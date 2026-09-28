Getty Images Sport
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Joshua Kimmich, Almanya'nın Yunanistan karşısında aldığı şok yenilgide Jurgen Klopp'un taktiklerine uyum sağlamakta zorlanmasının ardından acil gelişim çağrısı yaptı
Kimmich, Almanya'nın geçiş dönemini değerlendirdi
Kimmich, WWK Arena'da Yunanistan'a karşı alınan tarihi 1-0'lık yenilginin ardından milli takımın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmesinde net konuştu. Klopp yönetiminde kaydedilen ilerlemeyi göstermesi amaçlanan maçta Almanya bunun yerine dağınık bir görüntü sergiledi ve dirençli rakibini açmak için gerekli yaratıcılıktan yoksun kaldı. Bayern Münih'in yıldızı, yeni bir taktik döneme geçişin zorlayıcı olduğunu kabul etti, ancak takımın son bölgede yeterince etkili olamamasının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, takımın hâlâ önemli bir yeniden yapılanmanın ilk aşamalarında olduğunu belirtti. "Her alanda gelişmemiz gerekiyor. Teknik direktörün fikirlerini daha da iyi anlamamız gerekiyor. Bence onun önerdikleri çok iyi ve bize yardımcı olacak. Şimdi bunu sahaya yansıtmak bize kalmış. Ne istediği konusunda çok net," diyen Kimmich, ARD'ye konuştu.
- Getty Images Sport
Taktiksel sıkıntılar ve yaratıcılık eksikliği
Klopp'un iç sahadaki ilk maçı öncesindeki yüksek beklentilere rağmen, milli takım dağınık bir görüntü sergiledi ve inatçı savunma hattını aşmak için gereken bitiricilikten yoksun kaldı. Joshua Maç, Dimitrios Kourbelis'in yön değiştiren şutuyla sonuçlandı; bu pozisyonda Alexander Nubel'in yapabileceği hiçbir şey yoktu. Kimmich ise şutun istemeden yönünü değiştiren kişinin kendisi olması nedeniyle bunun özellikle talihsiz bir an olduğunu söyledi.
"Kesinlikle iyi bir performans göstermedik. Maçı son bölümde kaybetmemiz talihsiz oldu, buna gerek olmadığını düşünüyorum. Çok fazla gol pozisyonu üretemedik ve onların derinde kurduğu savunma hattına karşı zorlandık. Kaleci de bir ya da iki iyi kurtarış yaptı. Biraz şansımız olsa gol atabilirdik ama genel olarak fazla statiktik ve yaratıcılıktan yoksunduk. Yeterince hareket etmedik ve yeterince fikir üretemedik. 0-0'lık beraberlik adil olurdu, bu yüzden kaybetmek çok talihsiz," diye açıkladı Kimmich.
Nagelsmann döneminden ayrışmak
Derinde savunma yapan bir rakibe karşı yaşanan sıkıntılar, Julian Nagelsmann dönemindeki hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası elenişini hatırlatsa da Kimmich, takımın eski hataları tekrarladığı yönündeki görüşleri hızla reddetti. Kaptan, skor tabelesi bu kez ilerlemeyi yansıtmasa da Klopp tarafından uygulanmaya çalışılan temel felsefenin kökten farklı olduğunu savundu. Uluslar Ligi'nde hemen sonuç alınamamasına rağmen mevcut yapının gelişim için daha sağlam bir temel sunduğu konusunda son derece net.
"Bunu söylemezdim. Bu, farklı bir oyun anlayışı. Çok fazla top kaybı yaptığımızı ve bu kadar sık kontra atak yediğimizi düşünmüyorum. Rakip çok derinde bekledi ve daha çok uzun toplara güvendi. Buna rağmen hücumda takım olarak yeterince yaratıcı değildik."
- AFP
Kimmich zorunlu yoklukla karşı karşıya
Kimmich, Sırbistan'a karşı oynanacak yaklaşan maçlar ile Yunanistan'daki rövanş karşılaşmasında kadroda yer almayacak. Kaptan, Klopp seçeneklerini rotasyona sokmak ve yetenek havuzundaki diğer isimleri değerlendirmek istediği için milli takım kampından ayrılıyor. Onun yokluğu, DFB Yunanistan hayal kırıklığının ardından toparlanmaya çalışırken diğer kıdemli oyuncuların doldurması gereken bir liderlik boşluğu yaratacak. Kimmich'in odağı şimdi yeniden yurt içi görevlerine dönecek, milli takımdaki takım arkadaşları ise onsuz Klopp döneminin ilk galibiyetini almaya çalışacak.
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