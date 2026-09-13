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Jose Mourinho, Real Madrid'ın genç yıldızı Yan Diomande Santiago Bernabeu'daki ilk 11 başlangıcını yaparken seçim üzerindeki baskıyı önemsemedi
Mourinho, genç yıldızın seçimi konusunda baskı altında olmadığını söyledi
Rayo Vallecano karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından, yeni görünümlü Madrid'in hem potansiyelini hem de büyüme sancılarını ortaya koyan bu maç sonrasında Mourinho, takım seçimine ilişkin duruşunu netleştirmek için basının karşısına çıktı. Gözler, Santiago Bernabeu'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan genç yetenek Diomande'nin üzerindeydi. Oyuncunun gelişi etrafındaki gürültüye ve taraftarların beklentilerine rağmen Mourinho, otoritesini ortaya koymakta gecikmedi.
Mourinho, “Onu oynatmak için baskı hissedecek kadar genç değilim. Bazı kadrolarda kimsenin sakatlanmaması için dua etmeniz gerekir, bazılarında ise elinizde çok sayıda seçenek vardır. Diomande bugün ilk 11'de başlamasaydı, neden oynamadığı ya da ne zaman oynayacağı ilk soru olacaktı, bundan yüzde 100 eminim. Kulübemiz kaliteyle dolu ve her maçtan sonra neden bir oyuncunun başlayıp diğerinin başlamadığı sorulacak” dedi.
- Getty Images Sport
Diomande'nin taktiksel gelişimini değerlendirmek
Mourinho, Diomande hakkında dengeli bir değerlendirme yaptı; oyuncunun hem ham yeteneğine hem de gelişmesi gereken yönlerine dikkat çekti. Teknik direktör, oyuncunun hâlâ Madrid büyüklüğündeki bir kulübün taleplerine uyum sağladığını da hızlıca vurguladı.
Genç oyuncunun performansı sorulduğunda Mourinho şu ifadeleri kullandı: "Diomande istikrarlı şekilde gelişiyor. Uzun süredir Avrupa'nın üst düzey futbolunda yer almıyor. Leipzig'de geçen sezonu vardı, onun dışında da çok fazla değil. Taktik açıdan öğreneceği çok şey var. Ama bire birlerde, ortalarında ve şutlarında inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunu görebilirsiniz. Bize çok fazla seçenek sunan, çok güçlü bir oyuncu. Vinícius Junior'un pozisyonunda da oynayabilir, sağda da... Diomande'nin geliştiğini görmek istiyorum, çünkü diğer oyuncuların bana neler verebileceğini biliyorum" dedi.
Kadroyu dengelemek ve Guler'i yönetmek
Mourinho'nun taktik ikilemi yalnızca tek bir oyuncuyla sınırlı değil; Arda Guler ve Brahim Diaz'ın da bulunduğu yaratıcılık açısından oldukça zengin bir kadroyu yönetiyor. Real Madrid teknik direktörü, ilk 11 açıklandığında kadrosunun derinliği nedeniyle kaçınılmaz olarak eleştirilerin gündeme geldiğini kabul etti. Her oyuncunun oynayacağı bir rolü olduğunu vurgulayan Mourinho, forma rekabetinin üst düzey ve sağlıklı bir ortamın göstergesi olduğunu söyledi.
"Arda çok iyi. Brahim, Inter'e karşı çok iyi bir maç çıkardı. Diomande gelişmek için çok çalışıyor ve büyük bir potansiyele sahip. Güçlü bir kadromuz var ama sorunuza cevap olarak, Arda çok iyi; çok fazla kaliteye sahip ve takımın oyununa olumlu etki yapıyor. Oyuna girdiğinde maçı gerçekten değiştirdi," dedi teknik direktör.
- AFP
Fiziksel yorgunluk ve taktiksel değişimler
Rayo karşısında ortaya çıkan nihai skora rağmen Mourinho, takımının dalgalı performans seviyesi konusunda dürüst davrandı. Son dönemdeki Şampiyonlar Ligi eforunu da içeren yoğun fikstürün, oyuncularını ikinci yarıya gelindiğinde mental ve fiziksel olarak tükettiğini belirtti. Yoğunluktaki bu düşüş, Rayo'nun oyunun içine girmesine izin verdi; Mourinho da bunu zaten öngörmüştü. Tecrübeli teknik adam, Jude Bellingham gibi kilit oyuncuları, sezonun zorlu temposunun şu anda takımın 90 dakika boyunca yüksek pres standardını koruma kapasitesini nasıl etkilediğine örnek olarak gösterdi.
"Bu 45 dakikalık bir maçtı. Hepsi bu, söylenecek başka bir şey yok. Takımın ikinci yarıyı ilk yarıdaki gibi oynayacak fiziksel ya da mental güce sahip olmadığını biliyordum. Ne demek istediğimi anlatan iyi bir örnek, Bellingham'ın son 10 dakikayı tamamen enerjisiz oynaması. Enerji sadece fiziksel değil, aynı zamanda mental bir şey. Konsantrasyonumuz düştü, hatalar yaptık ve geriden oyun kurarken top kayıpları yaşadık. Ayrıca pres yapmakta da zorlandık ve ilk yarıda tehdit oluşturmayan Rayo daha fazla şut çekti. Şampiyonlar Ligi tecrübemizi düşününce maçın bu şekilde geçmesini bekliyordum," dedi Mourinho.
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