Jose Mourinho, Real Madrid'e dönüşüyle ilgili haberlere yanıt verirken, Benfica teknik direktörü de bugüne kadar çalıştırdığı "en iyi yer"i açıkladı

Chelsea, Inter ve Real Madrid’de kupalarla dolu dönemleri de içeren efsanevi kariyerini değerlendiren Mourinho, İtalya’nın başkentinde geçirdiği zamanla ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Ocak 2024’te Roma tarafından görevden alınmış olmasına rağmen, kulübe ve taraftarlarına büyük saygı duyuyor. “Benim için kariyerimin en iyi yeri orasıydı. Bir futbol takımının çevresinde hiç bu kadar inanılmaz bir ortam hissetmemiştim. Olimpico her zaman doluydu," diye konuştu Mourinho.

Portekizli teknik direktör, Roma'yı 2022'de Conference League şampiyonluğuna ve ertesi yıl Avrupa Ligi finaline taşıyarak taraftarlarla eşsiz bir bağ kurdu. Ayrılmasından bu yana yaşadıkları zorluklara değinerek şunları ekledi: "Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımda bile böyle sahneler görmemiştim. Benim Roma'm bitti. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Aslında, sadece bir şey. Kimse Roma taraftarlarını kazanamadıkları için suçlamamalı. Roma taraftarları takımı destekleyenler ve kimse onlara dokunmamalı."