişebileceğimizi hissetmek çok güzel," diyen Kimmich, bu durumda oldukça şaşırtıcı olan eleştirisiyle bir nevi Matthias Sammer'in rolünü üstlendi.
FC Bayern: Joshua Kimmich, Matthias Sammer'i taklit ediyor
FC Bayern'in eski spor direktörü (ve şu anki BVB danışmanı), herkesin sevinçle birbirine sarıldığı anlarda eleştiri yapmasıyla tanınıyor. Bir DFB-Pokal şampiyonluğu ve üç yarı final katılımıyla son derece başarılı geçen dört yılın ardından Sammer, 2016 yılında FC Bayern'den ayrıldı. Kısa bir süre önce, Kimmich'in bahsettiği Juve'ye karşı dramatik bir şekilde tur atlayan Münih ekibi, yarı finalde Atletico Madrid'e karşı aynı derecede dramatik bir şekilde elenmişti. Bu yıl Budapeşte'de oynanacak finalde bir yeniden karşılaşma yaşanabilir, ancak önce yarı finalde Paris Saint-Germain bekliyor.
Kimmich için PSG, Avrupa'nın "en formda takımı". Yönetim Kurulu Başkanı Jan Christian Dreesen, FC Bayern'in Kasım ayında Paris'te 2-1 galip gelmesine rağmen, son şampiyonu favori olarak gösterdi. Mükemmel bir ilk yarıdan sonra, Diaz'ın kırmızı kart görmesiyle sayıları azalan Münih ekibi, savunma savaşında galibiyeti son ana kadar korudu.
Ardından Kimmich, on yıl önce Juventus ile oynadıkları ve kendisi için açıkça çok etkileyici olan maçı da hatırlattı - ancak bu seferki gibi dramatik rövanş maçını değil. Soru, PSG'ye karşı oynanan ilk yarının FC Bayern'de geçirdiği süre içindeki en iyi yarı olup olmadığıydı. "Evet," dedi Kimmich. Tek rakibi: 2016'da Juve'ye karşı oynanan ilk maçın ilk yarısı. Şimdi yaklaşan PSG ile oynanacak yarı finalde, en iyisi her ikisine de ihtiyaç var: o zamanki Juve ilk maçındaki oyun kalitesi ve rövanş maçındaki zihniyet.