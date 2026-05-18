Jose Mourinho Real Madrid Winners Losers GFXGOAL
Jose Mourinho Real Madrid'e geri dönüyor: Florentino Perez'in "The Special One"u Bernabéu'ya geri getirme yönündeki tartışmalı kararının kazananları ve kaybedenleri

Gerçekten oluyor! Jose Mourinho'yu Bernabeu'ya geri getireceği yönündeki defalarca tekrarlanan tehditlerinin ardından, Florentino Perez sonunda bunu gerçekleştirdi. Pazartesi günü, yaygın haberler Real Madrid'in, ilk görev süresinin gergin bir şekilde sona ermesinden 13 yıl sonra, Mourinho'nun teknik direktör olarak ikinci kez göreve dönmesi için bir anlaşmaya vardığını doğruladı.

Elbette Mourinho'nun yeniden atanacağının sinyalleri çoktan gelmişti. Daha geçen ay, Ocak ayında aceleyle kovulan Xabi Alonso'nun yerine geçen Alvaro Arbeloa'nın yerine geçecek isimler arasında Mourinho'nun Perez'in istek listesinin en başında olduğu ortaya çıkmıştı. Yine de bu zamanlama hâlâ şok edici.

Madrid, tam bir kriz içindeki bir kulüp; baskı altındaki başkan savaş modunda, oyuncular takım arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılıyor ve milyonlarca taraftar süperstar forvetlerin satılması için imza kampanyası başlatıyor. Bu duruma Mourinho'nun eklenmesi, çöp konteynerindeki yangına benzin dökmek gibi geliyor.

Peki, hem şok edici hem de şaşırtıcı olmayan bu kararın en büyük kazananları ve kaybedenleri kimler? GOAL tüm detayları analiz ediyor...

    KAZANAN: Jose Mourinho

    Futbol dünyasının en kendine güvenen isimlerinden biri olan Mourinho, şüphesiz ki ait olduğu yere, yani futbolun en büyük kulüplerinden birini yönetmeye geri döndüğünü hissedecektir. Ancak işin aslı, “Özel Adam”ın artık eskisi kadar özel olmadığıdır.

    Benfica, geçen Eylül ayında yeniden işe aldığı bir teknik direktörü elinde tutmak istemiş olabilir, ancak Mourinho'nun önceki dört işvereni - Fenerbahçe, Roma, Tottenham ve Manchester United - onun gitmesinden memnun kalmıştı.

    Mourinho 2010 yılında Madrid'e geldiğinde, Chelsea ve Porto'da da benzer tarihi başarılara imza attıktan sonra Inter ile üçlü kupayı kazanmış olması nedeniyle birçok tarafsız kişi tarafından dünyanın 1 numaralı teknik direktörü olarak görülüyordu. Ancak geri dönüşüne hazırlanırken Mourinho, 2015'ten beri lig şampiyonluğu kazanamadı ve son dokuz yılda kazandığı tek kupa Conference League oldu.

    Dolayısıyla, Mourinho kısa süre önce üst düzey takımlarda görev alan birkaç genç teknik direktörün niteliklerini sorgulasa da, aslında son on yılda bu kadar prestijli bir pozisyonu hak edecek hiçbir şey yapmadı. Sırf bu nedenle bile, en üst düzeyde başarılı olmak için hala gerekli niteliklere sahip olduğunu kanıtlama fırsatı verdiği için Perez'e son derece minnettar hissetmesi gerekir.

    MAĞLUP: Florentino Perez

    Perez sonunda istediği adamı buldu... yine! Real Madrid başkanı, Madrid'i yönetmek için özel bir kişilik gerektiğini her zaman savunmuştur – ve adil olmak gerekirse, muhtemelen haklıdır. Zinedine Zidane ve Carlo Ancelotti hemen hemen aynı kalıptan çıkmış gibiydiler; ikisi de soğukkanlı, sakin ve kendinden emin kişiliklerdi ve parlak futbol kariyerleri sayesinde saygı görüyorlardı. Sonuç olarak, ikisi de dünya futbolunun tartışmasız en yüksek baskı altındaki ortamında, şişirilmiş egolarla dolu bir soyunma odasında duyguları kontrol etmede son derece yetenekli olduklarını kanıtladılar.

    Ancak mesele şu ki, Mourinho ne Zidane ne de Ancelotti gibi. O gerginliği yatıştırmaz, gittiği her yere 'gerçek bombaları' atar ve sonuçlara ya da kurbanlara karşı kesinlikle hiçbir saygı göstermez. Bununla birlikte, Mourinho bir zamanlar motivasyon ustası olarak görülse de, yöntemleri artık eskisi kadar iyi işlemiyor. Daha da önemlisi, Madrid'de hiçbir zaman tam anlamıyla başarılı olamadılar.

