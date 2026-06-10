Jose Mourinho, Real Madrid ile olan sözleşmesi Temmuz ayına kadar başlamamasına rağmen işine koyulurken, karşılama törenini ve basın toplantısını es geçecek

Bu hafta Real Madrid, Ocak ayında Xabi Alonso'nun yerine geçen Arbeloa ile olan ilişkisini resmen sonlandırdı. Kulübün Castilla takımını çalıştırdıktan sonra bu göreve gelen Arbeloa, 28 maçta takımın başına geçti; bu maçların 18'ini kazandı, ikisini kaybetti. Olumlu istatistiklerine rağmen Madrid, La Liga'da Barcelona'nın 8 puan gerisinde kaldı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e yenildi ve Copa del Rey son 16 turunda Albacete'ye mağlup oldu. Bu maç, Arbeloa'nın teknik direktör olarak yönettiği ilk maçtı.

Bu arada Benfica, Madrid'in Mourinho'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesini devreye sokmak için 15 milyon euro teklif ettiğini doğruladıktan sonra Marco Silva'yı yeni teknik direktörü olarak atadı.