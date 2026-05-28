Josh Kroenke, Mikel Arteta'nın sözleşmesinin uzatılmasının Arsenal için 'en büyük öncelik' olduğunu vurguluyor
Arteta'nın sözleşmesinin uzatılması gündemin en üst sırasında
Arsenal, Arteta’nın uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için hızlı adımlar atıyor; Kroenke, teknik direktörle yeni bir sözleşme imzalamayı kulübün birincil hedefi olarak doğruladı. Arteta, bu yaz mevcut sözleşmesinin son yılına girecek olması nedeniyle, yönetim kurulu, takımı şampiyonluklar kazanan bir ekibe dönüştürmedeki başarısını yansıtan bir anlaşmayı sonuçlandırmak için acele ediyor.
NBC Sports'a verdiği demeçte menajerin geleceği hakkında konuşan Kroenke, kulübün tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Kroenke, "Mikel'i takımda tutmak en büyük önceliğimiz ve dünya çapındaki Arsenal taraftarları için iyi haber, onun bu projeden keyif alması," dedi. "Burada olmaktan keyif alıyor ve oyuncu olduğu dönemden bugüne kadar, o tam anlamıyla bir Arsenal adamı."
Premier Lig'deki başarının üzerine inşa etmek
Yeni sözleşme için yapılan baskı, Arteta’nın Arsenal’in 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine son verdiği tarihi bir sezonun ardından geldi. Şu anda Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanan Gunners, tarihi bir çifte kupanın eşiğinde bulunuyor; bu durum, İspanyol teknik adamın yönetiminde yaşanan kültürel ve rekabetçi dönüşümün en somut kanıtı niteliğinde.
Kroenke, kulübün daha fazla kupa kazanma yolunda ilerlerken, teknik direktör ve oyunculara övgüler yağdırmaktan geri kalmadı. "Tüm bunların kaynağını tek bir kişiye bağlayacak olursak, bu övgünün yüzde 100'ünü Mikel'e, ekibine ve oyunculara vereceğim. Başarıyı sağlayanlar onlar. Mikel taktiklerimizi oluşturuyor olsa da, maçları oynamak zorunda olanlar oyuncular; sizin için sahaya çıkıp kazanmak zorundalar," diye açıkladı.
Kroenke'nin hakimiyet vizyonu
Son zamanlarda elde edilen lig şampiyonluğuna rağmen, Arsenal yönetimi yerinde saymamaya kararlı. Denver Nuggets ve Los Angeles Rams ile NBA ve NFL’de şampiyonluklar kazanan Kroenke, Gunners’ın tek seferlik bir başarıyla yetinmek yerine İngiliz futbolunda uzun soluklu bir hakimiyet dönemi kurmasını arzuluyor.
"Takımımızı güçlendirmeye çalışacağız çünkü çevremizdeki takımların daha iyi hale geleceğini biliyoruz. Sürekli gelişmeye ve iyileşmeye çalışmıyorsanız, yerinde sayıyorsunuz demektir. Açıkçası Pep [Guardiola] yoluna devam ediyor ve birkaç yıl öncesine, 2019'a, 2020'ye dönüp şöyle düşünüyorsunuz: 'Kazanma fırsatımız ne zaman açılacak?' Bu süreçte bizim için daha da erken açılabilirdi," dedi eş başkan.
Yaz transfer döneminde yatırım yapmak
Spor direktörü Andrea Berta ile birlikte çalışan Arsenal’in bu yaz da transfer piyasasında aktif olması bekleniyor. Takımın gelecek sezon tüm cephelerde yeniden rekabet edebilmesi için gerekli kadro derinliğini sağlamak üzere yeni bir stoper, orta saha oyuncusu ve forvet transferi planları şimdiden hazır. Bu planlar, geçen yıl şampiyonluk yarışında kilit rol oynayan 250 milyon sterlinlik büyük yatırımın ardından geliyor.
Kroenke, kulübün hedeflerinin tonunu belirleyen Berta ile yaptığı bir toplantıyı hatırladı. O şöyle dedi: "Andrea'nın yanına gittim ve şampiyonluk yüzüklerimizi ortaya koydum. Dedim ki: 'Biz bunun için buradayız.' Yani düşüncelerimizi şekillendirmeye başlarken, hedefimizin bu olduğunu bilin. Genel olarak düşünce, belirli bir oyuncu yerine kadroyu kaliteli bir derinlikle doldurmaktı. Bunun için Andrea'ya ve tüm spor ekibimize şapka çıkarmak gerekir."