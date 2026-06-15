Avrupa’nın en büyük kulüplerinden bazılarının ilgisinin artmasına rağmen, Dortmund güçlü bir pazarlık konumunda bulunuyor. Kulüp, bu yılın başlarında kararlı bir adım atarak 25 yaşındaki oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı ve böylece düşük bedelli bir transferin gerçekleşme ihtimalini fiilen ortadan kaldırdı. Bu uzun vadeli taahhüt, bir teklif savaşı çıkması durumunda tüm kozların BVB’nin elinde olmasını garanti ediyor.

Önemli bir nokta olarak, Nmecha'nın sözleşmesinde 70 milyon euro değerinde bir serbest kalma maddesi bulunduğu anlaşılıyor, ancak bu madde ancak 2027 yazından itibaren devreye girebilir. Sonuç olarak, mevcut transfer döneminde bu orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulüp, Dortmund yönetimini satışa ikna etmek için bu rakamı çok aşan astronomik bir ücret ödemek zorunda kalacaktır.