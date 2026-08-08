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Jose Mourinho, Rodri transferinin başarısızlığa uğramasının ardından yaratıcı bir çözüm bulurken Real Madrid orta sahada radikal bir geri dönüşe zorlandı
Madrid, orta saha transferi arayışını sonlandırdı
Real Madrid, mevcut yaz transfer döneminde yeni bir orta saha oyuncusu transfer etme fikrinden vazgeçti. Rodri için yaptığı sonuçsuz girişimin ardından İspanyol devi, orta sahanın merkezine başka bir takviye yapmayacak. Fichajes'e göre, piyasadaki olası herhangi bir gelecekteki hareket artık tamamen Aurelien Tchouameni ya da Eduardo Camavinga'dan birinin olası satışına bağlı.
Kulüp yönetimi, mevcut kadronun en üst seviyede rekabet edecek kadar kaliteye sahip olduğuna kesin şekilde inanıyor. Yöneticiler, orta saha hattının zaten yeterince iyi durumda olduğundan emin. Silva'nın Man City'den bonservissiz olarak gelişi ve Guler'in sezon öncesindeki etkileyici gelişimi, yönetim kurulunu arayışını durdurmaya ikna etti.
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Mourinho taktik değişikliğine zorlandı
Kulübün Rodri'nin imzasını alamamasının ardından alınan bu kurumsal karar, geleneksel bir ön liberonun transfer edilmesini engelliyor. Orta sahaya daha fazla harcama yapılmamasına yönelik bu net tavır, teknik ekibi oyuncu rollerini yeniden düzenlemeye doğrudan zorluyor. Aynı habere göre Mourinho, artık tercih ettiği 4-2-3-1 sistemini lig açılışı öncesinde uyarlamak zorunda.
Yeni takviye seçeneği olmadan Portekizli teknik direktör, Silva'yı çift pivot içinde daha geriden oyun kuran bir rolde kullanmayı planlıyor. Mourinho, hücumları Tchouameni ile birlikte başlatmak için 31 yaşındaki oyuncunun engin tecrübesinden tam anlamıyla yararlanmayı hedefliyor. Bunun sonucunda Fede Valverde'nin sağ kanada kaydırılması ya da Yan Diomande'nin 125 milyon €'luk gelişi sonrasında kulübeye çekilmesi bekleniyor.
Güler sahnenin merkezine çıkacak
Hücum orta saha bölgesinde Mourinho, son pası vermekle görevli birincil oyun kurucu olarak Guler'i düşünüyor. 21 yaşındaki Türk yetenek, teknik adamın başkentteki önceki döneminde Mesut Ozil'in üstlendiğine benzer şekilde önemli bir rol almaya hazırlanıyor.
İddialara göre hedefi, Guler'in olağanüstü oyun görüşünü Silva'nın bitmek bilmeyen çalışma temposuyla kusursuz biçimde birleştirerek Vinicius Junior, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'yi sürekli beslemek. Kulüp yönetimi, teknik kapasitesi yüksek bu iki oyun kurucunun maçların temposunu belirlemek için gereken kaynaklara birebir sahip olduğuna tamamen ikna olmuş durumda.
- Getty Images
Taktik denemeler antrenmanda başlıyor
Real Madrid, bu yeni tasarlanan taktik planı hemen test edecek. Mourinho'nun, Valdebebas'taki antrenmanlarda Silva ve Guler'i sahanın merkezinde denemesi planlanıyor. Teknik ekip, ikilinin takımı ileri taşıma konusundaki büyük sorumluluğu nasıl üstlendiğini yakından takip edecek.
15 Ağustos'tan önce Camavinga veya Tchouameni için 80 milyon €'yu aşan dev bir resmî teklif gelmediği sürece, İspanya şampiyonu orta saha kadrosunu yıl için resmen tamamlanmış sayacak.
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