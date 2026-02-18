Getty Images Sport
Jose Mourinho, Vinicius Junior hakkında yaptığı 'haksız' yorumlarla 'ırkçılığı meşrulaştırmakla' suçlanırken, Clarence Seedorf ve Wayne Rooney, Benfica teknik direktörünü eleştiren yorumcuların başında geliyor
Mourinho kaotik çatışmada oyundan atıldı
Real Madrid, Portekiz'de kaotik bir gecede Estadio da Luz'da oynanan Şampiyonlar Ligi eleme turu ilk maçında Benfica'yı 1-0 yendi. Vinicius Jr, muhteşem bir gol attıktan sonra sevinci nedeniyle sarı kart gördü, ancak Brezilyalı yıldız Prestianni'yi ırkçılıkla suçladıktan sonra maç durduruldu. Vinicius sahadan çıktı ve maçın yeniden başlamasından önce teknik direktör Alvaro Arbeloa ve Mourinho ile konuşurken görüldü. Ancak, maçın son dakikalarında Mourinho'nun itirazları nedeniyle hakem tarafından kırmızı kart görmesi ile ortalık yeniden karıştı. Kırmızı kart nedeniyle Mourinho, gelecek hafta Santiago Bernabeu'da oynanacak rövanş maçında saha kenarında yer alamayacak.
Mourinho ne dedi?
Mourinho, maçtan sonra Vinicius Jr hakkında eleştiri toplayan açıklamalarda bulundu. Mourinho, "Bu, maçın çılgın anı olmalı, muhteşem bir gol. Bu yetenekli oyuncular böyle güzel şeyler yapabilirler, ama ne yazık ki sadece şaşırtıcı bir gol atmaktan mutlu olmuyorlar. Böyle bir gol attığınızda, saygılı bir şekilde kutlamalısınız" dedi.
Mourinho'ya, Vinicius'un kutlamalarıyla ev sahibi taraftarları kışkırttığını düşünüp düşünmediği soruldu ve o da şöyle cevap verdi: "Evet. Öyle düşünüyorum. Gianluca Prestianni ile Vinicius'un birbirlerine söyledikleri sözler... Ben bağımsız olmak istiyorum. Ben tamamen farklı iki şey gördüm. Bağımsız olmak istiyorum ve bu konuda yorum yapmıyorum. Ona [Vinicius Jr] tam olarak bunu söyledim. Ona, 'böyle bir gol attığında sadece kutla ve geri dön' dedim. Irkçılık hakkında tartışırken, ona bu kulübün tarihindeki en büyük kişi [Eusebio]'nun siyahi olduğunu söyledim. Bu kulüp, ırkçı olmaktan çok uzak bir kulüp. Eğer zihninde bununla ilgili bir şey varsa, bu Benfica'da. Onlar [Vinicius Jr ve Prestianni] bana farklı şeyler söylediler. Ama ben birine ya da diğerine inanmıyorum. Bağımsız olmak istiyorum."
Mourinho, 'ırkçılığı haklı çıkarmakla' suçlandı
Mourinho, Amazon Prime'daki televizyon yorumcuları tarafından Vinicius Jr hakkındaki yorumları nedeniyle eleştirildi. Hollandalı efsane Clarence Seedorf şöyle dedi: "Bence o hala duygusal. Bugün ırkçı tacizi haklı çıkarmak için büyük bir hata yaptı. Vinicius sizi kışkırttığında ırkçı davranmanın sorun olmadığını söylüyor ve bence bu çok yanlış. Irkçı tacizi asla haklı çıkarmamalıyız. Vinicius, insanların bu haksız davranışlarından bıktı. Mourinho'nun içtenlikle benimle aynı fikirde olduğunu biliyorum, ama maalesef kendini biraz yanlış ifade etti."
Eski Arsenal yıldızı Theo Walcott ise şunları ekledi: "Ben oldukça sakin ve soğukkanlı biriyim ve kolayca sinirlenen biri değilim. Jose Mourinho'nun futbolda yaptıkları her şeyi seviyorum ama bu konuda yanlış bir karar verdiğini düşünüyorum. Belki de onun sözlerini duymamamız gereken tek an, kameraların önüne çıkmaması gereken tek geceydi."
Manchester United efsanesi Wayne Rooney ise şöyle dedi: "Vinicius hakkında söyledikleri çok haksızlık."
Bu arada, CBS Sports stüdyosunda, eski Liverpool savunucusu Jamie Carragher, Vinicius'un gol sevincini eleştirdiği için Mourinho'yu "ikiyüzlü" olarak nitelendirdi. Carragher, "Herkes istediği gibi kutlama yapabilir ve Vinicius ırkçı tacize maruz kalmamalı. Geçmişte diğer koçlardan daha fazla kutlama yapan ve muhtemelen rakiplerini kışkırtan Mourinho'nun bu sözleri biraz ikiyüzlü görünüyor" dedi. "Old Trafford'da sideline boyunca koşarak [FC Porto'nun Costinha'nın golünü kutlarken] hatırlıyor musunuz? Mourinho'nun, Liverpool'a karşı oynanan bir kupa finalinde, Chelsea'nin son dakikada gol attığında Liverpool taraftarlarına susmalarını söylediğini hatırlıyorum. Rakip takımlara kaç kez kulaklarını kapattı? Bu yüzden Vinicius'u eleştirmesi biraz ikiyüzlüce. Şampiyonlar Ligi maçında attığı harika bir goldu, istediği gibi kutlama yapmaya hakkı var."
Sırada ne var?
UEFA, maçla ilgili iddialara yanıt olarak bir açıklama yayınladı: "Dün gece oynanan maçların resmi raporları şu anda inceleniyor. Bildirilen konularla ilgili olarak, soruşturma başlatılmış olup, disiplin cezaları verilmesi durumunda bunlar UEFA disiplin web sitesinde duyurulacaktır. Şu aşamada bu konuyla ilgili size verebileceğimiz başka bir bilgi veya yapabileceğimiz başka bir yorum bulunmamaktadır."
Real Madrid, bir hafta sonra Santiago Bernabeu'da Benfica'yı ikinci maçta ağırlayacak.