    İlk teknik direktörlük döneminde Barcelona'nın İspanya şampiyonluğundaki hakimiyetini kırmada olağanüstü bir başarı gösterdi, ancak sürdürülemez derecede çalkantılı görev süresi, Sergio Ramos ve Iker Casillas gibi iki kulüp ikonunu da içeren soyunma odasındaki birkaç kilit ismin desteğini kaybetmesi nedeniyle yine de erken bir son buldu. İkincisi, Mourinho'nun olası dönüşüne karşı çıktı; ancak eski kalecinin yalvarışları, şaşırtıcı olmayan bir şekilde kulak ardı edildi.

    Perez, Mourinho'nun hala doğru kişi olduğuna tamamen ikna olmuş durumda ve başkanlığını bu inanca dayandırmış durumda. Ancak bu, muhteşem bir şekilde karşılığını alması muhtemel bir kumar değil. Aksine, kötü bir şekilde geri tepeceği neredeyse kesin.

    KAZANAN: Barcelona

    Hansi Flick, geçen yaz Alonso'nun Real Madrid teknik direktörlüğüne getirilmesini memnuniyetle karşıladı, ancak bunun Barcelona için kötü haber olabileceğinin de farkındaydı. Flick, daha önce Almanya milli takım teknik direktörlüğü görevindeyken eski Bayer Leverkusen teknik direktörüyle görüşmüş ve İspanyol teknik adamın futbol felsefesinden son derece etkilenmişti.

    Alonso'nun gelişi, Bernabeu'da uzun zamandır beklenen bir yaklaşım değişikliğini de işaret ediyordu. Jose Angel Sanchez, Perez'i bireysellikten çok takım çalışmasına öncelik veren daha modern bir oyun stilini benimsemeye ikna etmiş gibi görünüyordu.

    Ancak başkan, Alonso'nun Madrid'i sezona umut verici bir başlangıç yapıp, sezonun ilk El Clásico'sunda 2-1 galip gelerek Los Blancos'un Barca'ya karşı liderlikte 5 puanlık bir avantaj elde etmesini sağlasa bile, hiçbir zaman tam olarak bu fikri benimsememişti.

    Sonuç olarak, sonuçlar kötüye dönmeye başlar başlamaz ve Perez, Madrid'de anlamlı bir şey inşa etmeye çalışan zorlu bir teknik direktörü desteklemekle, Vinicius Jr'ın liderliğindeki memnuniyetsiz süperstar grubunu yatıştırmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalınca, inşaat devi Alonso projesini sadece altı ay sonra terk etmeye karar verdi.

    Ancak, Madrid'in şu anda içinde bulunduğu karmaşa Alonso'nun itibarını büyük ölçüde onarmış olsa da, Perez'in itibarı paramparça oldu. Çaresiz kalan Perez, tıpkı 2010'da yaptığı gibi, işleri düzeltmek için şimdi de Mourinho'ya yöneldi.

    Barça, Real'deki önceki görev süresi boyunca bir Copa del Rey ve bir La Liga şampiyonluğu kazanan Mourinho'ya karşı elbette bir miktar temkinli olacak, ancak onun dönüşünü aşırı endişe gerektirecek bir durum olarak görmeleri pek olası değil. 16 yıl önceki kadar iyi olmayabilirler, ancak Flick, birleşmiş genç bir kadroyla arka arkaya şampiyonluklar kazandı; oysa kutuplaştırıcı bir kişiliğe sahip olan Mourinho, şimdi bölünmüş bir soyunma odasına giriyor.

    Bu nedenle, La Masia'dan gelen Barça'nın kardeşler topluluğunun gelecek sezon Madrid'in paralı askerlerini paramparça etmesini bekleyebiliriz.

    MAĞLUP: Vinicius Jr

    Eğer Vinicius'un Alonso ile bir sorunu varsa, Brezilyalı oyuncunun muhtemelen şimdiden kişisel bir düşmanlık beslediği bir adamla uyumlu bir çalışma ilişkisi kurması ne kadar olasıdır ki?!

    Unutanlar için hatırlatmak gerekirse, Mourinho, Şubat ayında Estadio da Luz'da gördüğümüz şok edici sahnelerin sorumlusu olarak Vinicius'u suçlamıştı. O maçta, Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi play-off ilk ayağında golü atan kanat oyuncusu, hem ev sahibi taraftarlar hem de Benfica'dan Gianluca Prestianni tarafından sözlü tacize uğramıştı.

