Jose Mourinho onu Real Madrid'e transfer edecek mi? BVB, Nico Schlotterbeck konusunda en kötü senaryoyla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor

Bu durum BVB için son derece tehlikeli hale gelebilir. 26 yaşındaki oyuncu, uzun ve zorlu görüşmelerin ardından Nisan ayında sözleşmesini 2031'e kadar uzatmış olsa da, bu süreçte üç kulüp için geçerli olacak 50 ila 60 milyon avroluk bir çıkış maddesi de müzakere etmişti. Bild gazetesinin verdiği bilgiye göre, bu kulüpler arasında Real Madrid ve Liverpool gibi, tam da bu yaz merkez savunmada büyük bir ihtiyacı olan iki büyük kulüp de bulunuyor.

Örneğin, Reds'in büyük olasılıkla stoper piyasasında hareket etmek zorunda kalacak olması, Real'in ve kendilerinin de suçu. Çünkü Liverpool, tamamen sürpriz bir şekilde Ibrahima Konate ile yeni bir sözleşme üzerinde anlaşamadı; 27 yaşındaki oyuncu artık bedelsiz olarak Krallara katılacak. Başkan Florentino Perez, yeniden seçilmesi durumunda bunu zaten duyurmuştu.