Jose Mourinho, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörü, yaz transfer döneminde göreve gelmesi beklenen başlıca aday olarak öne çıkıyor
Newcastle yönetimi, Howe'un geleceğini değerlendiriyor
talkSPORT’a göre, Newcastle’ın Suudi sahiplerinin, kulübün bir sonraki aşamasını yönetmesi için dünya çapında bir ismi göreve getirme fikrine sıcak baktığı anlaşılıyor. Eddie Howe şu anda yönetim kurulunun desteğini elinde tutsa da, takımın zorlu bir dönem geçirmesi üzerine tribünlerden gelen baskı artmış durumda. Ayrıca Howe’un, mevcut kadroyla başarabileceği şeylerin sınırına ulaştığına inanması halinde kendisinin de ayrılmayı tercih edebileceği yönünde bir algı var.
Magpies, teknik direktör koltuğunda kim olursa olsun, çalkantılı bir yaz dönemine hazırlanıyor. Sandro Tonali ve Tino Livramento gibi yüksek profilli yıldızların ayrılacağı konuşulurken, Anthony Gordon ise Bayern Münih ve Arsenal'in ciddi ilgisini çekiyor. Kulübün transfer için satış yapması gerekirse, Mourinho gibi bir teknik direktörün bu kadar karmaşık bir geçiş dönemini yönetmek için ideal isim olduğu düşünülüyor.
"Özel Adam"ın Savunması
Şu anda Portekiz'in dev kulübü Benfica'nın başında bulunan Mourinho, büyük ölçüde Barcelona'da efsanevi Sir Bobby Robson ile kurduğu yakın ilişki nedeniyle, İngiliz futboluna ve Newcastle'a olan sevgisini hiçbir zaman gizlememiştir.
Newcastle United'a transfer olması, Mourinho'nun İngiliz birinci ligindeki efsanevi görev süresinin ardından, teknik direktörlük kariyerinin 12. bölümünü oluşturacaktır. Premier Lig'deki mirası Chelsea'de başladı; burada ilk iki sezonunda arka arkaya şampiyonluklar kazandıktan sonra, yıllar sonra geri dönerek üçüncü lig şampiyonluğunu elde etti. Mourinho daha sonra 2016'dan 2018'e kadar Manchester United'ın başına geçti ve ilk sezonunda kulübü Avrupa Ligi ve Lig Kupası'nda çifte kupaya ulaştırdı, ertesi yıl ise ikinci sırada bitirdi, ancak üçüncü sezonunun ortasında kulüpten ayrıldı.
Mourinho'nun modern yöntemlerine yönelik endişeler
Başarılı bir kariyere sahip olmasına rağmen, Mourinho'nun kariyerinin bu aşamasında Premier Lig için doğru seçim olduğuna pek çok kişi ikna olmuş değil; zira Türkiye ve Portekiz'deki son görevlerinin ardından taktiksel etkisinin azaldığı iddia ediliyor. "Büyük isim" statüsü, üst düzey oyuncuları çekebilir ya da bir kupa kazandırabilir; ancak çatışmacı tarzının soyunma odasında gerginliğe yol açabileceğine dair ciddi endişeler var.
Aday listesindeki alternatif seçenekler
Newcastle, Howe ile yollarını ayırmaya karar verirse, Mourinho radarlarında yer alan tek isim olmayacak. Eski Manchester City teknik direktörü Roberto Mancini’nin de, zengin tecrübesi ve Premier Lig’deki başarı geçmişiyle adaylar arasında olması bekleniyor. Ayrıca, Bournemouth’tan ayrılması beklenen Andoni Iraola’nın da, pozisyon boşalırsa Kuzey Doğu’daki bu göreve açık olduğu bildiriliyor.
Ancak, özellikle menajerin geleceğinin uluslararası sahneyle bağlantılı olması nedeniyle, Mourinho ile ilgili söylentiler en çok gündemde olanı olmaya devam ediyor. Roberto Martinez'in ayrılması beklenirken, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Portekiz milli takımının baş antrenörlüğü için en güçlü aday olması bekleniyor, ancak Benfica'da kalması da bir seçenek olarak duruyor. Newcastle gibi hırslı bir kulüpte Premier Lig'e geri dönmenin cazibesi, "The Special One"ı İngiltere'ye geri çekmeye yetecek mi, bunu zaman gösterecek, ancak bu olasılık şimdiden Toon Army arasında hararetli tartışmalara yol açıyor.