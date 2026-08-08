Real Madrid, mevcut yaz transfer döneminde yeni bir orta saha oyuncusu transfer etme fikrinden vazgeçti. Rodri için yaptığı sonuçsuz girişimin ardından İspanyol devi, orta sahanın merkezine başka bir takviye yapmayacak. Fichajes'e göre, piyasadaki olası herhangi bir gelecekteki hareket artık tamamen Aurelien Tchouameni ya da Eduardo Camavinga'dan birinin olası satışına bağlı.

Kulüp yönetimi, mevcut kadronun en üst seviyede rekabet edecek kadar kaliteye sahip olduğuna kesin şekilde inanıyor. Yöneticiler, orta saha hattının zaten yeterince iyi durumda olduğundan emin. Silva'nın Man City'den bonservissiz olarak gelişi ve Guler'in sezon öncesindeki etkileyici gelişimi, yönetim kurulunu arayışını durdurmaya ikna etti.