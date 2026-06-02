Getty Images Sport
Çeviri:
Jose Mourinho'nun yerine geçmesi için yeşil ışık yandı! Marco Silva, Real Madrid'e transfer olacak "Özel Adam"ın Benfica'daki halefi olacağı söylentileri arasında Fulham'dan ayrılıyor
Fulham, Mourinho'nun domino etkisiyle ayrıldığını doğruladı
Fulham tarafından yayınlanan resmi açıklamaya göre, kulüp Marco Silva’nın bu yaz teknik direktörlük görevinden ayrılacağını doğruladı. 48 yaşındaki teknik direktör, Premier League'de en uzun süre görev yapan üçüncü teknik direktör olmasını sağlayan son derece başarılı beş yıllık görev süresinin ardından kulüpten ayrılıyor. Ancak, ayrılışının üzerine Mourinho'nun gölgesi düşüyor. Efsanevi teknik direktör, Benfica'dan ayrılıp Real Madrid'de ikinci dönemine başlıyor ve son iki sezonda hiçbir önemli kupa kazanamayan, şu anda ciddi bir krizin içinde olan takıma katılıyor.
- Getty Images Sport
Real Madrid'deki kriz, "Özel Adam"ın dönüşünü tetikledi
İspanyol devi, çalkantılı ve kaotik bir dönemden geçti; bu durum, nihayetinde Mourinho’nun geri dönüşünün önünü açtı. Real Madrid son dönemde üç teknik direktör değiştirdi; Carlo Ancelotti 2024-25 sezonunun sonunda ayrılmış, Xabi Alonso ise göreve geldikten sadece yarım sezon sonra görevden alınmıştı. Geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa da görevinden ayrıldı ve böylece "Özel Adam" Bernabeu'da merakla beklenen ikinci dönemine resmen başladı. Lizbon'da bırakılan büyük boşluğu doldurmak için Benfica, Silva ile sözlü bir anlaşma sağladı. Portekiz devi, eski Everton teknik direktörüne yıllık 4 milyon sterlin (5 milyon dolar) değerinde bir sözleşme teklif etti ve Fulham'ın iki katı bir miktar teklif etmesine rağmen onu başarıyla kadrosuna kattı.
Craven Cottage'dan duygusal bir veda
Mourinho’nun yerini almanın cazibesine rağmen, görevinden ayrılan teknik direktör Londra’dan ayrılışında oldukça duygusal bir tavır sergiledi ve Fulham’ın resmi internet sitesi aracılığıyla taraftarlara doğrudan teşekkürlerini iletti. Kulüp tarafından yayınlanan taraftarlara yönelik açık mektubunda Silva şöyle dedi: “Taraftarlarımıza – ilk günden itibaren sizden her zaman bizimle olmanızı istemiştim. Ve son beş yıl boyunca tam da bunu yaptınız. Birlikte çok şey başardık. Ekibim ve ben her zaman desteğinizi hissettik. Bunu asla unutmayacağız. Fulham her zaman kalbimde olacak ve er ya da geç Craven Cottage'a geri döneceğim.” Başkan Shahid Khan ise şunları ekledi: “Marco Silva, kulübümüzden ayrılırken ona şükranlarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum. Fulham ve Marco beş sezon boyunca birbirlerine mükemmel uyum sağladılar, ancak bu oyunda değişim kaçınılmazdır ve biz de bu an için hazırlıklıydık.”
- AFP
Mourinho ve Silva'nın bundan sonraki adımları ne olacak?
Portekiz'e dönüşü, Silva'nın 11 yıl aradan sonra ilk kez Primeira Liga'da teknik direktörlük yapması anlamına geliyor. Önündeki ilk görev, Benfica'yı Avrupa Ligi ikinci eleme turunda başarıya ulaştırmak olacak. Öte yandan Mourinho, parçalanmış Real Madrid soyunma odasını bir an önce toparlamalı ve gelecek sezon hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde hakimiyetlerini yeniden tesis etmeyi hedeflemeli.