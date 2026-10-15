24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP
Muhammad Zaki
Çeviri:

Jose Mourinho, Real Madrid'le ilgili taktiksel fiyaskonun sorumluluğunu üstlendi; ardından oyuna giren yedekler Roma'da yedi dakikalık müthiş geri dönüşün fitilini ateşledi

J. Mourinho
Real Madrid
Roma
Şampiyonlar Ligi
Roma - Real Madrid
La Liga

Jose Mourinho, Stadio Olimpico'ya dönüşünde Real Madrid'in Roma'yı son dakikalarda gelen nefes kesici bir geri dönüşle yenmesiyle yoğun duygular yaşadı. Portekizli teknik direktör, maçın uzun bölümünde taktik açıdan rakibinin gerisinde kaldığını kabul etti. Ancak ikinci yarıda yaptığı değişiklikler, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki dramatik 4-3'lük galibiyetin önünü açtı.

  • Son bölümde oyuna giren yedekler maçın seyrini değiştirdi

    Madrid, Gian Piero Gasperini'nin dirençli takımına karşı 3-1 geriye düşünce yenilgi kaçınılmaz görünüyordu. Ancak yedi dakikalık hızlı bir hamleyle Avrupa sahnesindeki maçın gidişatı tamamen değişti.

    Mourinho, 60. dakika civarında Endrick ve Arda Guler'i, daha sonra da Carlos Espi ve Bernardo Silva'yı oyuna aldı. Bu kapsamlı değişiklikler İspanyol devine hemen canlılık kazandırdı.

    Endrick ve Espi'nin golleri Roma'nın üstünlüğünü ortadan kaldırdı. Eski Roma savunmacısı Antonio Rudiger, 90. dakikada Guler'in o akşamki ikinci asistini kafayla gole çevirerek müthiş geri dönüşü tamamladı ve lig aşamasında üç puanı getirdi.


  • imago-sport-1038666599.jpgGribaudi/ImagePhoto

    Mourinho suçu üstleniyor

    Madrid'in teknik direktörü, takımının maça yaptığı berbat başlangıcın tüm sorumluluğunu üstlenirken rakibin durmak bilmeyen oyun anlayışını övdü. Ancak Roma'nın temposunun sonunda düşeceğine hep inanıyordu.

    Mourinho gazetecilere, “İlk yarı teknik direktörün hatasıydı; ikinci yarı oyuncuların hatasıydı. Futbol, 90 dakika süren stratejik bir oyun. Rakipler önemlidir ve bugünkü rakibimiz inanılmaz güçlüydü. Çok zorlu bir takım,” dedi.

    “Ama onların oynadığı gibi 90 dakika boyunca o tempoda oynamak imkânsız. Gerekli olduğunu düşündüğüm oyuncu değişikliklerini yaptım. Fakat ilk yarıda bizi gerçekten cezalandırdılar.”


  • Roma'da kahraman gibi karşılanma

    Maçın çarpıcı sonucunun yanı sıra bu akşam, Mourinho ile Roma taraftarlarının duygusal buluşmasına sahne oldu. Stadio Olimpico’daki taraftarlar, Ocak 2024’te takımdan ayrılan eski teknik direktörlerini uzun süre alkışladı. Ultra taraftarlar, Mourinho’nun 2022’deki Konferans Ligi zaferini kutlayan dev pankartlar açtı. Pankartlardan birinde, “Roma’ya şan kazandıranı Roma sonsuza dek onurlandıracak” yazıyordu. Mourinho daha sonra bu sevgi gösterisi karşısında “nutkunun tutulduğunu” söyledi.

    Öte yandan maçta Vinicius Jr. ile ilgili kısa süreli bir gerginlik de yaşandı. Brezilyalı kanat oyuncusu, Roma’nın ikinci golüne yol açan bir hatanın ardından 59. dakikada oyundan alınmasına kızdığını gazetecilere söyledi.

    Mourinho, “Vini için zordu. Vini, kaybetmemesi gereken bir topu kaybetti. Ama böyle şeyler olur. Ben de hata yapıyorum. Mutlu olmaması doğal. Hayal kırıklığı normal. Ama maçtan sonra galibiyetten dolayı çok mutluydu” diye açıkladı.


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Real Madrid için ivme

    Avrupa’da son anda gelen bu kurtuluş, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde hedefleri doğrultusunda ilerlemesini sağlıyor. İlk 11’in aksadığı anlarda yedeklerin belirleyici rol oynaması, takımın dikkat çekici kadro derinliğini ortaya koydu.

    Mourinho şimdi yıldızlarla dolu soyunma odasını yönetmeye odaklanacak. Real Madrid önündeki yoğun yerel ve Avrupa fikstürüyle başa çıkarken, kilit oyuncuların yaşadıkları hayal kırıklığını olumlu bir motivasyona dönüştürmesini sağlamak büyük önem taşıyacak.

Gelecek maçlar
ROM

ROM

Serie A

17 Eki 2026

GEN

GEN

RMA

RMA

La Liga

18 Eki 2026

SEV

SEV