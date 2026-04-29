Jose Mourinho, Real Madrid'e dönüşüyle ilgili haberlere yanıt verirken, Benfica teknik direktörü de bugüne kadar çalıştırdığı "en iyi yer"i açıkladı
Perez takibi yönetiyor
15 kez Avrupa şampiyonu olan kulübün yeniden bir araya gelmeye istekli olduğuna dair yoğun haberler ortasında Mourinho, mevcut projesine odaklanarak bu söylentileri önemsiz gösterdi. Şu anda Benfica'nın başında olan Mourinho hakkında çıkan haberlere göre, Florentino Pérez, Arbeloa yönetiminde zor günler geçiren takıma yeniden istikrar kazandırmak amacıyla eski teknik direktörünü geri getirme çabalarını sürdürüyor. Real Madrid ile ilgili sorulara maruz kaldığında ise "Özel Adam", La Liga'ya dönüş konusunda ağzını sıkı tuttu.
Mourinho, Madrid ile ilgili söylentiler konusunda sessizliğini bozdu
63 yaşındaki teknik adam, İspanya'nın başkentinde ikinci bir görev dönemi konusunda spekülasyonları körüklemek yerine, odak noktasının Lizbon'daki mevcut görevi üzerinde olduğunu vurguladı. Il Giornale'ye verdiği röportajda "Bir sonraki hedefim Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmek" diyen Mourinho, Portekiz devi ile olan sözleşmesinde yönetilebilir bir fesih maddesi olduğu yönündeki haberlere rağmen, hemen ayrılacağına dair söylentileri yatıştırmış görünüyor. Bu yanıt, eski Los Blancos yıldızı Guti'nin, Mourinho'nun artık en iyi dönemini geride bıraktığını ve Perez'in taktiksel bir kıvılcım için başka yerlere bakması gerektiğini öne süren uyarılarının ardından geldi.
Roma, Jose için hâlâ 'en iyi yer' olmaya devam ediyor
Chelsea, Inter ve Real Madrid’de kupalarla dolu dönemleri de içeren efsanevi kariyerini değerlendiren Mourinho, İtalya’nın başkentinde geçirdiği zamanla ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Ocak 2024’te Roma tarafından görevden alınmış olmasına rağmen, kulübe ve taraftarlarına büyük saygı duyuyor. “Benim için kariyerimin en iyi yeri orasıydı. Bir futbol takımının çevresinde hiç bu kadar inanılmaz bir ortam hissetmemiştim. Olimpico her zaman doluydu," diye konuştu Mourinho.
Portekizli teknik direktör, Roma'yı 2022'de Conference League şampiyonluğuna ve ertesi yıl Avrupa Ligi finaline taşıyarak taraftarlarla eşsiz bir bağ kurdu. Ayrılmasından bu yana yaşadıkları zorluklara değinerek şunları ekledi: "Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımda bile böyle sahneler görmemiştim. Benim Roma'm bitti. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Aslında, sadece bir şey. Kimse Roma taraftarlarını kazanamadıkları için suçlamamalı. Roma taraftarları takımı destekleyenler ve kimse onlara dokunmamalı."
Arbeloa üzerindeki baskı artıyor
Mourinho Benfica'ya odaklanırken, Santiago Bernabéu'da baskı giderek artıyor. Arbeloa, Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından Ocak ayında A takımın başına getirilmişti, ancak kötü sonuçlar nedeniyle yoğun baskı altında bulunuyor ve kulüp yönetiminin geçiş dönemini yönetecek üst düzey bir isim aradığı bildiriliyor. Mourinho, Pérez için başlıca aday olsa da, bu görev için gündemde olan tek isim değil.
Arjantinli Lionel Scaloni, ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino ve Stuttgart'tan Sebastian Hoeness gibi diğer tanınmış teknik direktörlerin de bu görevle adı geçiyor. Mourinho geri dönerse, bu onun 2010-2013 döneminden bu yana Madrid'deki ilk görevi olacak. Bu dönem, Pep Guardiola'nın Barcelona'sıyla yaşadığı yoğun rekabetle tanımlanıyor.