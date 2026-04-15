Jose Mourinho, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörü, yaz transfer döneminde göreve gelmesi beklenen başlıca aday olarak öne çıkıyor

talkSPORT’a göre, Newcastle’ın Suudi sahiplerinin, kulübün bir sonraki aşamasını yönetmesi için dünya çapında bir ismi göreve getirme fikrine sıcak baktığı anlaşılıyor. Eddie Howe şu anda yönetim kurulunun desteğini elinde tutsa da, takımın zorlu bir dönem geçirmesi üzerine tribünlerden gelen baskı artmış durumda. Ayrıca Howe’un, mevcut kadroyla başarabileceği şeylerin sınırına ulaştığına inanması halinde kendisinin de ayrılmayı tercih edebileceği yönünde bir algı var.

Magpies, teknik direktör koltuğunda kim olursa olsun, çalkantılı bir yaz dönemine hazırlanıyor. Sandro Tonali ve Tino Livramento gibi yüksek profilli yıldızların ayrılacağı konuşulurken, Anthony Gordon ise Bayern Münih ve Arsenal'in ciddi ilgisini çekiyor. Kulübün transfer için satış yapması gerekirse, Mourinho gibi bir teknik direktörün bu kadar karmaşık bir geçiş dönemini yönetmek için ideal isim olduğu düşünülüyor.