Mourinho, Vinicius Jr'nin Premier League'den gelen ilgiyi reddederek İspanya'nın başkentinde kalmasının ardından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 26 yaşındaki oyuncu, Arsenal'ın büyük ısrarının odağındaydı; kulübün onu İngiltere'nin en çok kazanan oyuncusu yapmaya hazır olduğu bildiriliyordu. Ancak o, bunun yerine Special One yönetimindeki yeni döneme liderlik etmeyi seçti. Brezilyalı oyuncu, resmi olarak Haziran 2032'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalayarak uzun vadeli geleceğini İspanyol devlerine adadı.

Mourinho, Ferencvaros'a karşı alınan sezon öncesi 2-1'lik galibiyetin ardından konuşurken, bu uzatmanın kulübün istikrarı açısından ne kadar hayati olduğunu vurguladı. Portekizli teknik adam şunları söyledi: "En önemli şey yenileme. Sözleşmenin yenilenmesi elbette onun için bir mutluluk kaynağı, ama aynı zamanda hepimiz için de bir mutluluk kaynağı."