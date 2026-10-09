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SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Çeviri:

Jose Mourinho, Vinicius Junior ve Gianluca Prestianni ırkçılık tartışması üzerinden fırsatçılara yüklendi

J. Mourinho
Vinicius Junior
G. Prestianni
Benfica
Portugal Lig
Real Madrid
La Liga
Şampiyonlar Ligi

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu yılın başlarında Vinicius Junior ile Gianluca Prestianni arasında yaşanan patlayıcı tartışmayı ele alış biçimini güçlü şekilde savundu. Portekizli teknik adam, iki Güney Amerikalı hücum oyuncusu arasındaki hararetli Şampiyonlar Ligi tartışmasında taraf tutmayı reddetmesinin ardından kamuoyundan yoğun tepki gördüğünü açıkladı.

  • Tartışmalı tartışma uzun süreli yansımaları tetikliyor

    Anlaşmazlık, geçen şubat ayında Benfica ile Madrid arasında oynanan hararetli Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasına dayanıyor. Bu maç, hakemin Brezilyalı kanat oyuncusunun resmi şikayeti üzerine UEFA'nın ırkçılık karşıtı protokolünü devreye sokmasının ardından on dakika durduruldu. Avrupa futbolunun yönetim organı, nihayetinde genç Arjantinli forveti sahadaki açık ırkçılıktan ziyade ayrımcı davranış nedeniyle cezalandırdı.

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    Teknik direktör, yoğun kamuoyu tepkisinden yakındı

    Santiago Bernabeu'daki görevinde artık dört ayı geride bırakan 63 yaşındaki isim, yaşananların ardından kapsamlı bir röportajda Il Corriere dello Sport'a konuştu. Lizbon'da kamuoyunun nasıl kendisine karşı döndüğünü değerlendiren Mourinho, durumun kısa sürede kontrolden çıktığını kabul etti: "Bu bizim için zordu çünkü sonuçta Prestianni ırkçılık nedeniyle men edilmedi. Kamuoyu tarafından linç edildim, özellikle de bu kadar çok fırsatçı tarafından, kesinlikle kontrol edilemez bir durumda."

  • Taktisyen tarafsız disiplin duruşunu savunuyor

    Tecrübeli teknik direktör, o dönemde müdahale etmeyi reddetmesinin nedeninin, çelişkili anlatımlar arasında doğrulanmış kanıtın tamamen yokluğu olduğunu vurguladı: "Bir oyuncu, kendisine yöneltilen suçlamaların doğru olmadığını söylüyordu ve kimsenin elinde kanıt yoktu. Böyle bir durumda, taraf tutamazsınız."

    O karşılaşmayı çevreleyen zehirli atmosfere rağmen Mourinho, her iki genç hücum oyuncusunun da yollarına devam etmiş olmasından büyük bir rahatlama duyduğunu ifade etti: "Orada harika bir çocuk vardı, burada da başka bir altın çocuk var."

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    Avrupa dönüşü, iç sahnedeki ön hazırlığı sunuyor

    Mourinho, 14 Ekim Çarşamba günü Roma'da duygusal bir buluşmaya çıkmadan önce, bu cumartesi La Liga'nın sekizinci haftasında Villarreal'e karşı sahasında oynanacak sınavda takımına doğru yön vermek zorunda. Santiago Bernabeu'daki karşılaşma, Real Madrid'e Avrupa yükümlülükleri öncesinde iç sahadaki ivmesini koruması için ideal bir zemin sunuyor. Sarı Denizaltı karşısında alınacak üç puan, Giallorossi ile deplasmanda karşılaşacakları mücadele öncesinde moralleri yüksek tutmak adına büyük önem taşıyor.

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