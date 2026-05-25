Jose Mourinho, teknik direktörün Benfica’nın serbest kalma bedelini devreye sokmasını geciktirmesi nedeniyle Real Madrid’e 15 milyon avroya mal olabilir

Bu gecikme, İspanyol devleri için pahalıya mal oldu. Real Madrid’in 7 milyon avroluk indirimli çıkış bedelini devreye sokmasına olanak tanıyan özel süre, 26 Mayıs Salı günü resmi olarak sona erdi. Sonuç olarak, ilgilenen kulüpler artık eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörünü Lizbon’dan koparmak için çok daha yüksek bir meblağ ödemek zorunda.

Son tarih geçtikten sonra, Mourinho'nun Benfica'daki serbest kalma bedeli 15 milyon avroya çıktı. Bu gelişme, Benfica başkanı Rui Costa'ya müzakerelerde çok daha güçlü bir el verdi, çünkü Portekiz kulübü artık tam tutarı talep edebilir veya Los Blancos'u bir uzlaşma bulmak için doğrudan ve zorlu müzakerelere zorlayabilir.



