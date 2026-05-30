Çeviri:
Jose Mourinho, Real Madrid'in teknik direktörlüğüne geri dönmek üzere üç yıllık sözleşme imzaladı
Perez, sansasyonel bir yeniden birleşmeye imza attı
The Athletic’in haberlerine göre, Madrid, Portekizli teknik direktörün geçen hafta sözleşmesini resmen imzalamadan önce, 8 Mayıs’ta Mourinho’yu göreve getirmek üzere görüşmelere başlamıştı. Eski Chelsea teknik direktörü, 2029 yılına kadar Santiago Bernabéu’ya dönüşünü garantilemek için Lizbon’daki sözleşme uzatma teklifini reddederek Benfica’dan ayrılmayı tercih etti. Kulüp başkanı Pérez, 7 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimlerini çoktan ilan etti; Mourinho’nun resmi açıklamasının ise oylamanın ardından yapılması bekleniyor.
Mourinho kararını erteledi
Mourinho, geleceğine ilişkin kararını Benfica'nın sezonun son maçı olan ve 16 Mayıs'ta Estoril'i 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın sonrasına erteledi. Basın toplantısında durumu doğrulayan teknik direktör, kendisine sözleşme uzatması teklif edildiğini ancak beklemeyi tercih ettiğini belirtti. Ancak The Athletic, Mourinho'nun Portekiz kulübündeki birkaç kişiye ayrılacağını özel olarak bildirdiğini ve Ruben Amorim'in teklifi reddetmesi üzerine Benfica'nın yerine Fulham'dan Marco Silva'yı takip etmek zorunda kaldığını yazdı.
Perez bir risk alıyor
Bu atama, kulübün genel menajerini devreye sokmak yerine Mourinho'yu takıma kazandırma sürecini tek başına yürüten 79 yaşındaki Perez'in aldığı önemli bir riski yansıtıyor. Madrid, Ocak ayında Xabi Alonso'yu kovmasının ardından geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın da istifa etmesiyle şu anda son derece çalkantılı bir dönemden geçiyor. Perez, Mourinho'nun kendine özgü agresif tavrının, iç çekişmelerin yaşandığı soyunma odasının istikrarını yeniden kazanması ve iç sahadaki acı verici düşüşü durdurması için tam da ihtiyaç duyduğu şey olduğuna inanıyor.
Soyunma odası sorunları baş gösteriyor
Mourinho, öfkeli taraftar kitlesi ve Kylian Mbappé’nin son zamanlarda yaptığı “dördüncü tercih” yorumuyla daha da tırmanan takım içi gerginlikler gibi acil zorluklarla karşı karşıya. Teknik direktör, yaz transferleri ve teknik kadro yeniden yapılandırması için planlanan çalışmaların yanı sıra, Vinicius Junior ile yaşanan geçmiş sürtüşmelerin yarattığı olumsuz etkileri de yönetmek zorunda. Arka arkaya iki sezonu önemli bir kupa kazanamadan tamamlayan bir takımı devralan Mourinho, sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce soyunma odasını bir an önce uyumlu hale getirmeli.