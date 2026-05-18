Jose Mourinho'nun Real Madrid'e transferi kesinleşti! Benfica teknik direktörü, Bernabeu'ya yapacağı sansasyonel transferi "sözlü olarak kabul etti" ve teknik direktör olarak geri dönmek üzere iki yıllık sözleşme imzalayacak

Fabrizio Romano'nun haberine göre Mourinho, Real Madrid'e sansasyonel bir dönüşün eşiğinde; İspanya'nın başkentindeki takımın başına geçmesi için sözlü bir anlaşma sağlandı. 63 yaşındaki teknik adam, 2013 yılında kulüpten ayrılmasından on yılı aşkın bir süre sonra, Los Blancos'u yeniden yönetmesi için iki yıllık bir sözleşme teklifi aldı. Anlaşmanın, Madrid'in Athletic Bilbao ile oynayacağı sezonun son La Liga maçı sonrasında kesinleşmesi ve Arbeloa'nın kısa süren görev süresinin sona ermesi bekleniyor.

Bu atama, Xabi Alonso'nun görev süresinin kısa sürmesinin ardından Ocak ayında Arbeloa'nın görevi devralmasıyla kaotik bir dönem geçiren İspanyol devinin ardından geldi. Ancak, bir kez daha kupa kazanamayan bir sezon, başkan Florentino Perez'i tanıdık bir yüze geri dönmeye zorladı. Madrid'i rekor kıran 100 puanla La Liga şampiyonluğuna taşıyan Mourinho, istikrarsızlık yaşayan soyunma odasına düzen ve otoriteyi geri getirecek kişi olarak görülüyor. Teknik direktör daha önce Benfica'da kalma ihtimalinin "yüzde 99" olduğunu belirtmiş olsa da, Bernabeu'nun cazibesi durumu tamamen değiştirmiş görünüyor.



