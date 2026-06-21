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Jose Mourinho, Real Madrid’e transfer kararıyla Chelsea kaptanı Reece James’i nasıl ‘yıkıma uğrattı’
Chelsea kaptanı, Cucurella’nın ayrılışına tepki gösterdi
James, bu yaz Cucurella’yı Madrid’e kaybetmenin duygusal etkisini anlattı. İspanyol milli oyuncu, 55 milyon avro (47,5 milyon sterlin/63 milyon dolar) değerindeki anlaşmanın yanı sıra 5 milyon avroluk ek ödemelerle Avrupa'nın dev kulübüne transfer oldu. Bu transfer, Cucurella'nın Stamford Bridge'deki dört yıllık serüvenine son verdi; bu süre zarfında oyuncu, kulübün Kulüpler Dünya Kupası ve Konferans Ligi şampiyonluklarını kazanmasına katkıda bulunmuştu.
İngiltere'nin Kansas City'deki Dünya Kupası kampından talkSPORT'a konuşan James, takım arkadaşının İspanya'nın başkentine gitmesini üzüntüyle karşıladığını ifade etti. "Evet, birkaç gün önce onunla konuştum," diyen James, "Biliyorsunuz, o açıkça muhteşem bir oyuncu, şüphesiz dünyanın en iyi sol beklerinden biri. Futbol böyle bir şey. Oyuncular birkaç ayda bir takım değiştirir ve onun gitmesini görmek beni çok üzdü. Ama ona en iyi dileklerimi sunuyorum."
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Xabi Alonso’nun defansif müdahalesi
Cucurella’nın ayrılışı, Chelsea’nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso için acil bir sorun teşkil ediyor. Nisan ayında Liam Rosenior’un görevden alınmasının ardından onun kalıcı halefi olarak atanan İspanyol teknik adam, şimdi Batı Londra kulübü için 160’ın üzerinde maça çıkan bu oyuncunun yerini dolduracak bir çözüm bulmak zorunda. Bu durum, BlueCo’nun sahipliği altında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor; Alonso, kulübün devralınmasından bu yana görev yapan altıncı kalıcı teknik direktör oldu.
Ancak Blues, bu kaybın üstesinden gelmek için kulüp içindeki kaynaklara sahip olduğuna inanıyor. Jorrel Hato, Stamford Bridge’de istikrarlı bir şekilde gelişme sinyalleri verirken, Arjantin milli takım oyuncusu Valentin Barco da kardeş kulüp Strasbourg’dan takıma katılmaya hazırlanıyor. Ayrıca Chelsea, Alonso’nun liderliğinde yeni bir başlangıç vaat eden bu dönemde kadroyu güçlendirmek üzere Sporting CP’den gelen 19 yaşındaki Portekizli genç yetenek Geovany Quenda’dan büyük umutlar besliyor.
James, Alonso’nun atanmasından heyecan duyuyor
Saha içinde kilit bir müttefiki kaybetmenin yarattığı “yıkıma” rağmen James, Alonso yönetimindeki geleceğe umutla bakıyor. Böylesine tanınmış bir ismin göreve getirilmesi, soyunma odasına açıkça yeni bir enerji kattı. Çocukluğunda Alonso’nun Avrupa’nın dört bir yanındaki orta sahaları domine edişini izleyerek büyüyen James, futbolculuk kariyeri boyunca kazanılabilecek neredeyse tüm büyük kupaları kazanan bu adamın birikiminden yararlanmaya can atıyor.
İngiltere milli takım oyuncusu, eski Real Madrid ve Bayern Münih orta saha oyuncusuyla şimdiden telefon görüşmeleri yaptığını doğruladı. Chelsea kaptanı için, modern futbolun en taktiksel beyinlerinden birinden bir şeyler öğrenme umudu, bu geçiş döneminde bir umut ışığı oluşturuyor. "Onun (Alonso) hakkında konuştuğum herkes, onun daha çok futbolculuk kariyeriyle tanınan muhteşem bir teknik direktör olduğunu söylüyor," dedi James. "Harika bir kariyeri var ve onunla çalışmaktan heyecan duyuyorum."
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Cobham’da “idol faktörü”nün yönetimi
Efsanevi bir figürden talimat almak, günümüz oyuncuları için genellikle gerçeküstü bir deneyim olabilir ve James, bunun ilk başta biraz “tuhaf” hissettireceğini kabul ediyor. Alonso, profesyonel futboldan ancak 2017’de emekli oldu; bu da mevcut kadrodaki birçok oyuncunun, onun Liverpool ve Madrid formasıyla sahada sergilediği başarıları hâlâ canlı bir şekilde hatırladığı anlamına geliyor. Bununla birlikte, James çocukluk kahramanlarından koçluk almaya yabancı değil.
"Gençken Frank Lampard ile de böyle bir deneyim yaşamıştım," diye hatırladı James. "O, büyürken hayran olduğum isimlerden biriydi. Sonra o teknik direktör olarak göreve geldiğinde, gerçekten gerçeküstü bir an yaşandı. Dediğim gibi, Xabi Alonso'nun teknik direktörümüz olmasından çok memnunum ve heyecanlıyım."