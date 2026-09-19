Jose Mourinho, Zinedine Zidane'dan Aurelien Tchouameni'yi Fransa kadrosuna almamasını istemediğini doğruladı

Mourinho, kararın herhangi bir dış müdahale olmadan tamamen Zidane ile Tchouameni arasında alındığını açıkladı. Deneyimli teknik adam, "Kararda hiçbir etkimin olmadı. Zidane'ı aramadım, Zidane da beni aramadı. Bu beni şaşırttı. Ancak onlar (Zidane ve Tchouameni) konuştu ve onun için en iyi şeyin bu arayı, yapamadığı sezon öncesi kampını geçirmek için kullanmak olduğu konusunda anlaştı" dedi.

Portekizli teknik adam, Tchouameni'nin tam olarak formuna kavuşabilmesi için bu zamana fazlasıyla ihtiyaç duyduğunu vurguladı; çünkü uygun bir sezon öncesi kampı yapamamış olması, onun forma süresini ciddi şekilde kısıtladı.