Benfica'nın lig sezonunu 3-1'lik Estoril galibiyetiyle kapatmasının ardından Mourinho nihayet geleceği hakkında konuştu. Kartalları ligde yenilgisiz bir seriye taşımasına rağmen, ligi üçüncü sırada bitirmeleri onun görevine devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretleri yaratmış ve "Özel Adam", Bernabeu'ya transfer olacağına dair söylentileri yatıştırmak için pek bir şey yapmadı. Mevcut kadrosundan övgüyle bahsetse de, Los Blancos ile resmi temasların çok yakında gerçekleşeceğini doğruladı.

"Benfica'da her gün mutluydum. Bu akşam oyunculara da söyledim, gerçekten her gün onlarla birlikte olmaktan mutluydum," dedi Mourinho, Marca aracılığıyla. Ancak, hemen asıl konuya geçerek şunları ekledi: "Real Madrid'den henüz bir haber almadım, ama hiçbirimiz naif değiliz ve [menajerim] Jorge [Mendes], başkan ve kulüp yönetimi arasında görüşmeler var. Haftaya Real Madrid ile şahsen görüşeceğim ve o zaman kararımı vereceğim. Şu ana kadar sadece Real Madrid ile Jorge Mendes arasında görüşmeler oldu, benimle değil.”