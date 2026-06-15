AFP
Çeviri:
Jose Mourinho, Real Madrid'in orta sahasını güçlendirmek için Borussia Dortmund'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor, ancak Manchester City ve Manchester United'ın ilgisiyle başa çıkmak zorunda
"Özel Adam" Alman yetenekleri hedefliyor
Dünya Kupası yaz aylarının gündemini domine ederken, Real Madrid teknik direktörü Mourinho şimdiden İspanyol devinin geleceğini şekillendirmek için perde arkasında çalışıyor. Sky Sport’un haberine göre, 63 yaşındaki teknik adam orta saha seçeneklerini güçlendirmek istiyor ve Felix Nmecha’yı Bernabeu’ya enerji ve yaratıcılık katacak ideal profil olarak belirledi.
Mourinho, Bundesliga'da sergilediği bir dizi dominant performansın ardından değeri önemli ölçüde artan ve milli takımda 9 kez forma giymiş olan oyuncunun transfer olasılığı hakkında şimdiden bilgi aldı. Ancak Los Blancos bu transferin peşinde tek başına değil; Premier League'in ağır topları Manchester United ve Manchester City de kendi kadrolarını güçlendirmek amacıyla durumu yakından takip ediyor.
- Getty Images Sport
Dortmund’un devasa 2030 sözleşme standı
Avrupa’nın en büyük kulüplerinden bazılarının ilgisinin artmasına rağmen, Dortmund güçlü bir pazarlık konumunda bulunuyor. Kulüp, bu yılın başlarında kararlı bir adım atarak 25 yaşındaki oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı ve böylece düşük bedelli bir transferin gerçekleşme ihtimalini fiilen ortadan kaldırdı. Bu uzun vadeli taahhüt, bir teklif savaşı çıkması durumunda tüm kozların BVB’nin elinde olmasını garanti ediyor.
Önemli bir nokta olarak, Nmecha'nın sözleşmesinde 70 milyon euro değerinde bir serbest kalma maddesi bulunduğu anlaşılıyor, ancak bu madde ancak 2027 yazından itibaren devreye girebilir. Sonuç olarak, mevcut transfer döneminde bu orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulüp, Dortmund yönetimini satışa ikna etmek için bu rakamı çok aşan astronomik bir ücret ödemek zorunda kalacaktır.
Signal Iduna Park'ta yıldırım gibi yükseliş
Nmecha’nın 2023 yılında Wolfsburg’dan 30 milyon avroya transfer edilmesinden bu yana geçirdiği dönüşüm, tam anlamıyla olağanüstüydü. Başlangıçta Jude Bellingham’ın yedeği olarak gelen oyuncu, şu ana kadar Siyah-Sarılar formasıyla 112 resmi maça çıktı ve 13 gol ile 8 asistle takıma katkı sağladı. Takım için taşıdığı önem, mali durumuna da yansımış durumda; zira gelecek sezon kulübün en yüksek maaşlı oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor.
Dortmund teknik direktörü Niko Kovac, oyuncunun etkisi hakkında şu açıklamayı yaptı: "Felix iyi bir yönde gelişiyor. O, orta sahadaki metronomumuz ve oyunumuzu yönlendirip liderlik ediyor. Ona ihtiyacımız var. Bu kadar iyi gelişmesinden dolayı mutluyum."
- Getty Images Sport
Dünya Kupası'ndaki kahramanlıklar transfer dedikodularını alevlendiriyor
Orta saha oyuncusu, kulüpteki formunu milli takım sahnesine de taşıdı ve Almanya’nın Dünya Kupası açılış maçında Curacao’yu 7-1 mağlup ettiği karşılaşmada parladı. Nmecha, bu galibiyette ilk golü attı ve bir penaltı kazandırdı, böylece büyük maçların adamı olarak ününü daha da pekiştirdi. Nmecha geçtiğimiz günlerde, "Son birkaç yılda bu kulüp ve taraftarlarıyla birçok harika deneyim yaşadım ve kulübün bana duyduğu güven için çok minnettarım" dedi. "Borussia Dortmund için elimden gelenin en iyisini yaparak bu güvene layık olmak istiyorum."