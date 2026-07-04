İtalyan transfer uzmanı Matteo Moretto’nun verdiği bilgilere göre, SGE, 19 yaşındaki Victor Valdepenas’ı transfer etmeyi planlıyor.
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Jose Mourinho yönetiminde bir gelecek yok mu? Eintracht Frankfurt, Real Madrid’den bir savunma oyuncusunu transfer etmeyi düşünüyor gibi görünüyor
Bu oyuncu, 2025 yılının başından beri Real Madrid’in ikinci takımı RM Castilla’nın kadrosunda yer alıyor. Geçtiğimiz sezon bu stoper, toplam 37 maça çıktı; Real Madrid’in yedek takımı ise İspanya üçüncü liginde beşinci sırada yer aldı.
Valdepenas, pozisyonundaki en büyük genç yeteneklerden biri olarak görülse de, şu ana kadar A takımda ilk maçına çıkma şansı bulamadı. Bu durumun yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde de değişmesi pek olası görünmüyor; zira Blancos, devam eden yaz transfer döneminde savunma hattına büyük yatırımlar yapıyor.
Ibrahima Konate (Liverpool'dan bedelsiz), Denzel Dumfries (Inter Milano'dan 20 milyon avroya) ve Marc Cucurella (Chelsea'den 55 milyon avroya) ile Real, savunma hattı için şimdiden üç üst düzey oyuncuyu kadrosuna kattı. Diğer tanınmış oyuncuların da gelmesi bekleniyor.
- AFP
Frankfurt, Valdepenas’ı “yoğun” bir şekilde ikna etmeye çalışıyor gibi görünüyor
Moretto’ya göre, SGE bu nedenle geçmişte AC Milan gibi büyük kulüplerin de radarında olduğu söylenen 19 yaşındaki oyuncuyu “yoğun” bir şekilde kadrosuna katmaya çalışıyor.
Habere göre, Frankfurt'ta bu transfer pazarlığında hızlı bir anlaşma sağlanmasını umuyorlar. Ancak Madridliler, Valdepenas'ı Bundesliga'ya gitmesine izin verseler bile, sözleşmeye bir geri alım maddesi ekletebilirler. Daha önce Nico Paz veya Jacobo Ramon (her ikisi de Como) ile Chema Andres (VfB Stuttgart) transferlerinde de benzer bir yol izlenmişti.
Frankfurt, yeni (eski) teknik direktörü Adi Hütter ile önümüzdeki sezon savunma hattında özellikle Nathaniel Brown (55 milyon avroya FC Bayern Münih’e) ve Rasmus Kristensen’in (6 milyon avroya FC Midtjylland’a) ayrılmalarının boşluğunu doldurmak zorunda.
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