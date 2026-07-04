Jose Mourinho yönetiminde bir gelecek yok mu? Eintracht Frankfurt, Real Madrid’den bir savunma oyuncusunu transfer etmeyi düşünüyor gibi görünüyor

Bu oyuncu, 2025 yılının başından beri Real Madrid’in ikinci takımı RM Castilla’nın kadrosunda yer alıyor. Geçtiğimiz sezon bu stoper, toplam 37 maça çıktı; Real Madrid’in yedek takımı ise İspanya üçüncü liginde beşinci sırada yer aldı.

Valdepenas, pozisyonundaki en büyük genç yeteneklerden biri olarak görülse de, şu ana kadar A takımda ilk maçına çıkma şansı bulamadı. Bu durumun yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde de değişmesi pek olası görünmüyor; zira Blancos, devam eden yaz transfer döneminde savunma hattına büyük yatırımlar yapıyor.

Ibrahima Konate (Liverpool'dan bedelsiz), Denzel Dumfries (Inter Milano'dan 20 milyon avroya) ve Marc Cucurella (Chelsea'den 55 milyon avroya) ile Real, savunma hattı için şimdiden üç üst düzey oyuncuyu kadrosuna kattı. Diğer tanınmış oyuncuların da gelmesi bekleniyor.