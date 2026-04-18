Jose Mourinho, Real Madrid ve Premier Lig'le ilgili söylentiler sürerken Benfica'daki geleceğine ilişkin şüphe uyandırıyor

Deneyimli teknik direktöre, düzenlediği basın toplantısında 2026-27 sezonunda Benfica'nın teknik direktör koltuğunda oturacağını teyit edip edemeyeceği doğrudan soruldu. Cevabı, modern futbol dünyasında işlerin ne kadar çabuk değişebileceğine dair açık sözlü bir değerlendirme sunmasıyla, kendisine özgü bir tavır sergiledi. "Bunu söyleyemem, nasıl böyle bir şey söyleyebilirim ki? Bu sadece bana bağlı değil! Bu çok açık," dedi Mourinho, görevde kalıp kalmayacağı sorulduğunda gazetecilere.

Eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörü, ayrıntılı bir benzetmeyle kendi durumunu bir kulüpteki herhangi bir çalışanın veya hatta bir haber odasındaki bir gazetecinin durumuyla karşılaştırdı. "Bir kulüp yapısındaki teknik direktör, teknik direktör, oyuncu, basın direktörü, fizyoterapist, kulüp yapısındaki hepimiz, tıpkı sizin gibi, A BOLA'dan bir gazeteci olarak, önümüzdeki 10 yıl boyunca BOLA'da olacağınızı garanti edemezsiniz; belki olmak istersiniz, ama bunu garanti edemezsiniz. Açıkçası, ben de bunu garanti edemem," dedi kararlı bir şekilde.