Jose Mourinho, Real Madrid'e "öfke ve azim" kattı; Raul Asencio, geri dönen teknik direktörün Barcelona'yı La Liga'nın zirvesinden tekrar indireceğine inanıyor

Portekizli teknik direktörün dönüşü, Bernabeu'da yeni bir altın çağın hayallerini canlandırdı; özellikle de tarihi 2011-12 sezonunu yansıtan bir dönemin. O sezon Mourinho, Los Blancos'u 100 puan toplayarak ve 121 gol atarak rekor kıran bir La Liga şampiyonluğuna taşıdı ve Pep Guardiola'nın efsanevi Barcelona takımının hakimiyetini fiilen sona erdirdi.

Madrid'in gelecek yıl Mourinho'nun yönetiminde ligi kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda, Asencio yanıtında net oldu. "Evet, elbette. Rekoru (100 puan ve 121 gol) o kırdı. Biz de bunu hedefliyoruz."