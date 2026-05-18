Jose Mourinho Real Madrid'e geri dönüyor: Florentino Perez'in "The Special One"u Bernabéu'ya geri getirme yönündeki tartışmalı kararının kazananları ve kaybedenleri

Elbette Mourinho'nun yeniden atanacağının sinyalleri çoktan gelmişti. Daha geçen ay, Ocak ayında aceleyle kovulan Xabi Alonso'nun yerine geçen Alvaro Arbeloa'nın yerine geçecek isimler arasında Mourinho'nun Perez'in istek listesinin en başında olduğu ortaya çıkmıştı. Yine de bu zamanlama hâlâ şok edici.

Madrid, tam bir kriz içindeki bir kulüp; baskı altındaki başkan savaş modunda, oyuncular takım arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılıyor ve milyonlarca taraftar süperstar forvetlerin satılması için imza kampanyası başlatıyor. Bu duruma Mourinho'nun eklenmesi, çöp konteynerindeki yangına benzin dökmek gibi geliyor.

Peki, hem şok edici hem de şaşırtıcı olmayan bu kararın en büyük kazananları ve kaybedenleri kimler? GOAL tüm detayları analiz ediyor...