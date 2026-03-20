Jose Mourinho ve David de Gea, eski Manchester United teknik direktörünün trajik ölümünün ardından anma mesajı yayınladı

Louro, 67 yaşında hayatını kaybetti; haberlere göre eski kaleci antrenörü, uzun süredir devam eden bir hastalığın ardından vefat etti. Louro, Mourinho'nun en güvendiği yardımcılarından biriydi ve Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter Milan ve Manchester United'da kaleci antrenörü olarak görev yaptı. Vitor Baia, Petr Cech ve Julio Cesar, bu antrenörün gözetiminde çalışırken UEFA'nın en iyi kalecisi seçilmişti. Mourinho, en yakın arkadaşlarından birine içten bir anma mesajı yayınladı.

Mourinho, Instagram'da şöyle yazdı: "Ailemde sen hala hayattasın. Her maçtan önce senin 'Kardeşim, her şey yoluna girecek' dediğini duymaya devam edeceğim."

De Gea da sosyal medyada “Huzur içinde yat” yazdı. Bu mesaja, ikisinin birlikte çekilmiş bir fotoğrafı ve iki emoji eşlik ediyordu: Dua eden eller ve beyaz bir güvercin.