    Söylediklerini kimsenin tam olarak duymaması için korkakça tişörtüyle ağzını kapatan Prestianni, Vinicius'a yönelik 'homofobik davranış' nedeniyle daha sonra cezalandırıldı. Ancak Arjantinli oyuncu, Brezilyalı milli oyuncuya ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla herhangi bir cezadan tartışmalı bir şekilde kurtuldu. Prestianni, maçtan sonra Mourinho ile konuşurken bile bu suçlamayı her zaman reddetmişti.

    Ancak Mourinho'nun tüm olaya ilişkin yorumu, o dönemde Amazon Prime'a yaptığı açıklamada da belirttiği gibi, şaşırtıcı olmayan bir şekilde dünyanın dört bir yanındaki insanları öfkelendirdi: "Ona [Vinicius] dedim ki, böyle bir gol attığında sadece kutla ve geri dön... Bir sorun var çünkü bu her stadyumda oluyor. Vinicius'un oynadığı stadyumlarda her zaman bir şeyler oluyor."

    Bu, Mourinho'dan şaşırtıcı bir açıklamaydı; duyarsız bir tavırla, Vinicius'u yıllar boyunca maruz kaldığı tüm iğrenç ırkçı tacizlerden sorumlu tutan bir açıklamaydı. Sonuç olarak, Mourinho'nun gelişinin, gelecek yıl serbest oyuncu olacak ve bu nedenle yaz aylarında Avrupa'nın diğer elit kulüplerinden birine transfer olacağı söylenen Vinicius ile Madrid'in uzayan sözleşme görüşmelerine herhangi bir etkisi olup olmayacağını görmek ilginç olacak.

    KAZANAN: Gerçek hak sahipleri

    Onu sevin ya da nefret edin, Mourinho'yu görmezden gelmek imkansız. Taktik açıdan artık bir trend belirleyici olmayabilir, ancak insanları kışkırtma konusunda Portekizli teknik adam hâlâ rakipsiz.

    Kimse medyayı Mourinho kadar iyi manipüle edemez. O, bir mikrofon eline verildiğinde ağzından çıkan rakipsiz sözlerle gazetecilerin hayallerini süsleyen bir isimdir. Ruh haline (ya da önceden planladığı niyetine) bağlı olarak, hem komik hem de saldırgan olabilir; işte bu yüzden herkes onun konuşmasını dinlemek ister.

    Temelde Mourinho hala gişe rekorları kıran bir isim, bu yüzden Real'e dönüşü en azından La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey'in hak sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanacak; çünkü kendini "Özel Adam" ilan eden bu isim söz konusu olduğunda kimse tarafsız kalamaz. Sonuç olarak, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler her hafta ya zaferlerini ya da yenilgilerini kutlamak için ekran başına geçecek.

    MAĞLUP: İspanyol futbolu

    Mourinho, Ağustos 2011’de bir başka gergin El Clásico maçının ardından Barcelona’nın yardımcı antrenörü Tito Vilanova’nın gözünü oymaya kalkıştığında, Gerard Piqué o dönemki Real Madrid teknik direktörünü “İspanyol futbolunu mahvetmekle” suçlamıştı. Katalan defans oyuncusu pek de güvenilir bir karakter olmayabilir, ama haklı bir noktaya değinmişti.

    Nazik mizaçlı ve çok daha sevimli olan Andres Iniesta'nın daha sonra La Sexta'ya söylediği gibi, Mourinho, Madrid ile Barça arasında "nefret" ortamı "yaratmış" ve bu durum "milli takıma büyük zarar vermişti". Dünya Kupası şampiyonu, "Bu durumun hoş olmadığını anlamak için Barcelona veya Real Madrid taraftarı olmanıza gerek yok ve bu hikayenin anahtar figürü Mourinho'ydu" diye açıkladı.

    Casillas ayrıca, Mourinho'nun kendisine karşı tutumunun değişmesinin nedeninin, teknik direktörün kopardığı bazı bağları yeniden kurmaya çalışması olduğunu düşünüyor.

    Eski Madrid kaptanı 2016 yılında AS'ye verdiği demeçte, "Xavi Hernandez ve Carles Puyol ile konuştum. İspanyol futboluna bir yük oluşturacağımızı ve aramızdaki sorunları çözmemiz gerektiğini söyledim. Belki de gerginliği azaltmak için Barcelona'dan insanlarla konuşmam [Mourinho'nun] hoşuna gitmedi..." dedi.

    Bu nedenle, Barça ve Madrid'in şu anda sırayla birbirlerini yolsuzluk ve yetkilileri etkilemekle suçladığı bir dönemde, Mourinho'nun Bernabeu'ya geri dönmesi için en kötü zaman gibi görünüyor. Nitekim, Pique'nin 2011'deki sözlerini ödünç alacak olursak, "Bu çok kötü bitecek."

