Jose Mourinho, Real Madrid’e transfer kararıyla Chelsea kaptanı Reece James’i nasıl ‘yıkıma uğrattı’

James, bu yaz Cucurella’yı Madrid’e kaybetmenin duygusal etkisini anlattı. İspanyol milli oyuncu, 55 milyon avro (47,5 milyon sterlin/63 milyon dolar) değerindeki anlaşmanın yanı sıra 5 milyon avroluk ek ödemelerle Avrupa'nın dev kulübüne transfer oldu. Bu transfer, Cucurella'nın Stamford Bridge'deki dört yıllık serüvenine son verdi; bu süre zarfında oyuncu, kulübün Kulüpler Dünya Kupası ve Konferans Ligi şampiyonluklarını kazanmasına katkıda bulunmuştu.

İngiltere'nin Kansas City'deki Dünya Kupası kampından talkSPORT'a konuşan James, takım arkadaşının İspanya'nın başkentine gitmesini üzüntüyle karşıladığını ifade etti. "Evet, birkaç gün önce onunla konuştum," diyen James, "Biliyorsunuz, o açıkça muhteşem bir oyuncu, şüphesiz dünyanın en iyi sol beklerinden biri. Futbol böyle bir şey. Oyuncular birkaç ayda bir takım değiştirir ve onun gitmesini görmek beni çok üzdü. Ama ona en iyi dileklerimi sunuyorum."