Jose Mourinho’nun yaz transfer maratonu devam ederken, Real Madrid, Arsenal’den Piero Hincapie için teklifte bulundu

La Liga’nın dev kulüpleri, Ibrahima Konate’yi bedelsiz transferle kadrolarına katmış olmalarına rağmen, savunma hattını daha da güçlendirmek için aktif bir arayış içindeler. ESPN’ye göre Mourinho, özellikle hem stoper hem de bek pozisyonlarında rahatlıkla oynayabilecek bir taktiksel profile sahip bir oyuncu istiyor. Ancak, 24 yaşındaki Ekvador milli oyuncusu Hincapie için bir anlaşma sağlanması hâlâ zorlu bir süreç. Bu Güney Amerikalı oyuncu, geçen yaz Bayer Leverkusen’den Kuzey Londra’ya, kesin satın alma yükümlülüğü içeren bir kiralama anlaşmasıyla transfer olmuştu.



