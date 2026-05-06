Jose Mourinho, Real Madrid'e dönüşünün koşullarını belirlemek üzere Florentino Perez ile bir araya geldi
Madrid'de düzenlenen gizli zirve
"Özel Adam", İspanya'nın başkentinde sansasyonel bir geri dönüşe hazırlanıyor olabilir. Esdiario ve gazeteci Sergio Valentin'in haberlerine göre, Mourinho ve Perez, Real Madrid'in teknik direktörlüğüne olası bir dönüşü görüşmek üzere yaklaşık bir saat süren bir video konferans gerçekleştirdi.
Toplantıya Mourinho'nun uzun süredir menajeri olan Jorge Mendes'in de katıldığı bildirildi, ancak süper menajerin esas olarak gözlemci olarak yer aldığı söylendi. Bu doğrudan iletişim kanalı, hayal kırıklığı yaratan bir sezon ve artan iç belirsizliklerin ardından mevcut teknik kadro üzerindeki baskının kırılma noktasına ulaştığı bir dönemde ortaya çıktı.
Mourinho'nun taviz verilmez talepleri
Yeniden bir araya gelme ihtimali masada olsa da, Portekizli teknik adam tam kontrolü elinde tutmadan Bernabéu'ya geri dönmeye hazır değil. Şu anda 2027 yılına kadar süren bir sözleşmeyle Benfica'yı çalıştıran Mourinho'nun, projeye yeniden liderlik etmeyi kabul etmeden önce Pérez'in yerine getirmesi gereken bir dizi tartışmaya açık olmayan şart öne sürdüğü bildiriliyor. İlginç bir şekilde, bu talepler kişisel maaşı veya mali paketine odaklanmıyor.
Bunun yerine Mourinho, kulübün iç işleyişinin tamamen yenilenmesini talep ediyor. Söylendiğine göre, mutlak spor kontrolü, sağlık departmanının yeniden yapılandırılması ve takım üzerinde tam disiplin yetkisi istiyor. Bu talepler, 2010 ile 2013 yılları arasında ilk görev süresinin son aylarını gölgeleyen iç politikadan kaçınma arzusunu vurguluyor. Bu dönemde, takımı La Liga, Copa del Rey ve Supercopa de Espana'da birer şampiyonluğa taşımıştı.
Bernabeu'da görüş ayrılığı
Mourinho'nun geri dönüşüyle ilgili haberler, Real Madrid taraftarlarını anında ikiye böldü. Birçokları için o, La Liga tarihinin en rekabetçi dönemlerinden birinde Barcelona'nın hakimiyetini kıran ve takıma galibiyet odaklı bir "katil" zihniyeti aşılayan teknik direktör olmaya devam ediyor. Taraftarlar, onun tecrübesi ve taktiksel disiplinini, mevcut kadronun istikrarsızlığına karşı mükemmel bir çare olarak görüyor.
Ancak diğerleri, eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörünün geçmişinden kaynaklanan endişelerden kurtulamıyor. İlk dönemi, soyunma odasında yaşanan gerginlikler ve kulüp efsaneleriyle kamuoyuna yansıyan tartışmalarla sona ermişti; bu anılar, Madridismo'nun bir kesimi için hâlâ taze. Böylesine patlamaya hazır bir figürü geri getirme ihtimali, bazıları tarafından ileriye dönük bir çözümden ziyade bir geri adım olarak görülüyor.
Top artık Perez'de
Müzakerelerin karmaşıklığına rağmen Mourinho, Avrupa'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübüne kapıyı kapatmadı. Bu olasılığı açık bıraktı, ancak nihai karar artık başkanın elinde. Perez'in, Mourinho'nun yapısal taleplerini, bu görevle adı geçen Unai Emery gibi diğer potansiyel adaylarla karşılaştırarak değerlendirmesi bekleniyor.
Perez'in önümüzdeki hafta içinde Mourinho'ya yanıt vermesi bekleniyor. Kulübün, teknik direktörün arzuladığı benzeri görülmemiş düzeyde kontrolü ona vermeye istekli olup olmadığı ise hâlâ en önemli pürüz noktası olarak duruyor. Anlaşma sağlanırsa, bu durum spor tarihinin en dramatik ve merakla beklenen ikinci perdesinin başlangıcını işaret edecektir.