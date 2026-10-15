Maçın çarpıcı sonucunun yanı sıra bu akşam, Mourinho ile Roma taraftarlarının duygusal buluşmasına sahne oldu. Stadio Olimpico’daki taraftarlar, Ocak 2024’te takımdan ayrılan eski teknik direktörlerini uzun süre alkışladı. Ultra taraftarlar, Mourinho’nun 2022’deki Konferans Ligi zaferini kutlayan dev pankartlar açtı. Pankartlardan birinde, “Roma’ya şan kazandıranı Roma sonsuza dek onurlandıracak” yazıyordu. Mourinho daha sonra bu sevgi gösterisi karşısında “nutkunun tutulduğunu” söyledi.

Öte yandan maçta Vinicius Jr. ile ilgili kısa süreli bir gerginlik de yaşandı. Brezilyalı kanat oyuncusu, Roma’nın ikinci golüne yol açan bir hatanın ardından 59. dakikada oyundan alınmasına kızdığını gazetecilere söyledi.

Mourinho, “Vini için zordu. Vini, kaybetmemesi gereken bir topu kaybetti. Ama böyle şeyler olur. Ben de hata yapıyorum. Mutlu olmaması doğal. Hayal kırıklığı normal. Ama maçtan sonra galibiyetten dolayı çok mutluydu” diye açıkladı.



