Madrid, bu hafta başında kulübün temsilcilerinin teknik direktörün ekibiyle bir araya gelerek geri dönüş görüşmelerini yoğunlaştırmasının ardından Mourinho'yu ikna etme çabalarını hızlandırdı. 2012 yılında kulübü rekor kıran bir lig şampiyonluğuna taşıyan Portekizli teknik adam, Florentino Perez'in acil yaz transferleri için birincil adayı olarak öne çıktı. Genel Direktör Jose Angel Sanchez, iki sezon boyunca önemli bir kupa kazanamayan ve bu nedenle çöküşe geçen projeyi yeniden istikrara kavuşturmak için kendini kanıtlamış bir şampiyon arayan bu atamanın arkasındaki itici güç.