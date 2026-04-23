Jose Mourinho Real Madrid'e geri mi dönüyor?! Kylian Mbappé'nin sosyal medya paylaşımları, Fransız oyuncunun Portekizli teknik adamı yeni teknik direktör olarak memnuniyetle karşılayacağını gösteriyor
Mbappé sosyal medyada bir ipucu verdi
Real Madrid'in teknik direktör koltuğunun geleceği, kulübün kupa kazanamadan sezonu bitirme ihtimaliyle karşı karşıya kalması nedeniyle İspanya'nın başkentinde en çok konuşulan konu haline geldi. Mevcut yönetim üzerindeki baskı artarken, Mbappé, @Score90 hesabının olası bir teknik direktör değişikliğiyle ilgili Instagram paylaşımını beğenerek spekülasyonlara yeni bir ivme kazandırdı. Gönderide Mourinho, Bernabeu'nun başına geçecek en önemli aday olarak gösterildi ve "Özel Adam"ın kulübün mevcut süperstarlarıyla önceki başarılarını nasıl tekrarlayabileceği vurgulandı.
Portekiz bağlantısı geri dönüyor
Şu anda Benfica'nın teknik direktörlüğünü yürüten Mourinho, Madrid taraftarlarını hem heyecanlandıran hem de ikiye bölen bir isim olmaya devam ediyor. 2010 ile 2013 yılları arasında görev yaptığı dönemde, Barcelona'nın ligdeki hakimiyetine son vermesiyle tanınan Mourinho, 100 puanla rekor kıran bir La Liga şampiyonluğu kazanmış ve Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki en verimli dönemine imza atmıştı.
Mbappe'nin beğendiği bu paylaşım, iki dönem arasında doğrudan istatistiksel karşılaştırmalar yapıyordu. Grafik, Mourinho'nun Madrid'e gelmesinden önce ve sonra Ronaldo'nun performansını karşılaştırıyor ve Mbappe'nin etkileyici rakamlarına bir göz atarak son buluyordu. Mourinho'nun Fransız kaptandan daha da yüksek bir verimlilik elde edebileceği yönündeki bu ima, oyuncuda açıkça yankı buldu.
Arbeloa artan baskıyla karşı karşıya
Bu gelişmenin zamanlaması, mevcut teknik direktör Alvaro Arbeloa için özellikle hassas bir konu. Eski stoper, kulüp başkanı Florentino Perez'in 2026-27 sezonu için mevcut yönetim kadrosunu koruyup korumayacağını değerlendirirken, giderek artan bir incelemeyle karşı karşıya. Arbeloa kısa süre önce pozisyonunu savunarak şöyle dedi: "Şampiyonluklar için mücadele etmek için bir devrime ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum."
Teknik direktörün devamlılık yönündeki kamuoyu açıklamalarına rağmen, mevcut sezonun hayal kırıklığı yaratan gidişatı, birçok kişinin daha deneyimli bir ismin gelmesini talep etmesine neden oldu. Mbappe'nin "beğenisi", kulübün yıldız oyuncusunun Mourinho'nun getireceği taktiksel disiplin ve havayı memnuniyetle karşılayabileceğini gösteriyor ve kritik bir yaz dönemi öncesinde Arbeloa'nın pozisyonunu daha da zorlaştırıyor.
"Beğeni" hakkında sorulan bir soruya Arbeloa, "Beğeniler umurumda değil. Mourinho, Julia Roberts veya başka biri hakkında bir gönderiyi beğenebilir!" dedi.
- AFP
Perez'i önemli bir yaz bekliyor
Bu sosyal medya hareketliliğinin resmi bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belli değil, ancak futbol dünyasını kesinlikle tetikte tuttu. Büyük hikayelerle beslenen bir kulüp için Mourinho’nun Mbappé ile yeniden çalışmaya başlaması, futbol dünyasının en büyük haberlerinden biri olurdu.
Real Madrid, La Liga şampiyonluk yarışında rakibi Barcelona'nın 9 puan gerisinde ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş durumda, bu da sezonun son ayını teknik direktör için zorlu bir ay haline getiriyor. 'The Special One'ın gölgesi bir kez daha Bernabeu'nun üzerine çökmüşken, tüm gözler belirsizliklerle dolu bir yaz dönemi ile karşı karşıya olan Perez'e çevrilmiş durumda.