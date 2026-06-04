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Jose Mourinho, Roma'da görev yaptığı dönemde İtalyan oyuncuyu kadro dışı bırakmış olmasına rağmen, Real Madrid'in yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak Arsenal'in savunma oyuncusu Riccardo Calafiori'yi kadrosuna katmak istiyor
"Özel Adam" Bernabeu'ya geri dönüyor
Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci dönemi henüz resmi olarak onaylanmadı; ancak haberlere göre, bu İspanyol devine geri dönmek üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladığı belirtiliyor. Bu transfer, Portekizli teknik adam için sansasyonel bir geri dönüş anlamına geliyor. Mourinho'nun, Real Madrid başkanlığını belirleyecek ve görevdeki başkan Florentino Perez'in Enrique Riquelme'den nadir görülen bir rakip ile karşı karşıya kalacağı bu hafta sonu yapılacak seçimlerin ardından resmi olarak duyurulması bekleniyor.
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Mourinho, Arsenal'in İtalyan yıldızını hedefliyor
Mourinho, Bernabeu'daki yeniden yapılanma planının bir parçası olarak Calafiori'yi hedefine koydu ve Arsenal'in yıldızını savunma hattını güçlendirmek için ideal aday olarak belirledi. Bu cesur bir hamle; zira Mourinho, Roma'nın teknik direktörlüğünü yaparken Calafiori'yi satmıştı; ancak şimdi 24 yaşındaki oyuncunun Real Madrid için harika bir transfer olacağına inanıyor. İtalyan oyuncu, 42 milyon sterlinlik bir transferle Kuzey Londra'ya taşındığından beri değerini hızla artırdı ve Mikel Arteta'nın sisteminde vazgeçilmez bir parça haline geldi.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, YouTube kanalında Real Madrid'in oyuncunun transfer olasılığını araştırmak için yakınlarıyla temasa geçtiğini iddia etti. Ancak onu Emirates'ten koparmak kolay bir iş olmayacak. Calafiori, Arsenal kadrosunda son derece popüler bir isim ve kulübün 22 yıl sonra kazandığı ilk şampiyonluğu kutladı.
Yeni bir savunma duvarı inşa etmek
Calafiori'nin transferi, Mourinho'nun Madrid savunmasını yeniden aşılmaz hale getirmeyi amaçladığı daha geniş bir stratejinin parçası. Portekizli teknik direktör, Inter'in savunma oyuncusu Denzel Dumfries ve Liverpool'dan ayrılması beklenen Ibrahima Konate ile anlaşmaya vardı. Konate bedelsiz transfer olacakken, Dumfries'in 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Mourinho şimdi, yeni transfer üçlüsünü tamamlamak için çok yönlü bir savunma oyuncusu daha kadroya katmak istiyor.
Calafiori, 2022'de İtalyan kulübü Roma'nın onu Basel'e sadece 1,5 milyon sterline sattığı sırada Mourinho'nun takımındaydı; bu karar şimdi önemli bir gözden kaçırma gibi görünüyor. Hem sol bek hem de stoper olarak oynayabilme yeteneği, onu Mourinho'nun yeni projesine dahil etmek için can attığı taktiksel bir varlık haline getiriyor; oysa Mourinho, birkaç yıl önce İtalya'nın başkentinde onu takımdan çıkarmıştı.
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Arsenal, oyuncusunu elinde tutmak için zorlu bir mücadeleye girecek
Arsenal, Piero Hincapie ve Myles Lewis-Skelly gibi isimlerle sol bek pozisyonunda oldukça zengin bir kadroya sahip olsa da, Calafiori gibi düzenli milli bir oyuncuyu kaybetmek Arteta’nın projesine önemli bir darbe vuracaktır. Bu defans oyuncusu, o dönemde sakatlık sorunu yaşamasına rağmen Şampiyonlar Ligi finalinde kadro dışı kalmıştı. Real Madrid, önümüzdeki haftalarda cömert bir teklifle Arsenal’in kararlılığını sınamak için bunu bir fırsat olarak görebilir.
Perez, seçim mücadelesi sırasında "en iyi oyuncuları" Bernabeu'ya getireceğine söz verirken, Mourinho'nun İspanya'da yeniden yapılanma sürecine başlamasıyla birlikte Calafiori'nin transferi için yapılacak yarış, yaz transfer döneminin en önemli hikayelerinden biri olmaya hazırlanıyor.