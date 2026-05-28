Josh Kroenke, Mikel Arteta'nın sözleşmesinin uzatılmasının Arsenal için 'en büyük öncelik' olduğunu vurguluyor

Arsenal, Arteta’nın uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için hızlı adımlar atıyor; Kroenke, teknik direktörle yeni bir sözleşme imzalamayı kulübün birincil hedefi olarak doğruladı. Arteta, bu yaz mevcut sözleşmesinin son yılına girecek olması nedeniyle, yönetim kurulu, takımı şampiyonluklar kazanan bir ekibe dönüştürmedeki başarısını yansıtan bir anlaşmayı sonuçlandırmak için acele ediyor.

NBC Sports'a verdiği demeçte menajerin geleceği hakkında konuşan Kroenke, kulübün tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Kroenke, "Mikel'i takımda tutmak en büyük önceliğimiz ve dünya çapındaki Arsenal taraftarları için iyi haber, onun bu projeden keyif alması," dedi. "Burada olmaktan keyif alıyor ve oyuncu olduğu dönemden bugüne kadar, o tam anlamıyla bir Arsenal adamı."