AFP
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Jose Mourinho, Vinicius Jr'ın Arsenal'i reddedip Real Madrid ile devasa yeni sözleşme imzalamasını "mutluluk kaynağı" diye selamladı
Mourinho, Vinicius Junior'ın sözleşme yenilemesine tepki gösterdi
Mourinho, Vinicius Jr'nin Premier League'den gelen ilgiyi reddederek İspanya'nın başkentinde kalmasının ardından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 26 yaşındaki oyuncu, Arsenal'ın büyük ısrarının odağındaydı; kulübün onu İngiltere'nin en çok kazanan oyuncusu yapmaya hazır olduğu bildiriliyordu. Ancak o, bunun yerine Special One yönetimindeki yeni döneme liderlik etmeyi seçti. Brezilyalı oyuncu, resmi olarak Haziran 2032'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalayarak uzun vadeli geleceğini İspanyol devlerine adadı.
Mourinho, Ferencvaros'a karşı alınan sezon öncesi 2-1'lik galibiyetin ardından konuşurken, bu uzatmanın kulübün istikrarı açısından ne kadar hayati olduğunu vurguladı. Portekizli teknik adam şunları söyledi: "En önemli şey yenileme. Sözleşmenin yenilenmesi elbette onun için bir mutluluk kaynağı, ama aynı zamanda hepimiz için de bir mutluluk kaynağı."
- Getty Images Sport
Special One, geri dönen yıldızlar için sabır istiyor
Sözleşme haberi manşetleri süslerken, Vinicius Jr Budapeşte'de ikinci yarıda oyuna sonradan girerek sahalara döndü. Mourinho, Dünya Kupası'nda geçirdiği yoğun yazın ardından kanat oyuncusunun mevcut keskinliği konusunda beklentileri hızla düşürdü.
Teknik direktör, maç sonrası değerlendirmesinde, "Vini çok az antrenman yaptı. Bugün topu alıp onunla 50 metre koşmasını ve gol atmasını beklemiyordum, bacakları hâlâ yorgun ve bitkin" dedi. "Kesinlikle gelecek çarşamba ve sonraki pazar çok daha iyi durumda olacak."
Bernardo Silva'nın fiziksel durumu hakkında endişeler arttı
Hazırlık maçı, bir başka yüksek profilli transferin de ilk kez sahaya çıkmasına sahne oldu, ancak Mourinho, Bernardo Silva'nın fiziksel durumu hakkında net bir değerlendirmede bulundu. Deneyimli teknik adam, orta saha oyuncusunun ne kadar hazır olduğu konusunda her zamanki gibi dürüst konuştu ve sezon arasındaki zihinsel molasının fiziksel seviyesini yetersiz bıraktığını öne sürdü.
"O çok önemli bir oyuncu," diye ekledi Mourinho. "Tatile çıkan bir başka oyuncuydu. O, zihinsel olarak işten tamamen kopan ve ara dönemde hiçbir şey yapmayan oyuncu tiplerinden biri. Geri döndüğünde de geliştirilmesi gereken çok daha düşük bir fiziksel seviyedeydi. Ama Bernardo, ister daha geride ister orta sahada oynasın, topu ileri taşımamızı mükemmel şekilde sağlayan harika bir oyuncu."
- Getty Images Sport
Bernabeu'da yeni sezonun inşası
Real Madrid'de odak şimdi takım tempoyu artırırken Deportivo La Coruna ve Schalke ile oynanacak hazırlık maçlarına çevrildi. Vinicius Jr'ın geleceğinin nihayet netleşmesiyle Bernabeu'daki yönetim rahat bir nefes alabilir. Brezilyalı oyuncunun, geçen sezon kupasız geçen bir dönemin ardından Mourinho'nun 2026-27 sezonundaki kupa hedefinin temel taşı olması bekleniyor.
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