Teknik direktör, şu anki görüşmeleri reddederek futbol transferlerinin işleyişini dikkatli bir şekilde açıkladı ve yaz transfer dönemi için bir kapı araladı. "Vurgulamak istediğim bir nokta var: Futbol dünyasında, gitmek ya da gitmemek konusunda çıkar sahibi olanlar profesyoneller değildir. Bence işler başladığında... çıkar sahibi olanlar kulüplerdir ve istedikleri oyuncuları kadrolarına katmak için gerekli işlemleri başlatan ya da başlatmayan da yine kulüplerdir," dedi. "Real Madrid ile hiçbir temasım olmadı, olmadı ve Estoril ile oynayacağımız şampiyonanın son maçına kadar da olmayacak. O zaman, kiminle konuşmam gerektiğini düşündüğüm kişilerle konuşma özgürlüğüne sahip olacağım bir haftalık bir süre olacak."