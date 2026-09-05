Mourinho, kenarda hayal kırıklığı yaşayan bir görüntü sergiledi ve gergin geçen karşılaşma sırasında hakem tarafından sarı kart gördü. Portekizli teknik direktör, özellikle ilk yarıda Arda Guler'e verilen sarı kart konusunda, ev sahibi ekibin cezasız kalmasına dikkat çekerek hakemlik standardını sorguladı.

"Bana neden sarı kart gösterdiğini bilmiyorum ama sorun değil, kabul ediyorum" Mourinho, maçın ardından açıkladı. "Ayağa kalktım çünkü bir Betis oyuncusu kulübenin hemen önünde ölmüş gibi görünüyordu.

"Betis ilk yarıyı tek bir kart bile görmeden tamamladı ve sadece nasıl oynanacağını bilen zavallı Arda, sarı kartla cezalandırıldı. Bundan hoşlanmadım ama bir maçı kaybettikten sonra şimdi çıkıp kazandık ya da kaybettik dememin sebebinin sarı kart olduğunu söylemeyeceğim."