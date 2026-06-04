Perez'in yeniden seçilme kampanyası, Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşünü doğruluyor gibi görünen bir video yayınladı. Videoda şu anki Benfica teknik direktörü yer alıyordu ve "MOUcha historia por hacer" sloganı kullanılmıştı; bu da Portekizli teknik adamın Santiago Bernabéu'daki geleceği konusundaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Bu hamle, Benfica'dan hemen güçlü bir tepki aldı. Mourinho'nun Portekiz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve Record gazetesi, Mourinho'nun kulüple iletişime geçerek Perez'in kampanyası için herhangi bir video çekmediğini vurguladığını ve videonun yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu iddia ettiğini yazdı.







