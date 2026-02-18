Jose Mourinho, Vinicius Junior hakkında yaptığı 'haksız' yorumlarla 'ırkçılığı meşrulaştırmakla' suçlanırken, Clarence Seedorf ve Wayne Rooney, Benfica teknik direktörünü eleştiren yorumcuların başında geliyor

Mourinho, maçtan sonra Vinicius Jr hakkında eleştiri toplayan açıklamalarda bulundu. Mourinho, "Bu, maçın çılgın anı olmalı, muhteşem bir gol. Bu yetenekli oyuncular böyle güzel şeyler yapabilirler, ama ne yazık ki sadece şaşırtıcı bir gol atmaktan mutlu olmuyorlar. Böyle bir gol attığınızda, saygılı bir şekilde kutlamalısınız" dedi.

Mourinho'ya, Vinicius'un kutlamalarıyla ev sahibi taraftarları kışkırttığını düşünüp düşünmediği soruldu ve o da şöyle cevap verdi: "Evet. Öyle düşünüyorum. Gianluca Prestianni ile Vinicius'un birbirlerine söyledikleri sözler... Ben bağımsız olmak istiyorum. Ben tamamen farklı iki şey gördüm. Bağımsız olmak istiyorum ve bu konuda yorum yapmıyorum. Ona [Vinicius Jr] tam olarak bunu söyledim. Ona, 'böyle bir gol attığında sadece kutla ve geri dön' dedim. Irkçılık hakkında tartışırken, ona bu kulübün tarihindeki en büyük kişi [Eusebio]'nun siyahi olduğunu söyledim. Bu kulüp, ırkçı olmaktan çok uzak bir kulüp. Eğer zihninde bununla ilgili bir şey varsa, bu Benfica'da. Onlar [Vinicius Jr ve Prestianni] bana farklı şeyler söylediler. Ama ben birine ya da diğerine inanmıyorum. Bağımsız olmak istiyorum."