Jose Mourinho, Real Madrid ve Premier Lig'le ilgili söylentiler sürerken Benfica'daki geleceğine ilişkin şüphe uyandırıyor
Mourinho, Lizbon'da kalıp kalmayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı
Deneyimli teknik direktöre, düzenlediği basın toplantısında 2026-27 sezonunda Benfica'nın teknik direktör koltuğunda oturacağını teyit edip edemeyeceği doğrudan soruldu. Cevabı, modern futbol dünyasında işlerin ne kadar çabuk değişebileceğine dair açık sözlü bir değerlendirme sunmasıyla, kendisine özgü bir tavır sergiledi. "Bunu söyleyemem, nasıl böyle bir şey söyleyebilirim ki? Bu sadece bana bağlı değil! Bu çok açık," dedi Mourinho, görevde kalıp kalmayacağı sorulduğunda gazetecilere.
Eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörü, ayrıntılı bir benzetmeyle kendi durumunu bir kulüpteki herhangi bir çalışanın veya hatta bir haber odasındaki bir gazetecinin durumuyla karşılaştırdı. "Bir kulüp yapısındaki teknik direktör, teknik direktör, oyuncu, basın direktörü, fizyoterapist, kulüp yapısındaki hepimiz, tıpkı sizin gibi, A BOLA'dan bir gazeteci olarak, önümüzdeki 10 yıl boyunca BOLA'da olacağınızı garanti edemezsiniz; belki olmak istersiniz, ama bunu garanti edemezsiniz. Açıkçası, ben de bunu garanti edemem," dedi kararlı bir şekilde.
Real Madrid'de yeniden bir araya gelme ihtimali var
Mourinho’nun bu gizemli açıklamalarının zamanlaması, Santiago Bernabeu’ya olası bir dönüşü çevreleyen söylentilerin giderek artması nedeniyle özellikle önem arz ediyor. Haberlere göre Real Madrid başkanı Florentino Perez, Álvaro Arbeloa yönetiminde yaşanan performans düşüşünün ardından radikal önlemler almaya hazır. İspanya’nın başkentindeki yönetim kadrosunun, takımda yapılacak büyük çaplı revizyonun başına geçecek başlıca aday olarak “The Special One”u ciddi bir şekilde değerlendirdiği anlaşılıyor.
Mourinho, 2010 ile 2013 yılları arasında Madrid'de kupalarla dolu üç yıl geçirdi ve sonunda ayrılmasına rağmen Perez ile güçlü bir ilişkisini sürdürdü. Haberlere göre, Madrid yönetiminin teknik kadronun geleceğini tartışmak üzere bir toplantı hazırladığının farkında olan Mourinho, İspanya'daki durumu çok yakından takip ediyor. En büyük sahnelerde başarıya ulaşan bir adam için, Bernabeu'daki "devrim"in cazibesini görmezden gelmek zor olabilir.
Premier Lig'in dev kulüpleri durumu takip ediyor
İspanya'dan gelen ilginin ötesinde, Mourinho'nun Chelsea ve Manchester United'da efsanevi statüsünün büyük bir kısmını kazandığı Premier Lig'e geri dönüşüyle ilgili ciddi söylentiler var. Haberlere göre, Newcastle United bu yaz Eddie Howe ile yollarını ayırmaya karar verirse, Mourinho teknik direktörlük görevi için en güçlü adaylardan biri olacak.
St James' Park'taki Suudi destekli yönetim kadrosunun, kulübün yeni dönemine liderlik edecek dünya çapında bir isim fikrine ilgi duyduğu bildiriliyor. Mourinho, büyük ölçüde Sir Bobby Robson'ın mentörlüğü sayesinde Newcastle'a olan derin sevgisinden sık sık bahsetmiştir ve proje uygun olursa, İngiltere'nin en üst liginde son bir mücadele verme ihtimali onu Lizbon'dan uzaklaştırmaya yetebilir.
Mourinho yönetimindeki Benfica’nın ikinci sıra mücadelesi
Benfica ile 2027 yazına kadar süren sözleşmesi bulunan Mourinho, Fenerbahçe'deki hayal kırıklığı yaratan döneminin ardından Eylül 2025'te takımın başına geçti. Şu anda Benfica, 29 maçta topladığı 69 puanla Primeira Liga'da üçüncü sırada yer alıyor. Yarınki kritik karşılaşma öncesinde Sporting CP, 71 puanla ikinci sırada ve bir maç eksiği bulunurken, Porto ise 76 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Mourinho, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turuna katılmayı garantilemek için en azından ikinci sırayı almayı hedefliyor.