24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Jose Mourinho, Zinedine Zidane'dan Aurelien Tchouameni'yi Fransa kadrosuna almamasını istemediğini doğruladı

J. Mourinho
Z. Zidane
A. Tchouameni
Real Madrid
Fransa

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fransa'nın yeni teknik patronu Zinedine Zidane'ın orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi milli takım kadrosuna almama yönündeki son kararında herhangi bir rolü olduğu iddiasını kesin bir dille reddetti. Portekizli teknik adam, habere şaşırdığını ifade etti ancak oyuncunun devam eden kasık sakatlığını düzgün şekilde atlatmasına imkân tanıyan bu kararı tamamen destekledi.

  • Mourinho ilgisi olduğunu reddetti

    Zidane, Fransa Teknik Direktörü olarak açıklayacağı ilk kadroda Tchouameni'ye yer vermeme kararı aldı. Oyuncu kasık sakatlığıyla mücadele ediyor ve bu sezon Real Madrid formasıyla yalnızca üç maça çıktı; bunların arasında Elche'ye 3-2 kaybedilen karşılaşmada yaptığı tek ilk 11 başlangıcı da yer alıyor.

    Cumartesi günü Madrid derbisi öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, oyuncusuyla ilgili durumu netleştirdi. Real Madrid'in, oyuncunun milli görevden çıkarılması için Fransa'ya baskı yapmadığını açıkça belirtti.

    • Reklam
  • mourinhoGetty Images

    Portekizli teknik direktöre sürpriz

    Mourinho, kararın herhangi bir dış müdahale olmadan tamamen Zidane ile Tchouameni arasında alındığını açıkladı. Deneyimli teknik adam, "Kararda hiçbir etkimin olmadı. Zidane'ı aramadım, Zidane da beni aramadı. Bu beni şaşırttı. Ancak onlar (Zidane ve Tchouameni) konuştu ve onun için en iyi şeyin bu arayı, yapamadığı sezon öncesi kampını geçirmek için kullanmak olduğu konusunda anlaştı" dedi.

    Portekizli teknik adam, Tchouameni'nin tam olarak formuna kavuşabilmesi için bu zamana fazlasıyla ihtiyaç duyduğunu vurguladı; çünkü uygun bir sezon öncesi kampı yapamamış olması, onun forma süresini ciddi şekilde kısıtladı.

  • Real Madrid için bir ayrıcalık

    Mourinho, bu kadroya alınmama durumunun Real Madrid için son derece faydalı olduğuna inanıyor; çünkü bu sayede Tchouameni, milli maçların fiziksel yükü olmadan dinlenme ve tam anlamıyla toparlanma fırsatı buluyor.

    Mourinho şunları ekledi: "Milli takım teknik direktörü, gelecekte onu düşündüğünü kendisine bildirdi ve bu kararda anlaşmaya vardılar; bu da bizim için bir ayrıcalık. Çünkü derbiden sonra izin günlerini kullanacak ve daha güçlü şekilde geri dönebilecek." Bu karşılıklı anlayış, Tchouameni'nin bundan sonraki süreçte de milli takım düzeninin önemli bir parçası olarak kalacağını garanti ediyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • real madridGetty Images

    Tchouameni'yi bundan sonra ne bekliyor?

    Pazar günkü Madrid derbisinin ardından Real Madrid'i bir sonraki maçına kadar uzun bir ara bekliyor. Ekip, 10 Ekim'de Villarreal'e karşı sahaya çıkana kadar yeniden oynamayacak; bunu da dört gün sonra Roma ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı takip edecek. Bu uzatılmış toparlanma süresi, Tchouameni'nin tamamen iyileşmesine ve sonunda Mourinho'nun takımında düzenli bir ilk 11 oyuncusu olarak kendini kabul ettirmesine olanak sağlamalı.

La Liga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
UEFA Nations League A
Türkiye crest
Türkiye
TUR
Fransa crest
Fransa
FRA