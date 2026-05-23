Jose Mourinho, Real Madrid'den 50 milyon avroluk bir orta saha oyuncusu transfer etmesini istiyor ve Toni Kroos'u yardımcısı olarak atayabilir

Mourinho'nun dönüşünün önü, sezonun son maçının ardından görevinden ayrılacağını resmen açıklayan Arbeloa tarafından açıldı. Ocak ayında görevi devralan Arbeloa, gidişatı tersine çevirmekte zorlandı ve kulüp hem ulusal hem de Avrupa kupalarında hedeflerine ulaşamadı. Zorlu sonuçlara rağmen eski defans oyuncusu, A takımın başında geçirdiği süre için derin bir minnettarlık duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Madrid'den ayrılırken oyuncularıma büyük bir minnettarlık duyuyorum. Beni daha iyi hale getirdiler, her günün tadını çıkarmamı sağladılar, bana çok şey öğrettiler ve bugün beni 12 veya 13 Ocak'taki halimden daha iyi bir teknik direktör yaptılar."

Mourinho'nun dönüşü, iki sezon boyunca kupa kazanamayan Real Madrid'i eski ihtişamına kavuşturmak isteyen Florentino Perez'in kişisel bir kumar olarak görülüyor. Teknik direktör değişikliği, başkanlık seçimlerinin ufukta göründüğü ve kulüpte potansiyel bir kurumsal çalkantının yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Perez'in Enrique Riquelme ile rekabet etmesi bekleniyor, bu da Mourinho yönetimindeki bu yeni dönemin başarısını, görevdeki başkan için daha da kritik hale getiriyor. Bernabeu'da dramatik bir yaz yaşanacağına dair işaretler varken, Hjulmand'ın bu büyük revizyonun ilk parçası olmasıyla birlikte sahne artık hazır.