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Jose Mourinho’nun yaz transfer maratonu devam ederken, Real Madrid, Arsenal’den Piero Hincapie için teklifte bulundu
Mourinho, çok yönlü bir savunma oyuncusunu hedefliyor
La Liga’nın dev kulüpleri, Ibrahima Konate’yi bedelsiz transferle kadrolarına katmış olmalarına rağmen, savunma hattını daha da güçlendirmek için aktif bir arayış içindeler. ESPN’ye göre Mourinho, özellikle hem stoper hem de bek pozisyonlarında rahatlıkla oynayabilecek bir taktiksel profile sahip bir oyuncu istiyor. Ancak, 24 yaşındaki Ekvador milli oyuncusu Hincapie için bir anlaşma sağlanması hâlâ zorlu bir süreç. Bu Güney Amerikalı oyuncu, geçen yaz Bayer Leverkusen’den Kuzey Londra’ya, kesin satın alma yükümlülüğü içeren bir kiralama anlaşmasıyla transfer olmuştu.
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Gidenler, gelecek olanları belirler
Yeni Premier Lig şampiyonu, Mikel Arteta’nın takımının şampiyonluğu kazanmasında ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında kilit bir rol oynayan Hincapie’ye büyük değer veriyor.
ESPN, Bernabeu'da savunma veya orta saha pozisyonlarına yapılacak olası takviyelerin büyük ölçüde oyuncu satışlarına bağlı olacağını da ekliyor. David Alaba'nın ayrılmasının ardından A takım kadrosunda halihazırda beş stoper seçeneği bulunan kulüp yönetimi, kadroda yer açmak amacıyla şu anda Raul Asencio için gelen teklifleri değerlendiriyor.
İzlenen alternatif savunma hedefleri
Real, Hincapie konusunda Arsenal ile mali bir anlaşmaya varılamaması ihtimaline karşı kapsamlı bir alternatif listesi hazırladı. Manchester City’den Ruben Dias, teknik kadro için hâlâ son derece cazip bir seçenek olsa da, onun çok yüksek piyasa değeri bu transferi tamamen imkansız hale getirebilir. Inter Milan’dan Alessandro Bastoni de beğeni topluyor, ancak Almanya’daki ve Borussia Dortmund’un yıldızı Nico Schlotterbeck’e olan ilgi, Fildişi Sahili ile oynanan Dünya Kupası maçı sırasında geçirdiği ciddi sakatlığın ardından önemli ölçüde azaldı.
- Getty Images Sport
Kadro daraltması, sözleşme imzalanmasından önce gerçekleşir
Madrid yönetimi, bir sonraki milyonlarca sterlinlik transferi kesinleştirmeden önce, şişirilmiş A takım kadrosunu küçültmeye odaklanmalıdır. Marc Cucurella, Bernardo Silva ve Denzel Dumfries için halihazırda kazançlı anlaşmalar imzalamış olan kulüp, mali düzenlemeler gereği mevcut yedek oyuncularını derhal elden çıkarmak zorundadır. Öte yandan Hincapie, sezon öncesi antrenmanlar öncesinde kulüpteki geleceğini ele almadan önce, Ekvador milli takımıyla devam eden Dünya Kupası’ndaki görevlerine tam olarak odaklanmaya devam edecektir.