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Josh King, Cole Palmer, Morgan Rogers ve Morgan Gibbs-White kadar iyi olabilir mi? Eski Fulham yıldızı, gelecekteki bir transferin genç harikayı neden "daha iyi" yapacağını açıkladı
İngiliz futbolu yaratıcı 10 numaralarla dolu
Gelecek vadeden 19 yaşındaki oyuncu, görece kısa bir süre içinde şimdiden uzun bir yol kat etti. Craven Cottage akademi sisteminden yetişen King, profesyonel maçlardaki ilk çıkışını Ağustos 2024'te yaptı. Şimdi ise 50 maç barajını aşmış durumda.
Premier League'de üç gol kaydeden genç oyuncu, batı Londra ekibinde düzenli bir rolü de kapmış durumda. Hızlı ayaklara sahip bu yetenek, eski Arsenal yıldızı Emile Smith Rowe'u oyun kurucu sıralamasında geriye itti.
Hem insan hem de oyuncu olarak hâlâ gelişmeye ve olgunlaşmaya devam ediyor; yayına her geçen gün yeni özellikler ekleniyor. Sahada süzülerek ilerleme, savunma kilitlerini açma ve bunu yaparken gol fırsatları yaratma sanatında ise şimdiden ustalaştı.
İngiliz futbolu şu anda bu tür yetenekler açısından büyük bir zenginliğe sahip. Phil Foden ve Eberechi Eze gibi isimler de İngiltere Milli Takımı'nın kapısını çalarken, Real Madrid'in “Galactico”su Jude Bellingham'in 10 numara rotasyonunun zirvesinde yer aldığı düşünülüyor.
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King, Palmer ve Rogers gibileri gibi olabilir mi?
King'in, böylesine seçkin isimlerle aynı seviyede anılmayı hak ettiğini söyleyebilmesi için kat etmesi gereken biraz daha yol var, ancak kesinlikle doğru yolda ilerliyor. Kingston doğumlu oyuncunun Palmer, Rogers ve Gibbs-White gibi isimleri örnek alıp onların seviyesine çıkıp çıkamayacağı sorulduğunda, IrishBetting.ie iş birliğiyle konuşan eski Fulham yıldızı Houghton, GOAL'e şunları söyledi: "Bence evet.
"Biriyle konuştum, kim olduğunu açıklayamam çünkü bunu yapmam doğru olmaz, ama biraz, 'ah, ben o kadar da emin değilim' havasındaydı. Fulham'a karşı bir şeyim yok, ama bence ne kadar iyi oyuncularla oynarsa ve ne kadar yukarı çıkarsa, o kadar iyi bir oyuncu olacaktır.
"Hücum oyuncusu olarak ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklere sahip; hızı var, topla koşabiliyor, iyi pozisyondaki oyuncuları görebiliyor, gol sezgisi var. Onu gerçekten beğeniyorum ve bence iyi bir geleceği olacak.
"Umarım hayal kırıklığı yaratmaz, umarım aldığı övgü arttıkça egosu fazla yükselenlerden biri olmaz. Bence o yaşta gerçekten dengeli olmak gerekiyor, hakkında çok şey söylenecek, ama bunların çoğunu bir kenara itmen ve futbolda ne yapmak istediğine odaklanman gerekiyor, hem de tam anlamıyla odaklanman. Bu da olabileceğinin en iyisi olmak, oynayabileceğin en yüksek seviyede oynamak ve kupalar kazanmak. Eminim onun hedefi de budur."
Yüksek bedelli bir transfer, King'in geleceğinin bir parçası olacak mı?
King, 2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere'nin hazırlık kampının bir parçası oldu ve bu ortamın nasıl olduğuna dair bir fikir edindi. Beklenti, yüksek bonservisli bir transferin çok da uzak olmayan geleceğinde gerçekleşmesi yönünde.
Cottagers'ın bir diğer eski yıldızı Bobby Zamora, GOAL'e kısa süre önce ayrılığın kaçınılmaz olduğuna dair bir hava olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: “O fantastik bir yetenek. Yine 19 yaşında ve topu almaktan korkmuyor, top istiyor, bu pozisyonlarda olmak istiyor, fırsatlar yaratmak istiyor, gol atmak istiyor.
“Mesele, hangi takıma gideceği. Son dönemde Premier League'den ayrılan çok sayıda yıldız gördüm ve bu hoşuma gitmiyor. En iyi oyuncuların ve özellikle İngiliz çocukların İngiltere'de oynamasını istiyorum. Sorun şu ki İngiliz çocuklar genelde fiyat olarak ulaşılamaz hâle geliyor ya da biraz daha fazla para talep ediyor, bu da biraz üzücü çünkü tüm İngiliz çocukları Premier League'de oynarken görmeyi çok isterim.”
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King'in Craven Cottage'taki sözleşmesi sona erdiğinde
Fulham, en değerli oyuncularından biriyle yollarını ayırmak konusunda herhangi bir baskı altında değil, çünkü King’in sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor. Kendisi, Craven Cottage’ta bir “efsane” olmak istediğini dile getirdi.
Bu, onun yıldızının hızla parlayışına tanıklık eden taraftarların kulağına hoş gelecektir, ancak sonunda maçların gidişatını değiştiren diğer sihirbazlara benzer bir yol izlemesi halinde onu durdurmak mümkün olmayabilir.
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