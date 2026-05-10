Jose Mourinho, Real Madrid'e dönüşü konusunda Florentina Perez ile temas kurduğunu YALANLADI - ancak Benfica'dan ayrılma olasılığını tamamen dışlamadı
Arbeloa yönetiminde zor günler geçiren Real Madrid
Arbeloa, Ocak ayında Xabi Alonso'nun yerine Real Madrid'in başına geçti, ancak takımın kaderini tersine çeviremedi. Los Blancos, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e yenilerek çeyrek finalde elendi ve ligin bitmesine sadece dört maç kala La Liga lideri Barcelona'nın 11 puan gerisinde kalarak, üst üste ikinci sezonunu da büyük bir kupa kazanamadan tamamlama tehlikesiyle karşı karşıya.
Mourinho söylentilere yanıt verdi
Mourinho’nun Madrid’e dönüşü için Perez’e 10 maddelik bir talep listesi sunduğuna dair spekülasyonlar artarken, Benfica teknik direktörü Pazar günü basının karşısına çıkarak tutumunu açıkladı. Mourinho gazetecilere şunları söyledi: “Real Madrid’e yönelik taleplerim konusunda neden bahsettiğinizi bilmiyorum; bu nedenle sorunuza cevap bile veremem.” Transferle ilgili söylentilere bir son vermek isteyen Mourinho, "Ancak ortaya çıkan tüm bu haberler -talepler, görüşmeler- tamamen spekülasyondan ibarettir" diye ekledi.
"Bir haftalık fırsat penceresi"
Teknik direktör, şu anki görüşmeleri reddederek futbol transferlerinin işleyişini dikkatli bir şekilde açıkladı ve yaz transfer dönemi için bir kapı araladı. "Vurgulamak istediğim bir nokta var: Futbol dünyasında, gitmek ya da gitmemek konusunda çıkar sahibi olanlar profesyoneller değildir. Bence işler başladığında... çıkar sahibi olanlar kulüplerdir ve istedikleri oyuncuları kadrolarına katmak için gerekli işlemleri başlatan ya da başlatmayan da yine kulüplerdir," dedi. "Real Madrid ile hiçbir temasım olmadı, olmadı ve Estoril ile oynayacağımız şampiyonanın son maçına kadar da olmayacak. O zaman, kiminle konuşmam gerektiğini düşündüğüm kişilerle konuşma özgürlüğüne sahip olacağım bir haftalık bir süre olacak."
Şimdi ne olacak?
Benfica sezonunu tamamladığında, Mourinho kendi belirlediği bir haftalık görüşme süresine girecek. Futbol dünyası, Perez’in nihayet “Özel Adam”ı İspanya’ya geri getirip getirmeyeceğini yakından takip edecek. Ancak şimdilik Madrid, Pazar akşamı Camp Nou’da Barcelona ile oynayacağı El Clásico maçına odaklanmış durumda; ezeli rakibinin şampiyonluğu garantilemesini engellemek için bu maçı kazanmaları gerekiyor.