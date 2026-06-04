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Jose Mourinho, tartışmalı Florentino Perez seçim videosunda Real Madrid'e "evet" diyor; Portekizli teknik adam ise öfkeli Benfica taraftarlarına tümünün YALAN olduğunu söylüyor
Perez'in kampanyası Mourinho tartışmasını alevlendirdi
Perez'in yeniden seçilme kampanyası, Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşünü doğruluyor gibi görünen bir video yayınladı. Videoda şu anki Benfica teknik direktörü yer alıyordu ve "MOUcha historia por hacer" sloganı kullanılmıştı; bu da Portekizli teknik adamın Santiago Bernabéu'daki geleceği konusundaki tartışmaları daha da alevlendirdi.
Bu hamle, Benfica'dan hemen güçlü bir tepki aldı. Mourinho'nun Portekiz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve Record gazetesi, Mourinho'nun kulüple iletişime geçerek Perez'in kampanyası için herhangi bir video çekmediğini vurguladığını ve videonun yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu iddia ettiğini yazdı.
- AFP
Perez, Mourinho’nun Real Madrid’in teknik direktörü olmasını destekliyor
Perez, Portekizli teknik direktörün niteliklerini överek Mourinho hakkındaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Perez, Diario AS’ye verdiği demeçte, “Mourinho dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri ve bizimle geçirdiği süre boyunca Real Madrid için çok önemli bir isimdi” dedi.
"O, rekor kıran o ünlü lig sezonunun teknik direktörüydü. Takımı çok yüksek bir rekabet seviyesine taşıdı ve bu, sonrasında elde edilen tüm başarılar için çok önemliydi. Mourinho ve [Ibrahima] Konate benim ilk transferlerim."
Seçim mücadelesi kızışıyor
7 Haziran'daki seçim, Perez ile rakibi Enrique Riquelme arasında şiddetli bir rekabete dönüştü. Perez, bu seçimi kendi liderliğinin getireceği istikrar ile kulüp tarihindeki daha az başarılı olarak gördüğü bir döneme geri dönüş arasında bir seçim olarak sundu.
Riquelme, Mourinho önerisinden uzak durdu ve kendi spor projesinin farklı bir yol izleyeceğini belirtti. Riquelme, "O iyi bir teknik direktör, ancak bizim projemiz farklı. O, Avrupa kupalarında deneyimli. Onu sevmiyoruz, bu Florentino Perez'in projesinden tamamen farklı bir proje. Benim başka bir teknik direktörüm var" dedi.
- Getty Images
Madrid üyeleri karar vermeye hazırlanıyor
Dikkatler şimdi 7 Haziran'daki başkanlık seçimine çevrilmiş durumda; Real Madrid üyeleri, kulübün geleceği için hangi vizyonu tercih ettiklerini o gün belirleyecekler. Seçim sonucu, Perez'in Mourinho ve savunma hattına yapılacak takviyelerle ilgili planlarını hayata geçirip geçiremeyeceğini belirleyecek.