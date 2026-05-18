Jose Mourinho Real Madrid'e geri dönüyor: Florentino Perez'in "The Special One"u Bernabéu'ya geri getirme yönündeki tartışmalı kararının kazananları ve kaybedenleri

Hansi Flick, geçen yaz Alonso'nun Real Madrid teknik direktörlüğüne getirilmesini memnuniyetle karşıladı, ancak bunun Barcelona için kötü haber olabileceğinin de farkındaydı. Flick, daha önce Almanya milli takım teknik direktörlüğü görevindeyken eski Bayer Leverkusen teknik direktörüyle görüşmüş ve İspanyol teknik adamın futbol felsefesinden son derece etkilenmişti.
Alonso'nun gelişi, Bernabeu'da uzun zamandır beklenen bir yaklaşım değişikliğini de işaret ediyordu. Jose Angel Sanchez, Perez'i bireysellikten çok takım çalışmasına öncelik veren daha modern bir oyun stilini benimsemeye ikna etmiş gibi görünüyordu.
Ancak başkan, Alonso'nun Madrid'i sezona umut verici bir başlangıç yapıp, sezonun ilk El Clásico'sunda 2-1 galip gelerek Los Blancos'un Barca'ya karşı liderlikte 5 puanlık bir avantaj elde etmesini sağlasa bile, hiçbir zaman tam olarak bu fikri benimsememişti.
Sonuç olarak, sonuçlar kötüye dönmeye başlar başlamaz ve Perez, Madrid'de anlamlı bir şey inşa etmeye çalışan zorlu bir teknik direktörü desteklemekle, Vinicius Jr'ın liderliğindeki memnuniyetsiz süperstar grubunu yatıştırmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalınca, inşaat devi Alonso projesini sadece altı ay sonra terk etmeye karar verdi.
Ancak, Madrid'in şu anda içinde bulunduğu karmaşa Alonso'nun itibarını büyük ölçüde onarmış olsa da, Perez'in itibarı paramparça oldu. Çaresiz kalan Perez, tıpkı 2010'da yaptığı gibi, işleri düzeltmek için şimdi de Mourinho'ya yöneldi.
Barça, Real'deki önceki görev süresi boyunca bir Copa del Rey ve bir La Liga şampiyonluğu kazanan Mourinho'ya karşı elbette bir miktar temkinli olacak, ancak onun dönüşünü aşırı endişe gerektirecek bir durum olarak görmeleri pek olası değil. 16 yıl önceki kadar iyi olmayabilirler, ancak Flick, birleşmiş genç bir kadroyla arka arkaya şampiyonluklar kazandı; oysa kutuplaştırıcı bir kişiliğe sahip olan Mourinho, şimdi bölünmüş bir soyunma odasına giriyor.
Bu nedenle, La Masia'dan gelen Barça'nın kardeşler topluluğunun gelecek sezon Madrid'in paralı askerlerini paramparça etmesini bekleyebiliriz.