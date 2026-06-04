Jose Mourinho, Roma'da görev yaptığı dönemde İtalyan oyuncuyu kadro dışı bırakmış olmasına rağmen, Real Madrid'in yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak Arsenal'in savunma oyuncusu Riccardo Calafiori'yi kadrosuna katmak istiyor

Mourinho, Bernabeu'daki yeniden yapılanma planının bir parçası olarak Calafiori'yi hedefine koydu ve Arsenal'in yıldızını savunma hattını güçlendirmek için ideal aday olarak belirledi. Bu cesur bir hamle; zira Mourinho, Roma'nın teknik direktörlüğünü yaparken Calafiori'yi satmıştı; ancak şimdi 24 yaşındaki oyuncunun Real Madrid için harika bir transfer olacağına inanıyor. İtalyan oyuncu, 42 milyon sterlinlik bir transferle Kuzey Londra'ya taşındığından beri değerini hızla artırdı ve Mikel Arteta'nın sisteminde vazgeçilmez bir parça haline geldi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, YouTube kanalında Real Madrid'in oyuncunun transfer olasılığını araştırmak için yakınlarıyla temasa geçtiğini iddia etti. Ancak onu Emirates'ten koparmak kolay bir iş olmayacak. Calafiori, Arsenal kadrosunda son derece popüler bir isim ve kulübün 22 yıl sonra kazandığı ilk şampiyonluğu kutladı.