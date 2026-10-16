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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Jose Mourinho, Real Madrid kadrosunu belirleme konusunda ikilem yaşarken Yan Diomande'ye Vinicius Jr'ın yerini alması için altın değerinde bir fırsat doğdu

Y. Diomande
Real Madrid
Vinicius Junior
J. Mourinho
La Liga

Vinicius Junior'ın saç çekme olayı nedeniyle dört maç men cezası alması, Real Madrid'i sol kanatta büyük bir değişiklikle karşı karşıya bıraktı. Bu ceza, yazın 146 milyon avro karşılığında transfer edilen Yan Diomande'ye El Clasico öncesinde nihayet düzenli olarak ilk 11'de oynayabileceğini kanıtlama fırsatı sunuyor.

  • Sol kanatta bir boşluk

    Madrid, Vinicius'un tartışma yaratan disiplinsiz davranışının ardından hücum hattında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Brezilyalı kanat oyuncusu dört maç men cezası aldı. Cezaya, saç çekme olayı yol açtı; olayda Villarreal'den Nathan Saliba da yer aldı.

    Bu uzun süreli ceza, sahanın sol tarafında hemen doldurulması gereken bir boşluk yaratıyor. Üstelik kulüp, yoğun bir lig ve kupa maçları takviminden geçtiği kritik bir dönemde. Ancak Brezilyalı oyuncu için bu aksilik, Diomande'ye altın değerinde bir fırsat sunuyor. Mundo Deportivo'ya göre 19 yaşındaki oyuncu, kendini en büyük sahnede kanıtlamak için ön plana çıkacak.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Devasa bonservis bedelinin hakkını vermek

    Diomande, Santiago Bernabeu'ya İspanyol devine dudak uçuklatan 146 milyon euroya mal olan transferinin ardından büyük beklentilerin yükü altında geldi. Gelecek vadeden genç oyuncu, şimdiye kadar çoğunlukla kulübün yedi numaralı oyuncusunun arkasında sabırla sırasını beklemek zorunda kaldı.

    Genç oyuncu, İspanya'nın başkentindeki kariyerine istikrarlı bir başlangıç yaptı; tüm kulvarlarda çıktığı on maçta bir gol ve iki asist kaydetti. Sahadaki etkisi her geçen hafta giderek arttı.

    Villarreal ile kader belirleyici karşılaşmadan önce bile kulüp çevresinde, Diomande'nin takım arkadaşının yerine ilk 11'de başlamasını isteyenlerin sayısı artıyordu. Şimdi önü açılan Diomande, tercih ettiği mevkide doğrudan rekabetle karşılaşmadan oynayabilecek.

  • Teknik direktörün güvenini kazanmak

    Vini'nin cezası nedeniyle sol kanadı devralmanın tartışmasız en güçlü adayı Diomande. Ancak son karar kamuoyunun değil, teknik direktör Jose Mourinho'nun elinde. Portekizli çalıştırıcı, yüksek maliyetli hücum oyuncusunu nasıl kullanacağına karar vermek zorunda.

    Diomande'yi, Şampiyonlar Ligi'nde AS Roma karşısında geriden gelerek alınan 4-3'lük galibiyette yeniden ilk 11'e dahil eden Mourinho'nun, Fildişi Sahilli millî futbolcuyu bu hafta sonu da ilk 11'de sahaya sürmesi kuvvetle muhtemel.

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  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Belirleyici bir maç serisi

    Her şey planlandığı gibi giderse Diomande, A takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olduğunu kanıtlamak için uzun süre düzenli forma giyme şansı bulacak. Maç takvimi, genç forvete ivme kazanması için ideal bir fırsat sunuyor.

    Real Madrid'i ligde Sevilla, Racing ve Valencia karşısında sınavlar bekliyor. Bu maçlar, 19 yaşındaki oyuncunun ritmini bulması açısından önemli basamaklar olacak.

    Asıl büyük sahne ise Real Madrid'in El Clasico için Camp Nou'ya gideceği 25 Ekim'de kurulacak. Barcelona karşısında öne çıkan bir performans sergilemesi, yüksek bonservis bedelini tartışmasız biçimde haklı çıkaracak ve hücum hattındaki hiyerarşiyi kalıcı olarak değiştirebilecek.

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