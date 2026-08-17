Jose Mourinho'nun Real Madrid'i, Arsenal yıldızı Martin Zubimendi için sürpriz bir hamle peşinde

Arsenal, yetenekli orta sahayı kulüpten göndermek için aktif olarak bastırmasa da, haberlerde doğru teklifin gelmesi halinde bunu ciddi şekilde değerlendireceği iddia ediliyor. Madrid, Zubimendi'yi yeniden ülkesine dönmeye ikna etmek için beklenmedik bir fırsatın doğduğuna kesin olarak inanıyor.

Ancak, Arsenal'ın nihai olarak satışa onay verme isteği konusunda çelişkili bilgiler var. The Sun, teknik direktör Mikel Arteta'nın Zubimendi'yi takımda tutmayı çaresizce istediğini ve yalnızca gerçekten sıra dışı bir teklifin bu net duruşu değiştireceğini bildirdi. Zubimendi'nin kendisi Madrid'e kazançlı bir transfer için güçlü şekilde bastırırsa, Arteta'nın önümüzdeki haftalarda şüphesiz zor bir karar vermesi gerekecek.