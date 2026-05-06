Jose Mourinho, Real Madrid'e dönüşünün koşullarını belirlemek üzere Florentino Perez ile bir araya geldi

"Özel Adam", İspanya'nın başkentinde sansasyonel bir geri dönüşe hazırlanıyor olabilir. Esdiario ve gazeteci Sergio Valentin'in haberlerine göre, Mourinho ve Perez, Real Madrid'in teknik direktörlüğüne olası bir dönüşü görüşmek üzere yaklaşık bir saat süren bir video konferans gerçekleştirdi.

Toplantıya Mourinho'nun uzun süredir menajeri olan Jorge Mendes'in de katıldığı bildirildi, ancak süper menajerin esas olarak gözlemci olarak yer aldığı söylendi. Bu doğrudan iletişim kanalı, hayal kırıklığı yaratan bir sezon ve artan iç belirsizliklerin ardından mevcut teknik kadro üzerindeki baskının kırılma noktasına ulaştığı bir dönemde ortaya çıktı.