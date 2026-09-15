Real Madrid, La Liga puan durumunda şu anda ikinci sırada yer alıyor ve ilk beş maçında dört galibiyet aldı. Kusursuz ilerleyen Barcelona’yı yakından takip etse de perde arkasındaki hava kutlamadan çok uzak. El Chiringuito TV muhabiri Juanfe Sanz’ın haberine göre, soyunma odası ve teknik ekip ofislerine bir öfke dalgası yayılmış durumda.

Bu rahatsızlığın somut olarak patlak verdiği nokta, son dönemde yaşanan yüksek profilli olayların karşılaştırılması oldu. Haberde, Madrid yönetiminin Barcelona’nın Lamine Yamal için verilen penaltıyı işaret ettiği ve bunu Real Madrid oyuncularına yapılan ancak cezasız kalan iki benzer fiziki müdahaleyle karşılaştırdığı belirtildi. Mourinho ve ekibi için mesele mutlaka tek bir yanlış karardan ibaret değil; asıl sorun, lig genelinde yeknesak bir standardın bulunmaması.



