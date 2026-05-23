Jose Mourinho, Real Madrid'den 50 milyon avroluk bir orta saha oyuncusu transfer etmesini istiyor ve Toni Kroos'u yardımcısı olarak atayabilir
"Özel Adam", orta saha revizyonu için Hjulmand'ı hedefliyor
Mourinho, İspanya'nın başkentindeki ikinci görev dönemi için transfer listesini hazırlamakta hiç vakit kaybetmedi. COPE'nin haberine göre, listenin başında Danimarka milli takım oyuncusu Hjulmand yer alıyor ve Mourinho, Real Madrid yönetiminden Sporting CP'nin yıldız oyuncusunun transferine onay vermesini talep etti. Lizbon ekibinin, Primeira Liga'da göze çarpan performanslar sergileyen kaptanı için 50 milyon avro (43 milyon sterlin) civarında bir ücret talep etmesi bekleniyor.
Sporting'in patronu, Madrid'in ilgisinden "şaşırmadı"
Bernabeu ile ilgili söylentiler hakkında konuşan Sporting teknik direktörü Rui Borges, dünyanın en büyük kulüplerinden birinin gösterdiği ilgiye pek şaşırmadığını belirtti. "Real Madrid'in Hjulmand'a ilgisi mi? Bunu doğal buluyorum, özellikle de onun ne kadar harika bir oyuncu olduğunu ve Sporting'de geçirdiği muhteşem sezonları düşünürsek. Kalitesi herkesin gözü önünde. Real Madrid ya da başka bir kulübün onu istemesi ya da hakkında konuşması beni hiç şaşırtmıyor, bu işin yapıldığına dair bir işaret. Bir lider olarak bu beni mutlu ediyor," dedi Borges, Sport TV ile yaptığı son röportajda.
Yenilenen teknik kadroda Toni Kroos'a sürpriz görev
Kadro takviyelerinin yanı sıra Mourinho, teknik kadroyu ve kulüp içindeki dinamikleri yeniden yapılandırmayı planlıyor. İlk görev döneminde Aitor Karanka’yı sağ kolu olarak görevlendiren 63 yaşındaki teknik adam, yanında ikonik bir eski oyuncunun olmasını arzuluyor. Efsanevi eski Madrid orta saha oyuncusu Kroos, teknik kadroda görev almak için adaylar arasında öne çıktı. Mourinho'nun, Alman oyuncuyu soyunma odası ile yönetim kurulu arasında ideal bir köprü olarak gördüğü söyleniyor.
Perez, Mourinho'ya bahis oynarken Arbeloa görevinden ayrıldı
Mourinho'nun dönüşünün önü, sezonun son maçının ardından görevinden ayrılacağını resmen açıklayan Arbeloa tarafından açıldı. Ocak ayında görevi devralan Arbeloa, gidişatı tersine çevirmekte zorlandı ve kulüp hem ulusal hem de Avrupa kupalarında hedeflerine ulaşamadı. Zorlu sonuçlara rağmen eski defans oyuncusu, A takımın başında geçirdiği süre için derin bir minnettarlık duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Madrid'den ayrılırken oyuncularıma büyük bir minnettarlık duyuyorum. Beni daha iyi hale getirdiler, her günün tadını çıkarmamı sağladılar, bana çok şey öğrettiler ve bugün beni 12 veya 13 Ocak'taki halimden daha iyi bir teknik direktör yaptılar."
Mourinho'nun dönüşü, iki sezon boyunca kupa kazanamayan Real Madrid'i eski ihtişamına kavuşturmak isteyen Florentino Perez'in kişisel bir kumar olarak görülüyor. Teknik direktör değişikliği, başkanlık seçimlerinin ufukta göründüğü ve kulüpte potansiyel bir kurumsal çalkantının yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Perez'in Enrique Riquelme ile rekabet etmesi bekleniyor, bu da Mourinho yönetimindeki bu yeni dönemin başarısını, görevdeki başkan için daha da kritik hale getiriyor. Bernabeu'da dramatik bir yaz yaşanacağına dair işaretler varken, Hjulmand'ın bu büyük revizyonun ilk parçası olmasıyla birlikte sahne artık hazır.