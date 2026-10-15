AFP
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Jose Mourinho, Real Madrid'le ilgili taktiksel fiyaskonun sorumluluğunu üstlendi; ardından oyuna giren yedekler Roma'da yedi dakikalık müthiş geri dönüşün fitilini ateşledi
Son bölümde oyuna giren yedekler maçın seyrini değiştirdi
Madrid, Gian Piero Gasperini'nin dirençli takımına karşı 3-1 geriye düşünce yenilgi kaçınılmaz görünüyordu. Ancak yedi dakikalık hızlı bir hamleyle Avrupa sahnesindeki maçın gidişatı tamamen değişti.
Mourinho, 60. dakika civarında Endrick ve Arda Guler'i, daha sonra da Carlos Espi ve Bernardo Silva'yı oyuna aldı. Bu kapsamlı değişiklikler İspanyol devine hemen canlılık kazandırdı.
Endrick ve Espi'nin golleri Roma'nın üstünlüğünü ortadan kaldırdı. Eski Roma savunmacısı Antonio Rudiger, 90. dakikada Guler'in o akşamki ikinci asistini kafayla gole çevirerek müthiş geri dönüşü tamamladı ve lig aşamasında üç puanı getirdi.
- Gribaudi/ImagePhoto
Mourinho suçu üstleniyor
Madrid'in teknik direktörü, takımının maça yaptığı berbat başlangıcın tüm sorumluluğunu üstlenirken rakibin durmak bilmeyen oyun anlayışını övdü. Ancak Roma'nın temposunun sonunda düşeceğine hep inanıyordu.
Mourinho gazetecilere, “İlk yarı teknik direktörün hatasıydı; ikinci yarı oyuncuların hatasıydı. Futbol, 90 dakika süren stratejik bir oyun. Rakipler önemlidir ve bugünkü rakibimiz inanılmaz güçlüydü. Çok zorlu bir takım,” dedi.
“Ama onların oynadığı gibi 90 dakika boyunca o tempoda oynamak imkânsız. Gerekli olduğunu düşündüğüm oyuncu değişikliklerini yaptım. Fakat ilk yarıda bizi gerçekten cezalandırdılar.”
Roma'da kahraman gibi karşılanma
Maçın çarpıcı sonucunun yanı sıra bu akşam, Mourinho ile Roma taraftarlarının duygusal buluşmasına sahne oldu. Stadio Olimpico’daki taraftarlar, Ocak 2024’te takımdan ayrılan eski teknik direktörlerini uzun süre alkışladı. Ultra taraftarlar, Mourinho’nun 2022’deki Konferans Ligi zaferini kutlayan dev pankartlar açtı. Pankartlardan birinde, “Roma’ya şan kazandıranı Roma sonsuza dek onurlandıracak” yazıyordu. Mourinho daha sonra bu sevgi gösterisi karşısında “nutkunun tutulduğunu” söyledi.
Öte yandan maçta Vinicius Jr. ile ilgili kısa süreli bir gerginlik de yaşandı. Brezilyalı kanat oyuncusu, Roma’nın ikinci golüne yol açan bir hatanın ardından 59. dakikada oyundan alınmasına kızdığını gazetecilere söyledi.
Mourinho, “Vini için zordu. Vini, kaybetmemesi gereken bir topu kaybetti. Ama böyle şeyler olur. Ben de hata yapıyorum. Mutlu olmaması doğal. Hayal kırıklığı normal. Ama maçtan sonra galibiyetten dolayı çok mutluydu” diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Real Madrid için ivme
Avrupa’da son anda gelen bu kurtuluş, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde hedefleri doğrultusunda ilerlemesini sağlıyor. İlk 11’in aksadığı anlarda yedeklerin belirleyici rol oynaması, takımın dikkat çekici kadro derinliğini ortaya koydu.
Mourinho şimdi yıldızlarla dolu soyunma odasını yönetmeye odaklanacak. Real Madrid önündeki yoğun yerel ve Avrupa fikstürüyle başa çıkarken, kilit oyuncuların yaşadıkları hayal kırıklığını olumlu bir motivasyona dönüştürmesini sağlamak büyük önem taşıyacak.
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