King'in, böylesine seçkin isimlerle aynı seviyede anılmayı hak ettiğini söyleyebilmesi için kat etmesi gereken biraz daha yol var, ancak kesinlikle doğru yolda ilerliyor. Kingston doğumlu oyuncunun Palmer, Rogers ve Gibbs-White gibi isimleri örnek alıp onların seviyesine çıkıp çıkamayacağı sorulduğunda, IrishBetting.ie iş birliğiyle konuşan eski Fulham yıldızı Houghton, GOAL'e şunları söyledi: "Bence evet.

"Biriyle konuştum, kim olduğunu açıklayamam çünkü bunu yapmam doğru olmaz, ama biraz, 'ah, ben o kadar da emin değilim' havasındaydı. Fulham'a karşı bir şeyim yok, ama bence ne kadar iyi oyuncularla oynarsa ve ne kadar yukarı çıkarsa, o kadar iyi bir oyuncu olacaktır.

"Hücum oyuncusu olarak ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklere sahip; hızı var, topla koşabiliyor, iyi pozisyondaki oyuncuları görebiliyor, gol sezgisi var. Onu gerçekten beğeniyorum ve bence iyi bir geleceği olacak.

"Umarım hayal kırıklığı yaratmaz, umarım aldığı övgü arttıkça egosu fazla yükselenlerden biri olmaz. Bence o yaşta gerçekten dengeli olmak gerekiyor, hakkında çok şey söylenecek, ama bunların çoğunu bir kenara itmen ve futbolda ne yapmak istediğine odaklanman gerekiyor, hem de tam anlamıyla odaklanman. Bu da olabileceğinin en iyisi olmak, oynayabileceğin en yüksek seviyede oynamak ve kupalar kazanmak. Eminim onun hedefi de budur."