AFP
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Jose Mourinho, Real Madrid’in forvet oyuncusunun yaz transferini engelleyecek; teknik direktörün Kylian Mbappé ve Endrick hakkındaki şüpheleri ortaya çıktı
Mourinho, forvetin ayrılmasını engelliyor
İspanyol AS gazetesinin haberine göre, Real Madrid’in yeni teknik direktörü Mourinho, genç forvet Gonzalo’nun yaz transfer döneminde satılmasını engelledi. Kulübün bu 22 yaşındaki altyapı mezunu oyuncu için 60 milyon avroluk bir fiyat biçmesinin ardından, Gonzalo’nun Bernabéu’dan ayrılacağı yönünde yaygın bir beklenti vardı. Ancak Portekizli teknik adam, devraldığı kadroyu kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra, kulüp yönetimine oyuncunun ayrılmasını durdurma talimatı verdi.
- AFP
Taktiksel hücum konusundaki şüpheler ortaya çıktı
Rapora göre, Mourinho’nun ani kararı, mevcut kadroda eski usul, geleneksel bir santrforun eksik olduğu sonucuna varan taktiksel bir analizden kaynaklanıyor. Teknik direktörün görüşüne göre, Mbappé son derece çok yönlü bir forvet ancak tam anlamıyla bir “9 numara” değil. Öte yandan, Endrick’in kanada daha yakın oynadığını veya belirli taktik düzenlemelerde ikinci forvet olarak görev yaptığını düşünüyor; bu da gerçek bir “9 numara” pozisyonunun hâlâ tamamen boş olduğu anlamına geliyor.
Fiziksel durumu personeli şaşırtıyor
Gonzalo, yaz tatilinden en iyi fiziksel formda döndükten sonra teknik ekibin dikkatini çekti; olağanüstü bir güç sergiliyor ve kendini kanıtlamaya kararlı görünüyordu. İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu, daha önce Kulüpler Dünya Kupası'nda gol kralı olarak göz doldurmuş, ardından 2025-26 sezonunda A takımda oynadığı 1.471 dakikada 8 gol kaydetmişti. Xabi Alonso ve Álvaro Arbeloa yönetiminde sergilediği bu etkili performans, Mourinho'nun şu anda onun potansiyelini ciddi olarak değerlendirmesinin tam da nedenidir.
- Getty Images Sport
Avusturya ile oynanacak hazırlık maçı bir fırsat sunuyor
16 numaralı oyuncu, 1 Ağustos’ta Avusturya’nın Klagenfurt kentinde Fiorentina ile oynanacak sezon öncesi ilk hazırlık maçında Los Blancos’un hücum hattını yönetmeye hazırlanıyor. Bu fırsat, Mbappé’nin yaz tatilinde olması ve Endrick’in maçta forma giymesi beklenmemesi nedeniyle ortaya çıktı.
Gonzalo, Mourinho’yu ikna etmek ve A takımdaki yerini garantilemek için sezon öncesi programında en fazla beş hazırlık maçı oynama fırsatına sahip olacak.
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