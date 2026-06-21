Jose Mourinho’ya Real Madrid’de özel transfer yetkisi verildi – “Special One”, Enzo Fernandez ve Ruben Dias ile ilgili transfer söylentileri ortasında “hemen kazanmak için bir takım kuruyor”

9 Haziran Salı günü, 2026 Dünya Kupası’nın başlamasına sadece birkaç gün kala, Madrid’deki Hotel Santo Mauro’da düzenlenen hayati önem taşıyan bir toplantı, Los Blancos için yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti. Mourinho, genel müdür Jose Angel Sanchez, baş scout Juni Calafat ve süper menajer Jorge Mendes ile bir araya gelerek yaz transfer döneminde yapılacak büyük çaplı yenilemeyi planladı.

Carlo Ancelotti gibi önceki teknik direktörlerin takviye talepleri genellikle görmezden gelinirken, ESPN kaynakları, “Special One”un artık kulübün transfer politikasının baş mimarı olduğunu belirtiyor.

Bu değişimin kanıtı rakamlarda yatıyor. 2025 yılında Madrid’in transfer ettiği oyuncuların yaş ortalaması sadece 21 idi. Bu yaz, Marc Cucurella, Bernardo Silva ve Ibrahima Konate’nin takıma katılmasıyla – ve yakında Denzel Dumfries’in de gelmesi beklenirken – bu ortalama 29’a yaklaştı.

Mourinho, gelecek için bir takım kurmuyor; şu anda kazanmak için bir takım oluşturuyor ve kendini henüz kanıtlamamış genç yıldızlar yerine, savaşta sertleşmiş tecrübeli oyuncuları tercih ediyor.



