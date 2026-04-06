Joshua Kimmich, Bayern Münih'in "gerçek rol modelini" övürken, Harry Kane'in "özel zihniyeti" Real Madrid karşısında kilit rol oynayacak

Bu sezon tüm turnuvalarda sadece 40 maçta attığı 48 golle Kane, Kompany'nin takımının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Bu gollerin tam 10'u, Atalanta ile oynanan son 16 turu rövanş maçında attığı iki gol de dahil olmak üzere, sadece dokuz Şampiyonlar Ligi maçında geldi; bu da Kimmich'in Salı günkü büyük maçta bu İngiliz kahramanı ilk 11'de görmek için neden bu kadar istekli olduğunu açıklıyor.

Kimmich, "Harry bizim için inanılmaz derecede önemli, bu çok açık," dedi. "O, sadece bir golcü değil, oyunumuzun kilit unsurlarından biri. Doğal bir lider ve gerçek bir rol model. Bir hücum oyuncusu için özel bir zihniyete sahip. Yarın sahada olup liderliğini sergilemesi çok önemli olacak."