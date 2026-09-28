Kimmich, WWK Arena'da Yunanistan'a karşı alınan tarihi 1-0'lık yenilginin ardından milli takımın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmesinde net konuştu. Klopp yönetiminde kaydedilen ilerlemeyi göstermesi amaçlanan maçta Almanya bunun yerine dağınık bir görüntü sergiledi ve dirençli rakibini açmak için gerekli yaratıcılıktan yoksun kaldı. Bayern Münih'in yıldızı, yeni bir taktik döneme geçişin zorlayıcı olduğunu kabul etti, ancak takımın son bölgede yeterince etkili olamamasının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, takımın hâlâ önemli bir yeniden yapılanmanın ilk aşamalarında olduğunu belirtti. "Her alanda gelişmemiz gerekiyor. Teknik direktörün fikirlerini daha da iyi anlamamız gerekiyor. Bence onun önerdikleri çok iyi ve bize yardımcı olacak. Şimdi bunu sahaya yansıtmak bize kalmış. Ne istediği konusunda çok net," diyen Kimmich, ARD'ye konuştu.