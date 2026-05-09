Goal.com
Canlı
MourinhoGetty Images
Andreas Koenigl ve Adhe Makayasa

Çeviri:

Jose Mourinho'nun Real Madrid'e yönelik talepleri ortaya çıktı; Benfica teknik direktörü, teknik direktörlük görevini üstlenecekse "tam kontrol" ve "transferlerde önemli söz hakkı" istiyor

Real Madrid
J. Mourinho
Transfers
A. Arbeloa
Benfica

Jose Mourinho'nun Real Madrid'e sansasyonel bir dönüş için katı şartlar koyduğu bildiriliyor; Benfica teknik direktörü, A takımın idaresi üzerinde tam yetki talep ediyor. Kulüp yöneticileri ile Portekizli teknik direktörün temsilcileri arasında yapılan üst düzey görüşmelerin ardından, 63 yaşındaki Mourinho'nun Alvaro Arbeloa'nın yerine geçecek en güçlü aday olduğu görülüyor.

  • Geri dönüş konusunda görüşmeler yoğunlaşıyor

    Madrid, bu hafta başında kulübün temsilcilerinin teknik direktörün ekibiyle bir araya gelerek geri dönüş görüşmelerini yoğunlaştırmasının ardından Mourinho'yu ikna etme çabalarını hızlandırdı. 2012 yılında kulübü rekor kıran bir lig şampiyonluğuna taşıyan Portekizli teknik adam, Florentino Perez'in acil yaz transferleri için birincil adayı olarak öne çıktı. Genel Direktör Jose Angel Sanchez, iki sezon boyunca önemli bir kupa kazanamayan ve bu nedenle çöküşe geçen projeyi yeniden istikrara kavuşturmak için kendini kanıtlamış bir şampiyon arayan bu atamanın arkasındaki itici güç.

    • Reklam
  • FBL-POR-LIGA-BENFICA-MOREIRENSEAFP

    Mourinho'nun güç gösterisi

    Sky Sport'un haberine göre, 63 yaşındaki teknik adam geri dönmeye hazır ancak kulübün geleneksel hiyerarşisiyle ilgili taviz verilmez şartlar koydu. Mourinho'nun, Benfica'daki mevcut sözleşmesini sonlandıracak bir anlaşmaya imza atmadan önce "tam kontrol ve transferler konusunda önemli söz hakkı" talep ettiği belirtiliyor. Perez ile ilişkisi hâlâ sağlam olsa da, başkanın şimdi bu otoriter yetkileri verip vermemeyi kararlaştırması gerekiyor; zira daha önce diğer teknik direktör adaylarına bu tür bir yetkiyi vermemişti.

  • Bölünmüş bir soyunma odası

    Valdebebas antrenman sahasındaki zehirli ortam, son zamanlarda kıdemli oyuncular arasında fiziksel şiddete dönüşerek yönetim değişikliği ihtiyacını daha da acil hale getirdi. Orta saha oyuncuları Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni, Valverde'nin hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlanan ciddi bir kavgaya karıştı. Bu gergin ortam, kulüp kaptanının kadro içindeki "köstebekler" hakkında kamuoyuna şikayette bulunmasına neden oldu ve yönetim kurulunun artık oyuncu kadrosunda topyekûn bir revizyonun kaçınılmaz olduğunu düşündüğünü doğruladı.

  • el clasico Kylian Mbappe Lamine Yamal Getty images

    El Clásico, ligdeki kaderini belirleyecek

    Madrid, bu Pazar günü Barcelona'ya zorlu bir deplasmana çıkacak; zira galibiyet dışında alınacak herhangi bir sonucun, lig şampiyonluğunu geri kazanma konusundaki zayıf umutlarını matematiksel olarak sona erdireceğini biliyor. Saha dışındaki gelişmelere gelince, kulüp, Portekiz ligi sona erdikten sonraki ilk 10 gün içinde geçerlilik kazanacak olan Mourinho'nun Benfica'daki 3 milyon avroluk serbest kalma bedelini devreye sokup sokmayacağına karar vermek zorunda. Perez, mevcut kadroyu yenilemek için Mourinho'ya eşi benzeri görülmemiş bir yetki vermeyi değerlendirirken, bu atamayla ilgili nihai kararın El Clásico'dan kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Portugal Lig
Benfica crest
Benfica
BEN
Braga crest
Braga
BRA