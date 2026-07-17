Rapora göre, Mourinho’nun ani kararı, mevcut kadroda eski usul, geleneksel bir santrforun eksik olduğu sonucuna varan taktiksel bir analizden kaynaklanıyor. Teknik direktörün görüşüne göre, Mbappé son derece çok yönlü bir forvet ancak tam anlamıyla bir “9 numara” değil. Öte yandan, Endrick’in kanada daha yakın oynadığını veya belirli taktik düzenlemelerde ikinci forvet olarak görev yaptığını düşünüyor; bu da gerçek bir “9 numara” pozisyonunun hâlâ tamamen boş olduğu anlamına geliyor.