Jose Mourinho'ya geri çekilmesi söylendi! Real Madrid'in yeni teknik direktörü, Michael Olise ile ilgili söylentiler sürerken Bayern'in kupa finali maçını izledi; ancak kulüp başkanı, Fransız oyuncunun "satılamaz" olduğunu belirtti

Sky Sports’un haberine göre, Mourinho Cumartesi öğleden sonra Berlin’deki Hotel Adlon Kempinski’den ayrılırken görüldü; mavi bir şapka ve gündelik bir gömlekle kılık değiştirmiş halde Olympiastadion’a doğru yol alıyordu. 63 yaşındaki teknik direktör, Bayern Münih ile Stuttgart arasında oynanan DFB-Pokal finalini izlemek üzere Almanya’nın başkentindeydi; Real Madrid’in başına geçmeye hazırlandığı bu ziyaret, yaz transfer planlarına dair spekülasyonları anında alevlendirdi.

Efsanevi teknik direktöre, Jorge Mendes'in başkanı olduğu Gestifute ajansından Hendrik Schauerte eşlik etti. Mourinho'nun Los Blancos'a dönüşünün önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması beklenirken, VIP tribünlerdeki varlığı, İspanya'daki kadro revizyonu için zemin hazırlıklarının çoktan başladığını gösteriyor.