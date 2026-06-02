Mourinho’nun yerini almanın cazibesine rağmen, görevinden ayrılan teknik direktör Londra’dan ayrılışında oldukça duygusal bir tavır sergiledi ve Fulham’ın resmi internet sitesi aracılığıyla taraftarlara doğrudan teşekkürlerini iletti. Kulüp tarafından yayınlanan taraftarlara yönelik açık mektubunda Silva şöyle dedi: “Taraftarlarımıza – ilk günden itibaren sizden her zaman bizimle olmanızı istemiştim. Ve son beş yıl boyunca tam da bunu yaptınız. Birlikte çok şey başardık. Ekibim ve ben her zaman desteğinizi hissettik. Bunu asla unutmayacağız. Fulham her zaman kalbimde olacak ve er ya da geç Craven Cottage'a geri döneceğim.” Başkan Shahid Khan ise şunları ekledi: “Marco Silva, kulübümüzden ayrılırken ona şükranlarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum. Fulham ve Marco beş sezon boyunca birbirlerine mükemmel uyum sağladılar, ancak bu oyunda değişim kaçınılmazdır ve biz de bu an için hazırlıklıydık.”