Jose Mourinho'ya geri çekilmesi söylendi! Real Madrid'in yeni teknik direktörü, Michael Olise ile ilgili söylentiler sürerken Bayern'in kupa finali maçını izledi; ancak kulüp başkanı, Fransız oyuncunun "satılamaz" olduğunu belirtti
Mourinho, DFB-Pokal finalinde görüldü
Sky Sports’un haberine göre, Mourinho Cumartesi öğleden sonra Berlin’deki Hotel Adlon Kempinski’den ayrılırken görüldü; mavi bir şapka ve gündelik bir gömlekle kılık değiştirmiş halde Olympiastadion’a doğru yol alıyordu. 63 yaşındaki teknik direktör, Bayern Münih ile Stuttgart arasında oynanan DFB-Pokal finalini izlemek üzere Almanya’nın başkentindeydi; Real Madrid’in başına geçmeye hazırlandığı bu ziyaret, yaz transfer planlarına dair spekülasyonları anında alevlendirdi.
Efsanevi teknik direktöre, Jorge Mendes'in başkanı olduğu Gestifute ajansından Hendrik Schauerte eşlik etti. Mourinho'nun Los Blancos'a dönüşünün önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması beklenirken, VIP tribünlerdeki varlığı, İspanya'daki kadro revizyonu için zemin hazırlıklarının çoktan başladığını gösteriyor.
Bayern'in yıldız oyuncusu radarında
Olise’nin Avrupa futbolunun en çok aranan oyuncularından biri haline geldiği bir sır değil ve haberlere göre Mourinho, bu Fransız kanat oyuncusunun büyük bir hayranı. Bundesliga’ya transferinden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Olise, gelecek sezon Madrid’in hücumuna daha da fazla canlılık katabilecek bir hedef olarak gösteriliyor.
Mourinho, Stuttgart'ın sportif direktörü Fabian Wohlgemuth'un konuğuydu, ancak dikkati tamamen sahadaydı. "The Special One"ı Bernabeu'ya geri getirecek anlaşma hala perde arkasında sonuçlandırılmaya çalışılırken, Berlin'deki gözlem misyonu, Olise'nin onun kısa listesinde üst sıralarda yer aldığını gösteriyor.
Hoeness sert bir transfer uyarısında bulundu
Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeness, Mourinho'nun ilgisiyle ilgili söylentilere hemen yanıt verdi. 74 yaşındaki kulüp efsanesi, Olise'yi İspanyol devine kaptırma ihtimaline doğrudan değinerek, oyuncuyu Allianz Arena'dan uzaklaştırmaya yönelik her türlü girişimin boşuna olacağını açıkça belirtti.
Hoeness, Mourinho'nun oyuncu izleme misyonuna sert bir yanıt verdi. Bayern'in onursal başkanı, "Olise'ye beş gözle baksın, onu alamayacak" dedi. "O satılık değil. Umarım ona rastlamam, çünkü Madrid'den buraya gelmekle zamanını boşa harcamış olur."
Olise'nin muhteşem sezonu
Olise, bu sezonun Bundesliga'da Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi. Stuttgart maçı öncesinde, kanat oyuncusu bu sezon tüm turnuvalarda Bayern formasıyla 52 maça çıktı ve 22 gol, 30 asistlik olağanüstü bir performans sergiledi. Bu muhteşem sezonunda, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Alman devini Real Madrid'i elemeyi başaran isimlerden biri oldu; ilk maçta asist yapan oyuncu, kritik öneme sahip ikinci maçta ise kendisi gol attı.