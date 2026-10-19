Son düdüğün ardından Mourinho, genç Türk oyuncusuyla ilgili süren tartışmaya anlam veremediğini söyledi. Deneyimli teknik direktör, rakibin yalnızca ağır yenilgiden dikkatleri uzaklaştırmaya çalıştığını öne sürdü.

“Kimse bana olduğunu iddia ettikleri şeyi gösteremedi,” diyen Mourinho, maç sonu basın toplantısında şöyle konuştu: “Ortada hiçbir görüntü yok. Televizyon görüntülerini ve taktik kamerası olan ekibimin çektiği görüntüleri istedim. Ancak konuşulan şeyin, Luis [Garcia Plaza]’yı rahatsız eden olayın hiçbir görüntüsünü göremedim.

“Açıkçası bir gün lehimize bir şey olursa bunu söylemekten çekinmem. Ama bence tam tersi çok daha fazla yaşanacak; gidişat bu yönde. Hiçbir şey görmedim. Cumartesiye kadar biri bana görmediğim ve oyuncumun yaşanmadığını söylediği bir şeyin net ve nesnel görüntüsünü ulaştırırsa orada olacağım [bunu konuşmak için]. O zamana kadar söyleyecek bir şey yok.”