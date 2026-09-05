Getty Images Sport
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Jose Mourinho, Real Madrid'in Real Betis karşısında aldığı şok yenilginin ardından hakemlik "kriterlerini" eleştirdi
Mbappe'nin penaltı kaçırması Madrid'i yıktı
Madrid, La Cartuja Stadyumu'nda yaşanan geç La Liga dramının ardından Betis'e şok bir 1-0 yenilgi aldı. Ev sahibi ekipte Parrott 81. dakikada ağları sarsarken, Mbappe uzatma dakikalarında penaltı noktasından eşitliği sağlama fırsatını harcadı.
Fransız süperstarın 93. dakikadaki penaltısını Betis kalecisi Alvaro Valles müthiş bir kurtarışla çıkardı. Bu hayal kırıklığı yaratan sonuç, Mourinho'nun takımının La Liga zirvesinde Barcelona'yı geçmesini engelledi ve dokuz puanda kalmasına neden oldu.
- Getty Images Sport
Mourinho sarı kartlardaki tutarsızlığı sorguladı
Mourinho, kenarda hayal kırıklığı yaşayan bir görüntü sergiledi ve gergin geçen karşılaşma sırasında hakem tarafından sarı kart gördü. Portekizli teknik direktör, özellikle ilk yarıda Arda Guler'e verilen sarı kart konusunda, ev sahibi ekibin cezasız kalmasına dikkat çekerek hakemlik standardını sorguladı.
"Bana neden sarı kart gösterdiğini bilmiyorum ama sorun değil, kabul ediyorum" Mourinho, maçın ardından açıkladı. "Ayağa kalktım çünkü bir Betis oyuncusu kulübenin hemen önünde ölmüş gibi görünüyordu.
"Betis ilk yarıyı tek bir kart bile görmeden tamamladı ve sadece nasıl oynanacağını bilen zavallı Arda, sarı kartla cezalandırıldı. Bundan hoşlanmadım ama bir maçı kaybettikten sonra şimdi çıkıp kazandık ya da kaybettik dememin sebebinin sarı kart olduğunu söylemeyeceğim."
İptal edilen gole dair hayal kırıklığı büyüyor
Madrid topa sahip olma oranında üstünlük kurdu ancak golü bulmakta zorlandı; hem Vinicius Jr hem de Mbappe direğe takıldı. Carlos Espi’nin muhteşem akrobatik vuruşuyla bulduğu golün, belirleyici penaltı pozisyonundan sadece birkaç an önce ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesiyle tansiyon son bölümde yükseldi. Mourinho, kulübede görüntüleri inceledikten sonra teknik ekibinin geç verilen kararlara büyük öfke duyduğunu kabul etti.
"Penaltı pozisyonu, tekrarlanan penaltı, Espí’nin golü... Bilmiyorum, bir şey söyleyemem" diye ekledi Mourinho. "Kulübede, pozisyonları tabletten izleyen kişilerde büyük bir hayal kırıklığı gördüm. Ben onları görmedim, bu yüzden yorum yapamam.
"Hakemin oyunun akmasına izin verdiği görüldü ki bu benim hoşuma giden bir şey. Bu anlamda ben her zaman oyunun akmasına izin veren bir hakemi tercih ederim. Ama ilk yarıdaki sarı kart kriteri."
- Getty Images Sport
Madrid hızlı şekilde toparlanmak zorunda
Bu kıl payı yenilgi, ezici üstünlüğünü değerlendiremeyen Real Madrid için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Bu mağlubiyetin ardından Mourinho, Madrid gelecek hafta Inter'i ağırlayarak Şampiyonlar Ligi kampanyasına başlarken oyuncularının moralini yükseltmeyi hedefleyecek.
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