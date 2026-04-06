AFP
Çeviri:
Joshua Kimmich, Bayern Münih'in "gerçek rol modelini" övürken, Harry Kane'in "özel zihniyeti" Real Madrid karşısında kilit rol oynayacak
Bayern'in başarısının arkasındaki itici güç Kane
Madrid'deki ilk maç öncesinde Harry Kane'in sakatlık durumu gündemi meşgul etse de, Bayern kampındaki hava hâlâ kararlı. Hafta sonu Freiburg'a karşı kazanılan maçta forma giyemeyen 32 yaşındaki oyuncu, Pazartesi günü antrenmanlara geri döndü ve rekor şampiyonluk sayısına sahip Avrupa şampiyonu karşısında hücumun öncülüğünü yapabileceğine dair umutları yeşertti. Bavyera takımının soyunma odasında uzun süredir liderlik rolünü üstlenen Kimmich, takım arkadaşının bu mücadelede yer almanın bir yolunu bulacağından hiç şüphe duymuyor.
Bernabeu'nun kendine özgü zorluğu
Bu sezon tüm turnuvalarda sadece 40 maçta attığı 48 golle Kane, Kompany'nin takımının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Bu gollerin tam 10'u, Atalanta ile oynanan son 16 turu rövanş maçında attığı iki gol de dahil olmak üzere, sadece dokuz Şampiyonlar Ligi maçında geldi; bu da Kimmich'in Salı günkü büyük maçta bu İngiliz kahramanı ilk 11'de görmek için neden bu kadar istekli olduğunu açıklıyor.
Kimmich, "Harry bizim için inanılmaz derecede önemli, bu çok açık," dedi. "O, sadece bir golcü değil, oyunumuzun kilit unsurlarından biri. Doğal bir lider ve gerçek bir rol model. Bir hücum oyuncusu için özel bir zihniyete sahip. Yarın sahada olup liderliğini sergilemesi çok önemli olacak."
Gelecek nesli yetiştirmek
Dikkatler Kane gibi tanınmış yıldızlarda olsa da, Kimmich, Tom Bischof’un yükselişini övmek için de zaman ayırdı. Hafta sonu Bundesliga’daki ilk ve ikinci gollerini atan 20 yaşındaki oyuncuda kendi kariyerinin izlerini gören orta saha oyuncusu, Kane gibi üst düzey profesyonellerin varlığının, altyapıdan yetişen oyuncuların en üst seviyede başarılı olmaları için ideal ortamı yaratmaya yardımcı olduğuna inanıyor.
Kimmich, Bischof hakkında "Onun durumu bana 11 yıl önceki halimi biraz hatırlatıyor" dedi. "Onun harika bir zihniyete sahip olduğunu, her şeyini ortaya koyduğunu hemen gördük. Tom sol bekte de oynayabilir. Harry ile birlikte, Tom takımdaki en iyi şutör. Bu yüzden ondan bahsediyoruz. Freiburg maçında oyunun dinamiklerini değiştirdi. Bu, takımımıza, zihniyetimiz ve kalitemiz sayesinde onun gibi oyuncuları parlatabileceğimizi gösteriyor."
Takım için bir niyet beyanı
Kimmich, Michael Olise ve Luis Diaz gibi dünya çapındaki isimlerin yanı sıra genç yeteneklerin takıma dahil edilmesinin, soyunma odasındaki diğer oyunculara güçlü bir mesaj verdiğine inanıyor. Bayern’in Avrupa futbolunun zirvesindeki tahtını geri kazanabilmesi için, Şampiyonlar Ligi eleme turlarının baskısı altında gençlik ve tecrübenin bu karışımını dengelemesi gerekiyor.
Gençlerin gelişiminin takım üzerindeki etkisine ilişkin olarak Kimmich, şu sonuca vardı: "Sadece Harry Kane, Michael Olise veya Luis Diaz değil, Tom gibi gençler de. Bu, takım için önemli bir sinyaldi. Bu, farklı türdeki oyuncuları desteklemek için doğru yapıya sahip olduğumuzu ve bu kolektif zihniyetin bizi takvimdeki en zorlu maçlarda başarıya taşıyacağını kanıtlıyor."