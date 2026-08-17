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Jose Mourinho'nun Real Madrid'i, Arsenal yıldızı Martin Zubimendi için sürpriz bir hamle peşinde
Real Madrid, Zubimendi'ye olan ilgisini yeniden canlandırdı
Arsenal, yaz transfer döneminin son haftalarında şu anda çok büyük bir transfer kararıyla karşı karşıya. Real Madrid, İspanya milli takım orta saha oyuncusu Zubimendi için aktif girişimini resmen yeniden başlattı.
TEAMtalk'a göre, Mourinho, 27 yaşındaki oyuncu için olası bir hamleye net şekilde onay verdi. Portekizli teknik adam, Arsenal'ın yıldızını ön libero pozisyonunu güçlendirmek için son derece cazip bir seçenek olarak görüyor. Bu ses getirecek transferle ilgili ilk temasın zaten kurulduğu belirtildi. Ayrıca, Zubimendi'nin temsilcilerinin, oyuncunun Madrid'e katılma fırsatına oldukça sıcak baktığını bildirdiği öne sürüldü.
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Olası ayrılık konusunda çelişkili haberler
Arsenal, yetenekli orta sahayı kulüpten göndermek için aktif olarak bastırmasa da, haberlerde doğru teklifin gelmesi halinde bunu ciddi şekilde değerlendireceği iddia ediliyor. Madrid, Zubimendi'yi yeniden ülkesine dönmeye ikna etmek için beklenmedik bir fırsatın doğduğuna kesin olarak inanıyor.
Ancak, Arsenal'ın nihai olarak satışa onay verme isteği konusunda çelişkili bilgiler var. The Sun, teknik direktör Mikel Arteta'nın Zubimendi'yi takımda tutmayı çaresizce istediğini ve yalnızca gerçekten sıra dışı bir teklifin bu net duruşu değiştireceğini bildirdi. Zubimendi'nin kendisi Madrid'e kazançlı bir transfer için güçlü şekilde bastırırsa, Arteta'nın önümüzdeki haftalarda şüphesiz zor bir karar vermesi gerekecek.
Orta sahadaki rekabet transfer söylentilerini körüklüyor
Zubimendi, geçen sezon Arsenal’ın Premier League şampiyonluğuna ulaşmasında son derece önemli bir rol oynadı. Ancak Newcastle United’dan £75 milyon karşılığında Bruno Guimaraes’in gelmesinin ardından ilk 11’deki yeri çok daha az garanti hale geldi.
Declan Rice, Martin Odegaard, Mikel Merino ve Guimaraes’in orta sahadaki yerler için kıyasıya rekabet etmesiyle Arsenal şu anda orta sahada büyük bir derinliğe sahip. Bu yoğun rekabete rağmen, tecrübeli bir Dünya Kupası kazananının sadece bir sezonun ardından ayrılmasına izin vermek büyük bir kumar anlamına geliyor.
Madrid’in yeniden canlanan ilgisi, kulübün Rodri transferini kaçırmasının ardından dikkat çekici şekilde geldi. Mourinho orta sahada daha fazla otorite istiyor ve eğer Eduardo Camavinga Santiago Bernabeu’dan ayrılırsa, Zubimendi planları açısından giderek daha hayati bir isim haline gelebilir.
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Arsenal tüm pazarlık kozlarını elinde tutuyor
Arsenal cephesinden bakıldığında, bu transfer döneminde düşük bir teklifi kabul etmek için kesinlikle hiçbir mali baskı yok. Zubimendi kazançlı uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlı kalmayı sürdürürken, bu da kuzey Londra kulübüne gelecekteki tüm müzakerelerde tam kontrol sağlıyor.
Arsenal, zorlu mücadeleyle kazandığı Premier League şampiyonluğunu aktif şekilde savunurken aynı zamanda Şampiyonlar Ligi zaferinin de peşinden kararlılıkla gidiyor. Kadro derinliği genel olarak artmış diye kilit bir takım oyuncusunu satmak, bu elit hedefe ciddi şekilde ters düşer.
Bu nedenle Real Madrid, bir anlaşmayı anlamlı kılmak için Arsenal'ın ilk yatırımının çok üzerinde dev bir teklif sunmak zorunda. Mourinho'nun iddialı takımı olağanüstü bir teklif yapmadıkça, Zubimendi'yi kadroda tutmak İngiliz kulübü için öncelik olmaya devam ediyor.
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