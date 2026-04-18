Çeviri:
Jose Mourinho Real Madrid'e geri dönecek mi? Florentino Pérez, eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörüyle Bernabéu'ya dönüşü konusunda görüşmeyi planlıyor
Perez, sansasyonel bir yeniden birleşmeyi hedefliyor
Madrid Başkanı Florentino Pérez, iki sezon üst üste önemli bir kupa kazanamamanın ardından radikal önlemler almaya hazır. Bernabéu yönetimi, teknik kadroda değişiklik yapma konusunda giderek artan bir baskı altında ve Portekizli Record gazetesinin haberlerine göre, Mourinho mevcut teknik direktörün yerine geçecek adaylar listesinin en üst sıralarında yer alıyor.
"Özel Adam", 2010 ile 2013 yılları arasında Madrid'de üç yıl geçirdi ve rekor kıran bir La Liga şampiyonluğu ile Copa del Rey'i kazanarak Barcelona'nın ligdeki hakimiyetine son verdi. Ayrılışı gerginliklerle geçse de, Perez ile ilişkisi saygı dolu bir şekilde devam etti ve başkanın şu anda Mourinho'nun olası dönüşünü görüşmek üzere bir toplantı planladığı söyleniyor.
Bernabeu'da yapılacak hayati öneme sahip yönetim kurulu toplantıları
Baş antrenörlük pozisyonuyla ilgili durum hâlâ belirsizliğini koruyor, ancak düşen sonuçlar ve kulübün yüksek hedeflerine ulaşılamaması nedeniyle dışarıdan gelen baskı giderek artıyor. A takımın nihai gidişatını belirlemek üzere, Pérez ve Arbeloa gibi kilit isimlerin de katılacağı kulüp içinde belirleyici bir toplantı planlanıyor.
Şu ana kadar Mourinho ile resmi bir temas veya doğrudan bir görüşme olmamakla birlikte, onun adaylığı giderek güç kazanıyor. 63 yaşındaki teknik adamın, yönetim kurulunun bir değişiklik yapmaya karar vermesi halinde dünyanın en prestijli kulüplerinden birindeki boş pozisyonun yakında gerçeğe dönüşebileceğinin farkında olarak, Lizbon'dan Madrid'deki gelişmeleri çok yakından takip ettiği söyleniyor.
Mourinho, Madrid'e ikinci kez dönmeye sıcak bakıyor
Şu anda Benfica ile sözleşmesi olmasına rağmen, Mourinho’nun Real Madrid’e geri dönme fikrine sıcak baktığı bildiriliyor. Eski Chelsea, Manchester United ve Roma teknik direktörü, Pep Guardiola döneminin zirvedeki Barcelona’sına karşı yeniden alevlenen rekabet ruhunu hatırlayan Madrid taraftarlarının bir kesimi ve kulüp yönetimi arasında hâlâ büyük bir destek görüyor.
Şu anda resmi bir görüşme yapılmıyor, ancak Mourinho'nun "devrim"e ihtiyaç duyan bir kadroyu yönetme ihtimali, yönetim kurulu için cazip bir seçenek. Ayrıca, kulübün son zamanlarda yeni teknik direktör arayışlarında adı her zaman geçiyor. Portekizli teknik adamın yüksek baskı altındaki ortamlarda kupa kazanma geçmişi, üst üste üçüncü bir hayal kırıklığı sezonunu göze alamayacak bir kulübün profiline uyuyor.
Zidane ve Klopp da aday listesinde
Mourinho, yönetim kurulu toplantılarında sıkça adı geçen önemli bir isim olsa da, gündemde olan tek tanınmış teknik direktör o değil. Madrid, kulübü 2026/27 sezonuna ve ötesine taşıyacak en uygun lideri bulmak için seçeneklerini geniş tutuyor.
Kulübün radarında eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp da bulunuyor, ancak Klopp teknik direktörlüğe dönüş konusunda sürekli mesafeli bir tutum sergiliyor. Mauricio Pochettino ve Dünya Kupası'ndan sonra Madrid efsanesi Zinedine Zidane'ın yerine geçecek olan Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps gibi diğer isimler de gündeme geldi. Ancak, aramayı Perez'in yönetmesi nedeniyle, Mourinho gibi tanıdık bir yüzün geri dönüşü belirgin ve ilgi çekici bir olasılık olarak kalmaya devam ediyor.