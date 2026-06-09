Bild gazetesi böyle bildiriyor. Habere göre, teknik direktör koltuğundaki yeni kraliyetin arkasındaki isim Jose Mourinho, "Schlotterbeck hayranı"ymış. Buna karşılık, Alman milli oyuncu "en yakın çevresinde defalarca" Real Madrid'e transfer olmanın kendisini her zaman cezbettiğini vurgulamış.
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Jose Mourinho onu Real Madrid'e transfer edecek mi? BVB, Nico Schlotterbeck konusunda en kötü senaryoyla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor
Bu durum BVB için son derece tehlikeli hale gelebilir. 26 yaşındaki oyuncu, uzun ve zorlu görüşmelerin ardından Nisan ayında sözleşmesini 2031'e kadar uzatmış olsa da, bu süreçte üç kulüp için geçerli olacak 50 ila 60 milyon avroluk bir çıkış maddesi de müzakere etmişti. Bild gazetesinin verdiği bilgiye göre, bu kulüpler arasında Real Madrid ve Liverpool gibi, tam da bu yaz merkez savunmada büyük bir ihtiyacı olan iki büyük kulüp de bulunuyor.
Örneğin, Reds'in büyük olasılıkla stoper piyasasında hareket etmek zorunda kalacak olması, Real'in ve kendilerinin de suçu. Çünkü Liverpool, tamamen sürpriz bir şekilde Ibrahima Konate ile yeni bir sözleşme üzerinde anlaşamadı; 27 yaşındaki oyuncu artık bedelsiz olarak Krallara katılacak. Başkan Florentino Perez, yeniden seçilmesi durumunda bunu zaten duyurmuştu.
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Real Madrid'in merkez savunmasında büyük bir sorunla karşı karşıya kalma tehlikesi var
Ancak Real Madrid'in bununla yetinmesi pek olası görünmüyor. Sonuçta, kraliyet kulübünün merkez savunması tam anlamıyla bir baş belası. Geçen yaz AFC Bournemouth'tan 63 milyon avroya transfer edilen Dean Huijsen, ilk sezonunda oldukça inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Sonuç: 21 yaşındaki oyuncuya İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer yoktu.
David Alaba ise kulüpten ayrılacak ve Bild'in haberine göre, yetenekli genç Raul Asencio da ayrılmak üzere. Aslında ilk 11'de yer alan Eder Militao ise, iki çapraz bağ yırtığı ve bir kas yırtığının ardından, Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce uyluk bölgesinde bir başka ciddi sakatlık geçirdi. Nisan sonunda geçirdiği ameliyatın ardından Dünya Kupası'ndan elendi. Militao'nun muhtemelen sonbaharın sonlarına kadar sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Antonio Rüdiger'in sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatılacağına dair işaretler var, ancak Alman milli oyuncu 33 yaşında ve yakın geçmişte de zaman zaman ciddi kas ve diz sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldı.
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Real Madrid, Mourinho için transfer bütçesini açıyor - Liverpool'da stoper sıkıntısı
Dolayısıyla, Konate'yi kadroya katmasına rağmen Real'in stoper pozisyonunda takviye arayışını sürdürdüğü gayet açık. Finansal açıdan Schlotterbeck maddesi Kraliyetliler için bir sorun teşkil etmeyecektir, zira Perez yeniden seçilmesinin ardından, geri dönen Mourinho'ya geçen sezonun aksine şampiyonluktan uzak kalan sezondan daha rekabetçi bir kadro sunmak için kraliyet hazinesini boşaltacağını açıklamıştı.
100 milyon avroyu aşan bir süperstar transferinin yanı sıra, birkaç yeni transfer daha planlanıyor. Ve muhtemelen Schlotterbeck de bunlardan biri olacak. Tabloid gazetenin haberine göre, Kraliyet kulübü bu nedenle yakında oyuncunun menajerine bir teklif sunmayı planlıyor. Sonuçta, bir miktar aciliyet de var. Söz konusu madde, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası finali civarında geçerliliğini yitirecek.
Ancak Liverpool'da da transfer planlarında hala bir rol oynayabilir, çünkü Anfield Road'da Konate'nin ayrılmasından sonra stoper pozisyonundaki durum aslında daha da kritik hale geldi.
Virgil van Dijk'in sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de, 34 yaşındaki oyuncunun bu tarihten sonra da devam edip etmeyeceği belirsiz. Sonuçta, 2025'teki Hollandalı oyuncuyla yapılan görüşmeler de zorlu geçmişti. Konate'nin ayrılmasının ardından kaptanın yanı sıra, sadece Joe Gomez ve Giovanni Leoni sözleşmeli profesyonel stoperler olarak kaldı. Ve Reds'in 2025 yazında Parma'dan 30 milyon euroya transfer ettiği Leoni, ilk maçında çapraz bağ yırtığı geçirdi ve böylece ilk sezonunun neredeyse tamamını kaçırdı.