Jose Mourinho, Vinicius Junior ve Gianluca Prestianni ırkçılık tartışması üzerinden fırsatçılara yüklendi

Tecrübeli teknik direktör, o dönemde müdahale etmeyi reddetmesinin nedeninin, çelişkili anlatımlar arasında doğrulanmış kanıtın tamamen yokluğu olduğunu vurguladı: "Bir oyuncu, kendisine yöneltilen suçlamaların doğru olmadığını söylüyordu ve kimsenin elinde kanıt yoktu. Böyle bir durumda, taraf tutamazsınız."

O karşılaşmayı çevreleyen zehirli atmosfere rağmen Mourinho, her iki genç hücum oyuncusunun da yollarına devam etmiş olmasından büyük bir rahatlama duyduğunu ifade etti: "Orada harika bir çocuk vardı, burada da başka bir altın çocuk var."