Jose Mourinho'nun Real Madrid'e transferi kesinleşti! Benfica teknik direktörü, Bernabeu'ya yapacağı sansasyonel transferi "sözlü olarak kabul etti" ve teknik direktör olarak geri dönmek üzere iki yıllık sözleşme imzalayacak
"Özel Adam" ikinci devreye hazırlanıyor
Fabrizio Romano'nun haberine göre Mourinho, Real Madrid'e sansasyonel bir dönüşün eşiğinde; İspanya'nın başkentindeki takımın başına geçmesi için sözlü bir anlaşma sağlandı. 63 yaşındaki teknik adam, 2013 yılında kulüpten ayrılmasından on yılı aşkın bir süre sonra, Los Blancos'u yeniden yönetmesi için iki yıllık bir sözleşme teklifi aldı. Anlaşmanın, Madrid'in Athletic Bilbao ile oynayacağı sezonun son La Liga maçı sonrasında kesinleşmesi ve Arbeloa'nın kısa süren görev süresinin sona ermesi bekleniyor.
Bu atama, Xabi Alonso'nun görev süresinin kısa sürmesinin ardından Ocak ayında Arbeloa'nın görevi devralmasıyla kaotik bir dönem geçiren İspanyol devinin ardından geldi. Ancak, bir kez daha kupa kazanamayan bir sezon, başkan Florentino Perez'i tanıdık bir yüze geri dönmeye zorladı. Madrid'i rekor kıran 100 puanla La Liga şampiyonluğuna taşıyan Mourinho, istikrarsızlık yaşayan soyunma odasına düzen ve otoriteyi geri getirecek kişi olarak görülüyor. Teknik direktör daha önce Benfica'da kalma ihtimalinin "yüzde 99" olduğunu belirtmiş olsa da, Bernabeu'nun cazibesi durumu tamamen değiştirmiş görünüyor.
Lizbon'da yenilmedi ama eli boş döndü
Bu transfer, Mourinho’nun Estadio da Luz’da geçirdiği gerçekten eşsiz bir sezonun ardından gerçekleşti. O, Benfica’yı Primeira Liga’da tek bir maç bile kaybetmeme gibi istatistiksel bir başarıya imza attıkları tarihi bir sezonda yönetti, ancak bir şekilde şampiyonluğu kazanmayı başaramadı. Yenilmezlik serisine rağmen, çok sayıda beraberlik sonucu Kartallar, rakipleri Porto ve Sporting CP’nin gerisinde üçüncü sırada kaldı. Bu tatlı-acı sonuç, Madrid'e dönüşün cazibesinin göz ardı edilemeyecek kadar güçlü olması nedeniyle, Mourinho'nun ayrılışının önünü açmış görünüyor. Benfica taraftarları onun ayrılışından dolayı hayal kırıklığına uğrayacak olsa da, Real Madrid'in son projesini yönetme fırsatı, deneyimli teknik direktörün reddedemeyeceği bir teklifti.
Rashford'a yönelik cüretkar transfer hamlesi
Geri dönüşü neredeyse tamamlanan Mourinho, şimdiden hücum seçeneklerini nasıl güçlendirebileceğini araştırıyor ve gözünü tanıdık bir isme dikmiş durumda. Haberlere göre Mourinho, eski Manchester United oyuncusu Marcus Rashford’un transferini bizzat kolaylaştırmaya hazır. İngiltere milli takımında forma giyen Rashford, bu sezonu Camp Nou’da kiralık olarak geçirdi; ancak Barcelona’nın mali sıkıntıları, Madrid’in harekete geçmesi için kapıyı araladı.
Mourinho'nun, forvetin hızı ve çok yönlülüğünün Bernabeu'daki taktik planına mükemmel şekilde uyacağına inandığı söyleniyor. Clasico rakiplerinden önemli bir hedefi almak, Mourinho'nun klasik bir güç hamlesi olacak ve transfer piyasasında Los Blancos için yeni, agresif bir dönemin başlangıcını işaret edebilir.
Başkentte yeni bir dönem
Madrid başkanı Florentino Perez, Mourinho’yu geri getirerek, Bernabeu’nun muazzam baskısını ve siyasi dinamiklerini iyi bilen, kendini kanıtlamış bir şampiyonu tercih ediyor.
Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor ve Mourinho'nun önümüzdeki hafta başında Madrid'e gitmesi planlanıyor. Real Madrid taraftarları için, "Özel Adam"ın dönüşü, onun ilk dönemini tanımlayan mücadeleci futbolun geri dönüşünü vaat ediyor. Tıpkı 2010'da kulübe katıldığında olduğu gibi, görevi Barça'yı La Liga'nın zirvesinden indirmek ve Real'i Şampiyonlar Ligi zaferi için yeniden yarışa sokmak olacak.