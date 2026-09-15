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Jose Mourinho ve Real Madrid yıldızları öfkeli: Barcelona'nın 'çifte standardı' nedeniyle hakem tartışması patlak verdi
Hakemlik kriterleri konusunda iç öfke
Real Madrid, La Liga puan durumunda şu anda ikinci sırada yer alıyor ve ilk beş maçında dört galibiyet aldı. Kusursuz ilerleyen Barcelona’yı yakından takip etse de perde arkasındaki hava kutlamadan çok uzak. El Chiringuito TV muhabiri Juanfe Sanz’ın haberine göre, soyunma odası ve teknik ekip ofislerine bir öfke dalgası yayılmış durumda.
Bu rahatsızlığın somut olarak patlak verdiği nokta, son dönemde yaşanan yüksek profilli olayların karşılaştırılması oldu. Haberde, Madrid yönetiminin Barcelona’nın Lamine Yamal için verilen penaltıyı işaret ettiği ve bunu Real Madrid oyuncularına yapılan ancak cezasız kalan iki benzer fiziki müdahaleyle karşılaştırdığı belirtildi. Mourinho ve ekibi için mesele mutlaka tek bir yanlış karardan ibaret değil; asıl sorun, lig genelinde yeknesak bir standardın bulunmaması.
- AFP
Tutarlılık ve koruma talepleri
Mourinho liderliğindeki teknik ekip, bu tutarsızlıkların şampiyonluk yarışını somut biçimde etkileyebileceği konusunda özellikle endişeli. Oyuncularını korumacı tavrıyla tanınan Portekizli teknik direktörün, Vinicius Jr. gibi yıldızların hakemler tarafından daha istikrarlı şekilde korunması gerektiği yönündeki kadro görüşüyle aynı çizgide olduğu bildiriliyor.
Kulüp, kararların objektif olarak yanlış olduğunu öne sürmekten kaçınsa da La Liga hakemlerinin kullandığı öznel yorumu sert şekilde eleştiriyor. Bu, İspanyol futbolunda çok eskiye dayanan bir şikâyet, ancak mevcut hayal kırıklığının şiddeti, başkent kulübü ile hakem kurumu arasındaki ayrılığın derinleştiğine işaret ediyor.
Mourinho'nun odağı koruma sınavı
Mourinho, Elche ile oynanacak yaklaşan karşılaşmaya hazırlanırken bu iç öfkeyi yönetmek, onun en önemli görevlerinden biri olacak. Teknik direktör, oyuncularının hayal kırıklığını paylaşsa da kuşatma psikolojisinin iki ucu keskin bir kılıç olabileceğinin son derece farkında.
Tarih, hakem kararlarına duyulan öfkenin anlatıya hâkim olmasının maçlar sırasında soğukkanlılığın kaybedilmesine yol açabileceğini gösteriyor. Mourinho'nun, tutarsız yönetimle mücadele etmenin en etkili yolunun maçları tartışmalı kararların önemini yitireceği kadar net kazanmak olduğunu takımına hatırlatması muhtemel. Ancak kulübün tutumu değişmiş değil; benzer olayların benzer kriterlerle değerlendirilmesini bekliyorlar.
- Getty Images Sport
Tartışmaların ortasında kadro rotasyonu
Hakem tartışmalarının gölgesinde Real Madrid, yoğun fikstür ve kabaran sakatlık listesiyle de uğraşıyor. Ekip, Eder Militao, Rodrygo Goes ve Ferland Mendy'den yoksun şekilde Elche deplasmanına gidecek ve bu durum Mourinho'yu kadro derinliğine başvurmaya zorlayacak. Savunmada rotasyon beklenirken, Dean Huijsen'in savunmanın merkezinde Ibrahima Konate ile birlikte görev yapması muhtemel görünüyor.
Daha ileride ise Arda Guler'in etkileyici performansları, onu sağ kanatta ilk 11'de başlama ihtimali olan isimlerden biri haline getirdi; Kylian Mbappe ise hücumun odak noktası olmayı sürdürüyor. Mbappe, bu sezon şu ana kadar La Liga'da beş maçta altı gol attı, ancak şu anda deplasmandaki lig maçlarında yedi aylık gol hasretine son vermeye çalışıyor.
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