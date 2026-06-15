AFP
Çeviri:
Jose Mourinho, Real Madrid'e "öfke ve azim" kattı; Raul Asencio, geri dönen teknik direktörün Barcelona'yı La Liga'nın zirvesinden tekrar indireceğine inanıyor
Mourinho’nun zihniyetinin etkisi
Madrid'in stoper oyuncusu Asencio, kulübün yeni teknik direktörü olarak Mourinho'nun göreve gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, önümüzdeki projeye yönelik büyük bir heyecan duyduğunu dile getirdi. "Özel Adam"ın Santiago Bernabéu'daki teknik direktörlük koltuğuna geri dönmesi bekleniyor ve Asencio, Mourinho'nun gelişinin, teknik direktörün kariyerinin ayırt edici özelliği olan rekabetçiliği yeniden getireceğine inanıyor.
23 yaşındaki savunma oyuncusu, Mourinho'nun 2010 ile 2013 yılları arasında İspanya'nın başkentinde geçirdiği ilk dönemi değerlendirirken, teknik direktörün takımın DNA'sını nasıl değiştirdiğini hatırladı. "Küçüktüm ve bunu gördüm – takımı nasıl değiştirdiğini, kulübe getirdiği rekabetçiliği, öfkeyi ve azmi... Bence bunlar, beni bir oyuncu olarak ben yapan özellikler," dedi Asencio, El Desmarque'ye.
- Getty Images Sport
100 puanlık rekoru kovalamak
Portekizli teknik direktörün dönüşü, Bernabeu'da yeni bir altın çağın hayallerini canlandırdı; özellikle de tarihi 2011-12 sezonunu yansıtan bir dönemin. O sezon Mourinho, Los Blancos'u 100 puan toplayarak ve 121 gol atarak rekor kıran bir La Liga şampiyonluğuna taşıdı ve Pep Guardiola'nın efsanevi Barcelona takımının hakimiyetini fiilen sona erdirdi.
Madrid'in gelecek yıl Mourinho'nun yönetiminde ligi kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda, Asencio yanıtında net oldu. "Evet, elbette. Rekoru (100 puan ve 121 gol) o kırdı. Biz de bunu hedefliyoruz."
Yeni döneme yönelik heyecan
Kulübün altyapısından yetişmiş olmasına rağmen Asencio, deneyimli teknik direktörün yönetiminde kendini kanıtlamaya can atıyor. Taktiksel ve duygusal değişimi, İspanya ve Avrupa’da hakimiyetini yeniden tesis etmek isteyen takım için olumlu bir adım olarak görüyor. Asencio için böylesine tanınmış bir ismin altında çalışma fırsatı, kariyerini şekillendirecek bir fırsat.
Defans oyuncusu, önümüzdeki sezon öncesi hazırlık dönemine olan heyecanını gizlemedi ve kulüpteki atmosferin şimdiden değiştiğini belirtti. "Şimdi, yeni projeyle, Mourinho ile birlikte, bence çok heyecan verici ve başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum," diye ekleyen Asencio, Mourinho'nun oyuncularından beklediği "öfke ve azim"i benimsemeye hazır olduğunu vurguladı.
- Getty Images Sport
Silva ve takıma katılan yeni oyuncular
Teknik direktör değişikliğinin ötesinde, Madrid'in transfer planları önemli ölçüde hız kazandı. Fabrizio Romano'ya göre, Manchester City'den ayrılacak olan yıldız Bernardo Silva, İspanyol devine katılmak üzere şimdiden anlaşmaya vardı. Asencio, Portekizli milli oyuncuyu övmekten geri durmadı ve onun gelişinin takımın orta sahadaki yaratıcılık seçeneklerini önemli ölçüde güçlendireceğini kabul etti.
Transfer söylentilerine değinen Asencio, "Bernardo Silva çok, çok iyi bir oyuncu; takıma kalite katacak. Gelen her şeyi kollarımızı açarak karşılayacağız ve onların hazırladığı projenin inanılmaz olduğundan eminiz." dedi.