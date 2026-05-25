AFP
Jose Mourinho, teknik direktörün Benfica’nın serbest kalma bedelini devreye sokmasını geciktirmesi nedeniyle Real Madrid’e 15 milyon avroya mal olabilir
Cumhurbaşkanlığı seçimleri Madrid'deki açıklamayı erteledi
Deneyimli Portekizli teknik direktörün Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması bekleniyor, ancak bu transfer geçici bir idari tıkanıklığa takıldı.
RTP'ye göre, gecikmenin ana nedeni, Florentino Perez'in yirmi yıldır ilk kez çekişmeli bir başkanlık seçimi ile karşı karşıya kaldığı Bernabeu'da yaşanan siyasi drama.
Üç yıllık bir sözleşme için sözlü bir anlaşma yapıldığı bildiriliyor olsa da, Perez rakibi Enrique Riquelme'ye karşı yürüttüğü kampanyaya öncelik vermek zorunda kaldı. Bu iç güç mücadelesi, belgelerin resmi olarak imzalanmasını engelledi; bu da, sandıklar açıkken Mourinho'nun teknik olarak Benfica'daki mevcut görevine bağlı kalacağı anlamına geliyor.
Sözleşme maddesinin süresi dolmasıyla Benfica'ya büyük bir gelir
Bu gecikme, İspanyol devleri için pahalıya mal oldu. Real Madrid’in 7 milyon avroluk indirimli çıkış bedelini devreye sokmasına olanak tanıyan özel süre, 26 Mayıs Salı günü resmi olarak sona erdi. Sonuç olarak, ilgilenen kulüpler artık eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörünü Lizbon’dan koparmak için çok daha yüksek bir meblağ ödemek zorunda.
Son tarih geçtikten sonra, Mourinho'nun Benfica'daki serbest kalma bedeli 15 milyon avroya çıktı. Bu gelişme, Benfica başkanı Rui Costa'ya müzakerelerde çok daha güçlü bir el verdi, çünkü Portekiz kulübü artık tam tutarı talep edebilir veya Los Blancos'u bir uzlaşma bulmak için doğrudan ve zorlu müzakerelere zorlayabilir.
"Özel Adam"ın yarım kalan işi
Mali ve siyasi zorluklara rağmen Mourinho, hiç sarsılmadan bu transferi gerçekleştirmeye kararlı. 2010 ile 2013 yılları arasında İspanya’nın başkentinde geçirdiği üç sezonla tanınan Mourinho, 100 puanla rekor kıran bir La Liga şampiyonluğu kazanmış, ancak o dönemde kulüp için o kadar arzulanan “Decima”yı elde edememişti.
13 yıl sonra geri dönüşünü, başladığı işi bitirme şansı olarak görüyor. Yeni anlaşmanın şartlarının, iç sahadaki hakimiyeti yeniden tesis etme yeteneği üzerine kurulu olduğu bildiriliyor; temel sözleşme üç yıllık olsa da, ilk 24 ay içinde lig şampiyonluğunu Bernabeu'ya geri getirmeyi başarırsa görev süresini sağlamlaştıracak performansa dayalı şartlar da bulunuyor.
Benfica, Silva'yı potansiyel yedek olarak gözlüyor
Bu durum, özellikle Avrupa Ligi grup aşamasına doğrudan katılma hakkını elde edememelerinin ardından, Benfica’nın yaz transfer planlarını felç etti. Rui Costa, kulübün sezon öncesi hazırlıklarına ciddiyetle başlayabilmesi için teknik direktörlük konusundaki çıkmazı bir an önce çözmesi yönünde taraftarların artan baskısı altında.
Ruben Amorim'in teklifini reddettiği bildirilen Kartallar, şimdi dikkatlerini Fulham'dan Marco Silva'ya çevirmiş durumda. Benfica, Silva'yı Premier Lig'den ayrılıp Portekiz'e dönmeye ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Böylece, Madrid'deki seçimler sonuçlandıktan ve 15 milyon avroluk ücret ödendikten sonra Mourinho'nun kaçınılmaz olarak geride bırakacağı boşluğu doldurması hedefleniyor.