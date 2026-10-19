Getty Images Sport
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Jose Mourinho, Real Madrid'in Sevilla'yı yenmesinin ardından Arda Guler hakkındaki kırmızı kart iddialarını reddetti
Real Madrid, Sevilla'yı farklı yendi
Mourinho, pazar günü Madrid'in Sevilla'yı 4-1 yenmesinin ardından yaşanan tartışmayı önemsemedi. Teknik direktör, Guler'in ilk yarıda dirsek attığı gerekçesiyle oyundan atılması gerektiği yönündeki iddiaları reddetti.
Pozisyon, maç henüz 0-0 devam ederken yaşandı. Guler, Sevilla'dan Gerard Fernandez ile karşı karşıya geldi. Sevilla yedek kulübesi, doğrudan kırmızı kart gösterilmesi için öfkeyle itiraz etti.
Ancak hakem müdahale etmeden oyunun devam etmesine izin verdi. Real Madrid, Guler, Kylian Mbappe ve Yan Diomande'nin golleriyle rahat bir galibiyet elde ederek bu karardan yararlandı.
- Getty Images Sport
Mourinho video kanıtı talep ediyor
Son düdüğün ardından Mourinho, genç Türk oyuncusuyla ilgili süren tartışmaya anlam veremediğini söyledi. Deneyimli teknik direktör, rakibin yalnızca ağır yenilgiden dikkatleri uzaklaştırmaya çalıştığını öne sürdü.
“Kimse bana olduğunu iddia ettikleri şeyi gösteremedi,” diyen Mourinho, maç sonu basın toplantısında şöyle konuştu: “Ortada hiçbir görüntü yok. Televizyon görüntülerini ve taktik kamerası olan ekibimin çektiği görüntüleri istedim. Ancak konuşulan şeyin, Luis [Garcia Plaza]’yı rahatsız eden olayın hiçbir görüntüsünü göremedim.
“Açıkçası bir gün lehimize bir şey olursa bunu söylemekten çekinmem. Ama bence tam tersi çok daha fazla yaşanacak; gidişat bu yönde. Hiçbir şey görmedim. Cumartesiye kadar biri bana görmediğim ve oyuncumun yaşanmadığını söylediği bir şeyin net ve nesnel görüntüsünü ulaştırırsa orada olacağım [bunu konuşmak için]. O zamana kadar söyleyecek bir şey yok.”
Garcia Plaza öfkeyle ayrıldı
Sevilla Teknik Direktörü Plaza, ilk yarıda yaşanan arbedeyi tamamen farklı değerlendirdi. Takımının, maçın gidişatını değiştirebilecek kritik bir avantajdan mahrum bırakıldığını düşünüyordu.
“Bugün 25. dakikadan itibaren bir kişi fazla, 11’e 10 oynamalıydık,” dedi Plaza. “Bundan sonraki maç hakkında konuşmak istemiyorum. İnanılır gibi değil. Gördüm. Peque devre arasında ‘Bana vurdu’ diyordu. Bu kırmızı kart. Belki kazanamazdık ama 65 dakika boyunca 11’e 10 oynamalıydık. Maçın özeti bu.”
- AFP
Gözler El Clasico'ya çevriliyor
Tartışmalar sürse de Madrid, şampiyonluk umutlarını canlı tutan kritik üç puanı aldı. 4-1'lik galibiyetle Mourinho'nun öğrencileri, zirvedeki rakipleri üzerindeki baskıyı sürdürdü.
Bu sonuçla Madrid, lig lideri Barcelona'nın altı puan gerisinde kaldı. İki takımın ligdeki bir sonraki maçında büyük bir mücadele yaşanacak. Real Madrid, bu hafta sonu El Clasico'da Barcelona ile karşılaşacak. Ancak Mourinho'nun ekibi, önce çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i ağırlayacak.
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