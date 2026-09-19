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Jose Mourinho, Zinedine Zidane'dan Aurelien Tchouameni'yi Fransa kadrosuna almamasını istemediğini doğruladı
Mourinho ilgisi olduğunu reddetti
Zidane, Fransa Teknik Direktörü olarak açıklayacağı ilk kadroda Tchouameni'ye yer vermeme kararı aldı. Oyuncu kasık sakatlığıyla mücadele ediyor ve bu sezon Real Madrid formasıyla yalnızca üç maça çıktı; bunların arasında Elche'ye 3-2 kaybedilen karşılaşmada yaptığı tek ilk 11 başlangıcı da yer alıyor.
Cumartesi günü Madrid derbisi öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, oyuncusuyla ilgili durumu netleştirdi. Real Madrid'in, oyuncunun milli görevden çıkarılması için Fransa'ya baskı yapmadığını açıkça belirtti.
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Portekizli teknik direktöre sürpriz
Mourinho, kararın herhangi bir dış müdahale olmadan tamamen Zidane ile Tchouameni arasında alındığını açıkladı. Deneyimli teknik adam, "Kararda hiçbir etkimin olmadı. Zidane'ı aramadım, Zidane da beni aramadı. Bu beni şaşırttı. Ancak onlar (Zidane ve Tchouameni) konuştu ve onun için en iyi şeyin bu arayı, yapamadığı sezon öncesi kampını geçirmek için kullanmak olduğu konusunda anlaştı" dedi.
Portekizli teknik adam, Tchouameni'nin tam olarak formuna kavuşabilmesi için bu zamana fazlasıyla ihtiyaç duyduğunu vurguladı; çünkü uygun bir sezon öncesi kampı yapamamış olması, onun forma süresini ciddi şekilde kısıtladı.
Real Madrid için bir ayrıcalık
Mourinho, bu kadroya alınmama durumunun Real Madrid için son derece faydalı olduğuna inanıyor; çünkü bu sayede Tchouameni, milli maçların fiziksel yükü olmadan dinlenme ve tam anlamıyla toparlanma fırsatı buluyor.
Mourinho şunları ekledi: "Milli takım teknik direktörü, gelecekte onu düşündüğünü kendisine bildirdi ve bu kararda anlaşmaya vardılar; bu da bizim için bir ayrıcalık. Çünkü derbiden sonra izin günlerini kullanacak ve daha güçlü şekilde geri dönebilecek." Bu karşılıklı anlayış, Tchouameni'nin bundan sonraki süreçte de milli takım düzeninin önemli bir parçası olarak kalacağını garanti ediyor.
- Getty Images
Tchouameni'yi bundan sonra ne bekliyor?
Pazar günkü Madrid derbisinin ardından Real Madrid'i bir sonraki maçına kadar uzun bir ara bekliyor. Ekip, 10 Ekim'de Villarreal'e karşı sahaya çıkana kadar yeniden oynamayacak; bunu da dört gün sonra Roma ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı takip edecek. Bu uzatılmış toparlanma süresi, Tchouameni'nin tamamen iyileşmesine ve sonunda Mourinho'nun takımında düzenli bir ilk 11 oyuncusu olarak kendini kabul ettirmesine olanak sağlamalı.
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