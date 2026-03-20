AFP
Jose Mourinho ve David de Gea, eski Manchester United teknik direktörünün trajik ölümünün ardından anma mesajı yayınladı
Mourinho'nun anma mesajı
Louro, 67 yaşında hayatını kaybetti; haberlere göre eski kaleci antrenörü, uzun süredir devam eden bir hastalığın ardından vefat etti. Louro, Mourinho'nun en güvendiği yardımcılarından biriydi ve Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter Milan ve Manchester United'da kaleci antrenörü olarak görev yaptı. Vitor Baia, Petr Cech ve Julio Cesar, bu antrenörün gözetiminde çalışırken UEFA'nın en iyi kalecisi seçilmişti. Mourinho, en yakın arkadaşlarından birine içten bir anma mesajı yayınladı.
Mourinho, Instagram'da şöyle yazdı: "Ailemde sen hala hayattasın. Her maçtan önce senin 'Kardeşim, her şey yoluna girecek' dediğini duymaya devam edeceğim."
De Gea da sosyal medyada “Huzur içinde yat” yazdı. Bu mesaja, ikisinin birlikte çekilmiş bir fotoğrafı ve iki emoji eşlik ediyordu: Dua eden eller ve beyaz bir güvercin.
Futbol kulüpleri başsağlığı dileklerini iletti
Real Madrid, Louro'nun vefatına ilişkin trajik haberi duyurdu ve yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Real Madrid, ailesine, meslektaşlarına, kulüplerine ve tüm sevdiklerine başsağlığı, sevgi ve taziyelerini sunar.
José Mourinho yönetimindeki Real Madrid teknik kadrosunda yer aldığı üç sezon boyunca Silvino Louro, 1 LaLiga, 1 Copa del Rey ve 1 Supercopa de España şampiyonluğu kazandı. Silvino Louro 67 yaşında vefat etti. Huzur içinde yatsın."
Manchester United de bu duyguları paylaşarak şu mesajı yayınladı: "Eski kaleci antrenörümüz Silvino Louro'nun vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz.
Bu zor zamanda Silvino'nun ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."
Inter Milan ise şunları söyledi: "FC Internazionale Milano, José Mourinho'nun kadrosunda uzun süre görev yapmış ve 2008-2010 yılları arasında Inter'in A takım kaleci antrenörü olarak görev yapmış Silvino de Almeida Louro'nun vefatı nedeniyle taziyelerini sunar.
"23 yıllık kaleci kariyerinin ardından Silvino, Mourinho'nun altında çalışmaya başladı ve 2001'den 2018'e kadar onunla birlikte kaldı. Inter'de Julio Cesar, Francesco Toldo ve şu anda Cristian Chivu'nun ekibinde aynı görevde bulunan Paolo Orlandoni'den oluşan bir kaleci grubunu çalıştırdı. Kişilik ve karizma dolu Silvino'nun Appiano Gentile'de eldivenlerini giyip antrenmanlara bizzat katılması sık görülen bir manzaraydı. Kulüpte geçirdiği iki sezon boyunca, Nerazzurri'nin iki lig şampiyonluğu, iki Süper Kupa, bir İtalya Kupası ve 2010'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında kilit rol oynadı.
"Kulüp, bu üzücü zamanda ailesinin yanındadır."
Chelsea, eski teknik direktörünün vefatı nedeniyle 'derin bir üzüntü' duyuyor
Chelsea şu açıklamayı yaptı: "Chelsea FC'deki herkes, eski kaleci antrenörümüz Silvino Louro'nun vefatından dolayı derin bir üzüntü duymaktadır. Bu zor zamanda ailesi ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz."
John Terry, Instagram'da Louro'nun bir fotoğrafını paylaşarak şu yorumu yaptı: "Huzur içinde yat dostum. Ne harika bir adamdı."
Louro, Vitoria Setubal, Benfica ve Porto gibi takımlarda forma giyerek uzun bir kaleci kariyerine sahipti. Ayrıca 1983 ile 1997 yılları arasında Portekiz milli takımında 23 kez forma giydi. Portekiz ligi şampiyonluğunu dört kez kazandı ve bunların hepsini Benfica'da geçirdiği dönemde elde etti.
Portekiz futbol dünyasından gelen anma mesajları
Eski kulübü Benfica şu açıklamayı yaptı: “Sport Lisboa e Benfica, Silvino’nun vefatı nedeniyle en derin üzüntülerini dile getirir.
“Kulübün ve Milli Takımın eski kalecisi olan Silvino, göğsündeki armayı büyük bir onurla taşıyan bir neslin simgesi olarak Benfica taraftarlarının hafızasında sonsuza kadar yaşayacaktır.
Kulüp, ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerini sunar.”
Porto ise şu açıklamayı yaptı: “FC Porto, Silvino Louro’nun vefatı nedeniyle yas tutuyor. Oyuncu olarak 2 şampiyonluk ve bir Supertaça kazandı. Kaleci antrenörü olarak Silvino, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası dahil olmak üzere sekiz şampiyonluk daha kazandı.
“FC Porto, Silvino’nun ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerini sunar.”
