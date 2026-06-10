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Jose Mourinho, Real Madrid ile olan sözleşmesi Temmuz ayına kadar başlamamasına rağmen işine koyulurken, karşılama törenini ve basın toplantısını es geçecek
Mourinho İspanya'nın başkentine geri dönüyor
Sky Sports’un haberine göre Mourinho, İspanyol devine dönüşünü kesinleştirmek üzere Çarşamba öğleden sonra Lizbon’dan Madrid’e gitti. Sözleşmesi resmi olarak Temmuz ayında başlamasına rağmen, Portekizli teknik direktör varır varmaz antrenman sahasına gidip hemen işe koyulmayı planlıyor. Yakın gelecekte bir basın toplantısı düzenlememeyi veya karşılama töreni yapmamayı tercih etti. Bu resmi tanıtımlar, görevi resmen başladığında gerçekleştirilecek. Real Madrid'in Salı akşamı Alvaro Arbeloa'nın ayrıldığını doğrulamasıyla 63 yaşındaki teknik direktörün göreve başlamasının önü açıldı ve yeni teknik direktörün yanında beş kişilik teknik ekip getirmesine izin verildi.
- AFP
Arbeloa ayrılırken Benfica yerine geçecek ismi buldu
Bu hafta Real Madrid, Ocak ayında Xabi Alonso'nun yerine geçen Arbeloa ile olan ilişkisini resmen sonlandırdı. Kulübün Castilla takımını çalıştırdıktan sonra bu göreve gelen Arbeloa, 28 maçta takımın başına geçti; bu maçların 18'ini kazandı, ikisini kaybetti. Olumlu istatistiklerine rağmen Madrid, La Liga'da Barcelona'nın 8 puan gerisinde kaldı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e yenildi ve Copa del Rey son 16 turunda Albacete'ye mağlup oldu. Bu maç, Arbeloa'nın teknik direktör olarak yönettiği ilk maçtı.
Bu arada Benfica, Madrid'in Mourinho'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesini devreye sokmak için 15 milyon euro teklif ettiğini doğruladıktan sonra Marco Silva'yı yeni teknik direktörü olarak atadı.
Perez seçimi kazandı ve menajerini karşıladı
Mourinho'nun Bernabeu'ya merakla beklenen dönüşü, kulüpte yapılan son başkanlık seçimi nedeniyle ertelendi. Pazar günü Enrique Riquelme'yi geride bırakarak seçimi kazanan Florentino Perez, hemen yeniden atamayı onayladı.
Perez, "Seçimleri kazandık ve şampiyonluklar kazanmaya devam etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. "Hâlâ buradayım ve Real Madrid'i savunmak için buradayım. Real Madrid'in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz ve 16. Avrupa Kupası'nı kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Dünyanın en iyi stadyumu olan Santiago Bernabeu Stadyumu ile gurur duymaya devam edeceğiz. Dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktan gurur duyuyoruz, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan ve bir Madridista olan Jose Mourinho'yu tekrar aramızda görmekten gurur duyuyoruz. Ve emin olun ki, ben başkan olduğum sürece Real Madrid, geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de her zaman üyelerinin malı olmaya devam edecektir."
- Getty Images Sport
Yeni menajer için bundan sonra ne olacak?
Mourinho, Haziran ayının geri kalanını mevcut kadrosunu değerlendirerek ve sahne arkasında yeni teknik ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışarak geçirecek. Temmuz ayında üç yıllık sözleşmesi resmen yürürlüğe girdiğinde, taraftarlar büyük yankı uyandıracak bir resmi tanıtım töreni bekleyebilir. Tecrübeli teknik direktör, daha sonra tüm dikkatini, zorlu yeni bir ulusal ve Avrupa sezonu öncesinde takımı yaklaşan hazırlık maçlarına hazırlamaya verecek.