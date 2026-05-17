Jose Mourinho, Santiago Bernabeu’ya geri döneceğine dair şaşırtıcı söylentiler ortasında, Real Madrid ile ne zaman görüşeceğini açıklarken geleceğe dair “yüzde 99 ihtimal” içeren bir tahminde bulundu
Mourinho, Real Madrid ile ilgili söylentilere yanıt verdi
Benfica'nın lig sezonunu 3-1'lik Estoril galibiyetiyle kapatmasının ardından Mourinho nihayet geleceği hakkında konuştu. Kartalları ligde yenilgisiz bir seriye taşımasına rağmen, ligi üçüncü sırada bitirmeleri onun görevine devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretleri yaratmış ve "Özel Adam", Bernabeu'ya transfer olacağına dair söylentileri yatıştırmak için pek bir şey yapmadı. Mevcut kadrosundan övgüyle bahsetse de, Los Blancos ile resmi temasların çok yakında gerçekleşeceğini doğruladı.
"Benfica'da her gün mutluydum. Bu akşam oyunculara da söyledim, gerçekten her gün onlarla birlikte olmaktan mutluydum," dedi Mourinho, Marca aracılığıyla. Ancak, hemen asıl konuya geçerek şunları ekledi: "Real Madrid'den henüz bir haber almadım, ama hiçbirimiz naif değiliz ve [menajerim] Jorge [Mendes], başkan ve kulüp yönetimi arasında görüşmeler var. Haftaya Real Madrid ile şahsen görüşeceğim ve o zaman kararımı vereceğim. Şu ana kadar sadece Real Madrid ile Jorge Mendes arasında görüşmeler oldu, benimle değil.”
%99'luk tahmin
İspanya’nın başkentinde ikinci bir görev süresinin cazibesine rağmen Mourinho, Portekiz’de kalmanın hâlâ çok güçlü bir olasılık olduğunu vurguladı. Kalma nedeni olarak Benfica başkanı Rui Costa’nın masaya koyduğu cazip yeni sözleşmeyi gösterdi. Teknik direktör, Estadio da Luz’daki projeye olan bağlılığını, dünya futbolunun en önemli görevlerinden birine geri dönmenin getireceği prestijle karşılaştırıyor gibi görünüyor.
Portekizli teknik direktör, "Benfica'da kalma ihtimalim yüzde 99, çünkü Benfica ile bir sözleşmem var ve sözleşmenin yanı sıra, henüz görmediğim bir yenileme teklifi de var, ancak menajerim bunun mükemmel bir teklif olduğunu söyledi" dedi. Bu öngörüye rağmen, ciddi bir gelişmenin yaşandığını saklamadı ve şunları kaydetti: “Menajerim, Real Madrid ile gerçek ve ciddi bir durum olabileceğini bana bildirdi, bunu inkar etmiyorum. Ancak şu anda Real Madrid ile herhangi bir sözleşme imzalamadım.”
Olası transfer hamleleri ve taktiksel planlar
Bu transfer gerçekleşirse, haberlere göre Mourinho şimdiden Real Madrid kadrosunu nasıl yeniden şekillendireceğini planlıyor. En şaşırtıcı söylentilerden biri, şu anda La Liga’da forma giyen bir İngiltere milli oyuncuyu almak için eski kulübü Manchester United’a yönelmesi. Mourinho’nun Marcus Rashford’u bizzat kadroya katmak istediği ve bu hamlesiyle Barcelona’nın kanat oyuncusunun kiralık sözleşmesini kalıcı hale getirme girişimlerini bozabileceği belirtiliyor.
Kadro dışında Mourinho, Bernabeu'da çözebileceğine inandığı birkaç sistemik sorun tespit etti. Bunların başında, soyunma odasında algılanan otorite eksikliği ve kadroyu rahatsız eden fiziksel kondisyon krizi geliyor. Söylentilere göre Mourinho, tam bir bağlılık talep etmeyi planlıyor ve son iki sezonda takımı zorlayan kas sakatlıklarının sıklığını azaltmak için kulübün sezon öncesi hazırlık ve rotasyon politikalarını elden geçirmeyi düşünüyor.
Florentino Perez'in karşılaştığı mali engeller
Perez şu anda kulüp içi seçimlere odaklanmış olsa da, Mourinho’yu geri getirme süreci önemli mali yükümlülükler içeriyor. Sezonun yeni sona ermiş olması nedeniyle, Madrid’in onun ayrılmasını sağlamak istiyorsa hızlı hareket etmesini gerektirecek özel bir fırsat penceresi açıldı. Ancak teknik direktörü Lizbon’dan ayırmak, İspanyol devleri için bedelsiz bir girişim olmayacak.
Son haberlere göre, teknik direktörü Benfica'dan ayırmak için Madrid'in Portekiz ekibine yaklaşık 7 milyon avroluk tazminat ödemesi gerekecek. Bu rakamın Benfica'yı korumak amacıyla kararlaştırıldığı bildiriliyor. Mourinho'nun önümüzdeki günlerde Madrid yetkilileriyle görüşmesi planlanırken, taraftarlar Perez'in anlaşmaya yeşil ışık yakıp "Özel Adam"ı ikinci bir dönem için geri getirip getirmeyeceğini görmek için çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacak.