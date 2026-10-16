Diomande, Santiago Bernabeu'ya İspanyol devine dudak uçuklatan 146 milyon euroya mal olan transferinin ardından büyük beklentilerin yükü altında geldi. Gelecek vadeden genç oyuncu, şimdiye kadar çoğunlukla kulübün yedi numaralı oyuncusunun arkasında sabırla sırasını beklemek zorunda kaldı.

Genç oyuncu, İspanya'nın başkentindeki kariyerine istikrarlı bir başlangıç yaptı; tüm kulvarlarda çıktığı on maçta bir gol ve iki asist kaydetti. Sahadaki etkisi her geçen hafta giderek arttı.

Villarreal ile kader belirleyici karşılaşmadan önce bile kulüp çevresinde, Diomande'nin takım arkadaşının yerine ilk 11'de başlamasını isteyenlerin sayısı artıyordu. Şimdi önü açılan Diomande, tercih ettiği mevkide doğrudan rekabetle karşılaşmadan oynayabilecek.