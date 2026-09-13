Rayo Vallecano karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından, yeni görünümlü Madrid'in hem potansiyelini hem de büyüme sancılarını ortaya koyan bu maç sonrasında Mourinho, takım seçimine ilişkin duruşunu netleştirmek için basının karşısına çıktı. Gözler, Santiago Bernabeu'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan genç yetenek Diomande'nin üzerindeydi. Oyuncunun gelişi etrafındaki gürültüye ve taraftarların beklentilerine rağmen Mourinho, otoritesini ortaya koymakta gecikmedi.

Mourinho, “Onu oynatmak için baskı hissedecek kadar genç değilim. Bazı kadrolarda kimsenin sakatlanmaması için dua etmeniz gerekir, bazılarında ise elinizde çok sayıda seçenek vardır. Diomande bugün ilk 11'de başlamasaydı, neden oynamadığı ya da ne zaman oynayacağı ilk soru olacaktı, bundan yüzde 100 eminim. Kulübemiz kaliteyle dolu ve her maçtan sonra neden bir oyuncunun başlayıp diğerinin başlamadığı sorulacak” dedi.