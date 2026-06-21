Getty
Çeviri:
Jose Mourinho’ya Real Madrid’de özel transfer yetkisi verildi – “Special One”, Enzo Fernandez ve Ruben Dias ile ilgili transfer söylentileri ortasında “hemen kazanmak için bir takım kuruyor”
Santo Mauro zirvesi, güç dengesini değiştiriyor
9 Haziran Salı günü, 2026 Dünya Kupası’nın başlamasına sadece birkaç gün kala, Madrid’deki Hotel Santo Mauro’da düzenlenen hayati önem taşıyan bir toplantı, Los Blancos için yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti. Mourinho, genel müdür Jose Angel Sanchez, baş scout Juni Calafat ve süper menajer Jorge Mendes ile bir araya gelerek yaz transfer döneminde yapılacak büyük çaplı yenilemeyi planladı.
Carlo Ancelotti gibi önceki teknik direktörlerin takviye talepleri genellikle görmezden gelinirken, ESPN kaynakları, “Special One”un artık kulübün transfer politikasının baş mimarı olduğunu belirtiyor.
Bu değişimin kanıtı rakamlarda yatıyor. 2025 yılında Madrid’in transfer ettiği oyuncuların yaş ortalaması sadece 21 idi. Bu yaz, Marc Cucurella, Bernardo Silva ve Ibrahima Konate’nin takıma katılmasıyla – ve yakında Denzel Dumfries’in de gelmesi beklenirken – bu ortalama 29’a yaklaştı.
Mourinho, gelecek için bir takım kurmuyor; şu anda kazanmak için bir takım oluşturuyor ve kendini henüz kanıtlamamış genç yıldızlar yerine, savaşta sertleşmiş tecrübeli oyuncuları tercih ediyor.
- Getty Images Sport
Cucurella ve Silva, tecrübe açısından öncülük ediyor
Cucurella’nın Chelsea’den 55 milyon avroya hızlı bir şekilde transfer edilmesi, Mourinho’nun son zamanlarda kazandığı etkiyi gözler önüne seriyor. Haberlere göre, defans oyuncusu, Mourinho’nun Şampiyonlar Ligi’ndeki geçmiş performanslarına ilişkin ayrıntılı bilgisi sayesinde ikna edildi.
Bernardo Silva’nın transferi de aynı derecede belirleyici oldu. Manchester City’den bedelsiz ayrılmaya hazırlanan Silva, Atlético Madrid ve Barcelona tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyordu. Ancak Mourinho, Portekizli milli oyuncunun en öncelikli hedef olması konusunda ısrar etti.
Teknik direktörün müdahalesinin ardından Madrid, 31 yaşındaki oyuncuyu iki yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna katmak için hızlıca harekete geçti. Silva, Mourinho’nun daha fazla “liderlik, durmak bilmeyen çalışma temposu ve şiddetli bir rekabetçilik” gerektirdiğine inandığı orta sahaya galibiyet geleneğini getiriyor.
Mourinho'nun diğer olası transfer hedefleri
Eder Militao’nun sakatlıklarla boğuşması ve Antonio Rüdiger’in 33 yaşına basmasıyla birlikte Mourinho, savunmadaki istikrarı da öncelik haline getirdi. Konate, Liverpool’daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma katıldı; Dumfries ise takımdan ayrılan Dani Carvajal’ın yerini almak üzere Inter Milan’dan 20 milyon avroya transfer edilecek.
Harcamaların bununla sınırlı kalması pek olası görünmüyor. Real Madrid, hâlâ bir başka üst düzey orta saha oyuncusu ve birinci sınıf bir stoper arayışında. İspanya’nın başkentinde oynamak istediğini hiçbir zaman gizlemeyen Chelsea’li Enzo Fernandez’in, transfer listesinin en üst sıralarında yer aldığı söyleniyor.
Öte yandan, Manchester City’den Ruben Dias da potansiyel bir savunma lideri olarak gündeme geliyor. Mourinho, orta sahasını daha da güçlendirmek amacıyla West Ham’dan Mateus Fernandes ve Lille’in genç yıldızı Ayyoub Bouaddi’yi de yakından takip ediyor.
- Getty Images
Oyuncu ayrılıklarının yönetimi ve Vinicius Junior ikilemi
“Hemen kazanma” felsefesi, kaçınılmaz olarak mevcut kadrodan bazı oyuncuların takımdan ayrılması anlamına geliyor. Yeni transferlere yer açmak için kulübün, Dani Ceballos’un sözleşmesini bir yıl erken feshetmeyi düşündüğü söyleniyor. Florentino Perez'in Julian Alvarez için 150 milyon avroluk bir transferi gündeme getirdiği hücum hattında ise daha büyük soru işaretleri var. Ancak Bernabeu'nun üzerinde asılı duran en büyük gölge, mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek olan Vinicius Junior'un geleceği.
ESPN’e göre Brezilyalı süperstar kulüpte kalmak istiyor, ancak görüşmeler Dünya Kupası sonrasına kadar askıya alınmış durumda. Real Madrid kritik bir dönemeçte: Ya 25 yaşındaki oyuncunun devasa maaş taleplerini karşılamak ya da gelecekte onu bedelsiz kaybetmemek için bu yaz kârlı bir satış yapmayı düşünmek.
Geleneksel olarak teknik direktörlerin kendilerine sunulan kadroyla çalışmasının beklendiği bir kulüpte, kanat oyuncusunun projenin yüzü olarak kalıp kalmayacağına karar verilirken Mourinho’nun sözü hiç olmadığı kadar ağır basacak.